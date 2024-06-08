В рамках ПМЭФ состоялась сессия о работе российской анимации за рубежом
Основным рынком для России, по мнению экспертов, сейчас является Китай
Первой слово взяла модератор, исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова. Она отметила, что до пандемии экспорт российской анимации, в среднем, составлял примерно до 20% выручки компаний. Сейчас же, в связи с изменением геополитической ситуации, пришлось искать другие варианты, куда продавать кино.
Директор по международному развитию бизнеса Кинокомпании СТВ Светлана Барабанщикова подчеркнула, что лучше всего, по ее опыту, продавались космическая фантастика, боевики и полнометражные мультфильмы. До 2022 года около 40% дохода приходилось на страны Европы, 20% – на Азию, 8-10% – на страны Ближнего Востока и Латинской Америки. В текущей ситуации лучше всего продается анимация, а цена на нее остается стабильной. По словам Барабанщиковой, за последний год радуют показатели по кинорелизам в Латинской Америке, продолжается сотрудничество с арабскими странами. С Европой стало работать в разы тяжелее – большая часть кинотеатральных релизов с 2022 года приходятся на страны Южной Европы. Если говорить о Китае, то главной проблемой там остается получение квоты на прокат. Мастусова, в свою очередь, добавила, что разговоры на тему квотирования постоянно идут с китайскими коллегами, и рано или поздно должны начаться какие-то подвижки.
Генеральный директор ГК «РИКИ» Юлия Немчина заявила, что компания уделает большое внимание странам Латинской Америки и Ближнего Востока. В Китае большой популярностью пользуются «Фиксики», новые сезоны проекта представлены там на всех крупных стриминговых платформах. Она также рассказала, что недавно «РИКИ» заключила контракт на показ «Фиксиков» в Индонезии. Помимо этого, ведущая медиакомпания Ближнего Востока и Северной Америки – MBC Group – приобрела эксклюзивные права на показ сериала на их детском общедоступном канале и на крупнейшей арабской платформе. По словам Немчиной, приоритетом остается Китай – в частности, она надеется, что уже в этом году там может стартовать показ сериала «Бодо Бородо».
О мерах поддержки анимации рассказал старший вице-президент АО «Российский экспортный центр» Никита Гусаков. По его словам, для креативной индустрии были разработаны две меры – рибейты и субсидии на продвижение. Несмотря на то, что их запуск совпал сперва с ковидом, а затем с началом СВО – эффект все равно был. Гусаков уверен – чем лучше окажется эффект от продаж и продвижения, тем больше есть шанс на появление новых мер поддержки, однако пока у него нет стопроцентного ответа.
Генеральный директор компании «КиноАтис» Вадим Сотсков заявил, что выручка от экспорта в промежуток с 2019 по 2021-й годы составляла более 50% всех доходов компании, а сейчас она сильно уменьшилась. Основными рынками всегда были Северная Америка и Европа, и «КиноАтис» по-прежнему работает на них. Сейчас компания смогла договориться о копродукции с Китаем – разговоры шли весь последний год. На данный момент в планах создание совместного пилота на 2 минуты, который должен быть закончен в октябрю-ноябрю, а работа над производством полноценного сериала должна начаться в апреле 2025 года. Сюжет пока держится в секрете.
Генеральный директор Анимационной компания «ЯРКО» Альбина Мухаметзянова рассказала, что молодой компании пришлось непросто на конкурентом рынке. Тем не менее, первая международная сделка состоялась с Казахстаном – до конца лета там должен выйти мультсериал «Команда МАТЧ», сделанный совместно с одноименным телеканалом. Помимо этого, компания занялась производством своего дебютного полнометражного проекта – мультфильма ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ, который она надеется активно продавать за рубежом при помощи партнера «Централ Партнершип». По словам Мухаметзяновой, сейчас «ЯРКО» разрабатывает проект на игровом движке Unreal Engine, и он уже привлек некоторое количество потенциальных партнеров для копродукции. Наибольший интерес у компании вызывает Китай и страны MENA.
Директор по развитию компании «Первый проект» Владимир Набатов подчеркнул, что давно занимается производством анимационного контента – в большинстве своем, для цифровых платформ. Если говорить о цифрах до СВО, то 90% выручки компании приходилось на экспорт. Набатов считает, что одной из ключевых платформ для анимации все еще остается YouTube: если говорить о монетизации, то речь идет примерно о $1,5-2 тыс за 1 млн просмотров детского контента. Эксперт отмечает, что напрямую стало работать проблематично, однако есть множество зарубежных компаний, которые им в этом помогают. Тем не менее, запрета на российский контент на YouTube нет. По словам Набатова, компания пытается охватить новые рынки при помощи адаптации контента – в частности, она сделала дубляж на финский и шведский. «Грузовичок Лева», например, смог охватить в Финляндии около 95% детей в возрасте от 2 до 5 лет на ежедневной основе.
Директор по цифровой трансформации группы компаний «МЕДИА1» Рубен Оганесян привел для начала немного статистки. Так, доля анимации в общем объеме всех телеканалов сейчас занимает 13% – причем 10 из них приходится на российскую, а всего 3 на зарубежную. Если говорить о телеканале «Солнце», который начал свое вещание на месте «Канала Disney» в декабре 2022 года, то доля анимации там составляет 47% (29 из нее – российская). По словам Оганесяна, отечественные мультфильмы прекрасно заменили зарубежный контент для детей до 6 лет. Большая проблема сейчас заключается в детских проектах для 6-12 лет – условное «Гравити Фолз» заменить пока нечем, а лучшим аналогом на этот возраст сейчас является «Простоквашино».
В финальном блоке сессии слово взяли зарубежные гости мероприятия. Представитель Корейского агентства креативного контента Ким Си-Ву заявил, что много потенциальных корейских партнеров нацелены на работу с Россией. По его словам, возможные трудности не исключены, однако речь идет о долгосрочной перспективе для копродукции и маркетинга.
Основатель анимационной студии Skyframe Мохаммад Хамадани, в свою очередь, заметил, что давно сотрудничает с российскими анимационными компаниями. По его словам, после начала СВО было не очень понятно, как можно продолжать эту работу в связи с наложенными санкциями, однако Skyframe смогла преодолеть эти барьеры. Студия считает, что детский контент не имеет никаких границ и что он содействует сотрудничеству между креативными индустриями во всем мире. По словам Хамадани, Иран также представляет интерес для России – он заметил, что в стране хорошие финансовые условия и много талантливой молодежи.
Завершил сессию председатель правления Ori Group Фэн Цянь. Он отметил, что китайская компания вышла на российский рынок еще в 2014 году, и за это время был проделан очень большой путь. Сейчас Ori Group заканчивает работу над мультфильмом НИК И НЕФРИТОВОЕ ДЕРЕВО, который создается совместно с российской компанией «Парадиз» – его кинотеатральный релиз в Китае должен состояться в конце 2025 года. По словам спикера, Россия остается центральным партнером для компании.
08.06.2024 Автор: Илья Кувшинов