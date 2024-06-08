В рамках ПМЭФ состоялась сессия о работе российской анимации за рубежом

Первой слово взяла модератор, исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова. Она отметила, что до пандемии экспорт российской анимации, в среднем, составлял примерно до 20% выручки компаний. Сейчас же, в связи с изменением геополитической ситуации, пришлось искать другие варианты, куда продавать кино.

Директор по международному развитию бизнеса Кинокомпании СТВ Светлана Барабанщикова подчеркнула, что лучше всего, по ее опыту, продавались космическая фантастика, боевики и полнометражные мультфильмы. До 2022 года около 40% дохода приходилось на страны Европы, 20% – на Азию, 8-10% – на страны Ближнего Востока и Латинской Америки. В текущей ситуации лучше всего продается анимация, а цена на нее остается стабильной. По словам Барабанщиковой, за последний год радуют показатели по кинорелизам в Латинской Америке, продолжается сотрудничество с арабскими странами. С Европой стало работать в разы тяжелее – большая часть кинотеатральных релизов с 2022 года приходятся на страны Южной Европы. Если говорить о Китае, то главной проблемой там остается получение квоты на прокат. Мастусова, в свою очередь, добавила, что разговоры на тему квотирования постоянно идут с китайскими коллегами, и рано или поздно должны начаться какие-то подвижки.

Генеральный директор ГК «РИКИ» Юлия Немчина заявила, что компания уделает большое внимание странам Латинской Америки и Ближнего Востока. В Китае большой популярностью пользуются «Фиксики», новые сезоны проекта представлены там на всех крупных стриминговых платформах. Она также рассказала, что недавно «РИКИ» заключила контракт на показ «Фиксиков» в Индонезии. Помимо этого, ведущая медиакомпания Ближнего Востока и Северной Америки – MBC Group – приобрела эксклюзивные права на показ сериала на их детском общедоступном канале и на крупнейшей арабской платформе. По словам Немчиной, приоритетом остается Китай – в частности, она надеется, что уже в этом году там может стартовать показ сериала «Бодо Бородо».

О мерах поддержки анимации рассказал старший вице-президент АО «Российский экспортный центр» Никита Гусаков. По его словам, для креативной индустрии были разработаны две меры – рибейты и субсидии на продвижение. Несмотря на то, что их запуск совпал сперва с ковидом, а затем с началом СВО – эффект все равно был. Гусаков уверен – чем лучше окажется эффект от продаж и продвижения, тем больше есть шанс на появление новых мер поддержки, однако пока у него нет стопроцентного ответа.

Генеральный директор компании «КиноАтис» Вадим Сотсков заявил, что выручка от экспорта в промежуток с 2019 по 2021-й годы составляла более 50% всех доходов компании, а сейчас она сильно уменьшилась. Основными рынками всегда были Северная Америка и Европа, и «КиноАтис» по-прежнему работает на них. Сейчас компания смогла договориться о копродукции с Китаем – разговоры шли весь последний год. На данный момент в планах создание совместного пилота на 2 минуты, который должен быть закончен в октябрю-ноябрю, а работа над производством полноценного сериала должна начаться в апреле 2025 года. Сюжет пока держится в секрете.

Генеральный директор Анимационной компания «ЯРКО» Альбина Мухаметзянова рассказала, что молодой компании пришлось непросто на конкурентом рынке. Тем не менее, первая международная сделка состоялась с Казахстаном – до конца лета там должен выйти мультсериал «Команда МАТЧ», сделанный совместно с одноименным телеканалом. Помимо этого, компания занялась производством своего дебютного полнометражного проекта – мультфильма ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ, который она надеется активно продавать за рубежом при помощи партнера «Централ Партнершип». По словам Мухаметзяновой, сейчас «ЯРКО» разрабатывает проект на игровом движке Unreal Engine, и он уже привлек некоторое количество потенциальных партнеров для копродукции. Наибольший интерес у компании вызывает Китай и страны MENA.

Директор по развитию компании «Первый проект»​ Владимир Набатов подчеркнул, что давно занимается производством анимационного контента – в большинстве своем, для цифровых платформ. Если говорить о цифрах до СВО, то 90% выручки компании приходилось на экспорт. Набатов считает, что одной из ключевых платформ для анимации все еще остается YouTube: если говорить о монетизации, то речь идет примерно о $1,5-2 тыс за 1 млн просмотров детского контента. Эксперт отмечает, что напрямую стало работать проблематично, однако есть множество зарубежных компаний, которые им в этом помогают. Тем не менее, запрета на российский контент на YouTube нет. По словам Набатова, компания пытается охватить новые рынки при помощи адаптации контента – в частности, она сделала дубляж на финский и шведский. «Грузовичок Лева», например, смог охватить в Финляндии около 95% детей в возрасте от 2 до 5 лет на ежедневной основе.

Директор по цифровой трансформации группы компаний «МЕДИА1» Рубен Оганесян привел для начала немного статистки. Так, доля анимации в общем объеме всех телеканалов сейчас занимает 13% – причем 10 из них приходится на российскую, а всего 3 на зарубежную. Если говорить о телеканале «Солнце», который начал свое вещание на месте «Канала Disney» в декабре 2022 года, то доля анимации там составляет 47% (29 из нее – российская). По словам Оганесяна, отечественные мультфильмы прекрасно заменили зарубежный контент для детей до 6 лет. Большая проблема сейчас заключается в детских проектах для 6-12 лет – условное «Гравити Фолз» заменить пока нечем, а лучшим аналогом на этот возраст сейчас является «Простоквашино».

В финальном блоке сессии слово взяли зарубежные гости мероприятия. Представитель Корейского агентства креативного контента Ким Си-Ву заявил, что много потенциальных корейских партнеров нацелены на работу с Россией. По его словам, возможные трудности не исключены, однако речь идет о долгосрочной перспективе для копродукции и маркетинга.

Основатель анимационной студии Skyframe Мохаммад Хамадани, в свою очередь, заметил, что давно сотрудничает с российскими анимационными компаниями. По его словам, после начала СВО было не очень понятно, как можно продолжать эту работу в связи с наложенными санкциями, однако Skyframe смогла преодолеть эти барьеры. Студия считает, что детский контент не имеет никаких границ и что он содействует сотрудничеству между креативными индустриями во всем мире. По словам Хамадани, Иран также представляет интерес для России – он заметил, что в стране хорошие финансовые условия и много талантливой молодежи.

Завершил сессию председатель правления Ori Group Фэн Цянь. Он отметил, что китайская компания вышла на российский рынок еще в 2014 году, и за это время был проделан очень большой путь. Сейчас Ori Group заканчивает работу над мультфильмом НИК И НЕФРИТОВОЕ ДЕРЕВО, который создается совместно с российской компанией «Парадиз» – его кинотеатральный релиз в Китае должен состояться в конце 2025 года. По словам спикера, Россия остается центральным партнером для компании.

08.06.2024 Автор: Илья Кувшинов