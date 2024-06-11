На ПМЭФ состоялась дискуссия о кинодистрибуции в страны БРИКС

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась дискуссия, посвященная кинодистрибуции стран БРИКС. Модератором встречи выступил журналист и продюсер Жан Просянов.

Генеральный директор Art Pictures Distribution Анастасия Корчагина отметила, что медиарынок очень сильно изменился за последние два года после ухода мейджоров – в частности, это значительно коснулось каналов «Национальной медиа группы» СТС и РЕН, которые показывали большое количество голливудских проектов.

По ее словам, в связи с нехваткой контента, вырос интерес к фильмам и сериалам стран БРИКС и, в особенности, к Китаю. Так, например, боевик КОРОЛЬ НЕБА собрал в эфире СТС в прайм долю 11% – что в несколько раз выше доли канала в этот день. Также растет интерес к латиноамериканскому контенту – современный ремейк сериала «Богатые тоже плачут» попал на Wink в топ-20 самых просматриваемых.

Управляющий партнер кинопрокатной компании «Наше кино» Максим Рогальский уверен, что Россия – намного более открытый рынок для китайцев, чем Китай для россиян. Если говорить о контенте стран БРИКС, который оказывается востребован у нас, то это анимация, хорроры, а также фестивальные ленты. По словам Рогальского, самый главный вызов – сделать большое зрительское кино, которое будет интересно в любой стране. В числе недавних проектов «Нашего кино», которые вышли в прокат за границей – мультфильм КОТЫ ЭРМИТАЖА и мелодрама НЕПОСЛУШНАЯ.

Продюсер «Монументал Вижн» Полина Шлихт рассказала, что изначально компания создавалась для копродукции с США и странами Европы, однако после начала СВО перепрофилировалась – сейчас на разных стадиях девелопмента находятся проекты в копродукции с Камеруном, Индией и Египтом. Также, в свою очередь, Ассоциация женщин-кинопродюсеров WRAP планирует запустить отдельное направление по дистрибуции внутри стран БРИКС и наоборот, контента БРИКС в Россию.

По словам генерального продюсера Kunay Film Карины Мии Сатлыковой, в ближайшее время в турецкий прокат выйдут четыре крупных российских картины. Одной из них станет фантастика СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД, ее релиз запланирован на 28 июня. Сейчас Kunay Film работает над турецкой адаптацией ХОЛОПА, главную роль в которой исполнит звезда сериала «Постучись в мою дверь» Керем Бюрсин. У компании большие надежды на экспорт этой картины как турецкого контента с турецкими актерами. Помимо этого, Салтыкова разрабатывает совместный проект с Полиной Шлихт по мотивам классических русских произведений – отмечается, что турки являются большими поклонниками и Достоевского, и Чехова.

Генеральный директор «Весна Фильмс» Ольга Леснова сообщила, что в рамках минувшего Каннского кинофестиваля компания подписала соглашение о копродукции с индийской компанией Content Flow Films. Согласно ему, производство проектов будет профинансировано в соотношении 50/50, а совместный девеломпент позволит сделать кино ориентированным на территорию не только одной страны. Первая совместная картина, сделанная в рамках соглашения, расскажет историю молодой пары – русской девушки и индийского мужчины, которая приезжает в Индию из России, чтобы шумно и весело отметить свадьбу. По словам Лесновой, аналогичное соглашение готовится к подписанию и с бразильской продюсерской компанией. Продюсер убеждена, что было бы здорово создать платформу, где можно обмениваться профессиональными идеями (в том числе и сценарными) с зарубежными коллегами из БРИКС.

Генеральный директор кинокомпании «Вега Фильм» Катерина Михайлова отметила, что между Россией и Индией подписано соглашение, дающее право на соискание господдержки для российской компании. С Бразилией, в свою очередь, такого соглашения пока нет, но оно необходимо в ближайшем будущем. Продюсер также рассказала о собственных примерах копродукции с Индией – семейном проекте о мальчике, который во время пандемии потерял папу, и ищущей приют собаке. По ее словам, в Индии отлично развита система рибейтов – отдельные регионы готовы закрыть до $400 тыс и до 40% бюджета фильма. Помимо этого, Михайлова работает вместе с индийским продюсером Сарфаразом Аламом над проектом КОРОВА. Она уверена, что усилить копродукционные проекты могла бы сценарная лаборатория российских и иностранных сценаристов под руководством продюсеров.

Генеральный директор кинокомпании «Кино Культ» Тамара Богданова заявила о том, что в 2025 году кинолаборатория «Профессия – продюсер», открытая Ассоциацией женщин-кинопродюсеров WRAP, надеется увидеть среди участников копродукционные проекты и сценарии международных фильмов СНГ, стран БРИКС. Помимо копродукции, Ассоциация намерена охватить дистрибуцию – в том числе помогать авторскому кино найти своего зрителя на международных площадках.

Индийский продюсер Сарфараз Алам назвал две основные проблемы копродукции между Россией и Индией – страх языкового барьера и ожидание проявления инициативы с другой стороны. По его словам, вопрос копродукции необходимо решать на государственном уровне: Индия, например, готова давать рибейт до 40% и $1 млн. Россия же пока не дает рибейтов на федеральном уровне, поэтому многие индийские кинематографисты не могут здесь снимать. Эксперт также отметил, что индийское кино пока не очень хорошо зарабатывает в российском прокате.

Фото: пресс-служба Ассоциации женщин-кинопродюсеров WRAP

11.06.2024 Автор: БК