На ПМЭФ обсудили развитие отечественных стриминговых платформ

Модератором дискуссии выступил руководитель Центра общественно-значимых и специальных проектов RUTUBE Антон Михайлов. Он начал разговор с вопроса о том, как платформам привлечь нового зрителя и сохранить старого в текущих условиях разнообразия контента.

Первой слово взяла директор департамента по исследованиям АО «Газпром-Медиа Холдинг» Дарья Пугачева. По ее оценке, сейчас в России 40 млн человек пользуются онлайн-платформами. В среднем у каждого пользователя – по 2 подписки. Одна их них, по мнению эксперта, постоянная, вторая – плавающая, то есть зависит от интереса к конкретному проекту. Таким образом, безусловно, контент – главная причина привлечения и удержания аудитории, а экосистемность, удобство интерфейса, имидж стриминга – это все вторичные факторы.

По подсчетам Пугачевой, в прошлом году было запущено в производство порядка 200 проектов. Только половина из них – эксклюзивы, остальные создаются платформами совместно либо друг с другом, либо с телеканалами. Такое разделение вызвано необходимостью снижать стоимость производства, поскольку цены растут из-за огромного спроса. При этом переложить затраты на зрителей невозможно, так как это несет риски оттока пользовательской базы.

Отдельно Дарья Пугачева остановилась на проблеме аналитики эффективности контента. При том, что у платформ и холдингов имеются различные способы измерения работы единицы продукции на всем ее дистрибуционном пути, общих для всего рынка прозрачных конкурентных метрик не существует. По мнению эксперта, в ситуации, когда в производство контента активно вкладывается государство, такие метрики были бы крайне полезны.

Интерес к совместному производству контента подтвердил генеральный продюсер Premier и RUTUBE Давид Кочаров. Совместные проекты с Premier принесли обоим сервисам повышенные просмотры, пониженную стоимость производства контента и более высокое его качество. В целом Кочаров считает, что за подобными совместными интеграциями – будущее.

Однако и они пока что не решают главную проблему отрасли – рост цен на производство. Генеральный директор All Media Company Георгий Шабанов оценил его размеры в диапазоне от 15% до 60% по всем цехам с 2022 года. Зарплаты актеров выросли в среднем на 30%. Данный процесс продолжается, и по мнению эксперта, этот пузырь рано или поздно лопнет: «Рынок не переваривает такие цены. Платформы вкупе не зарабатывают столько денег, чтобы окупить то, что они производят. Мы производим в большинстве своем для своей платформы, но прибегаем к коэксклюзиву. Это всегда деление собственных позиций. Нельзя сказать, что мы где-то что-то выигрываем. Мы не зарабатываем классные деньги на производстве, это никак не оправдано для нас. Но вкупе мы зарабатываем».

Генеральный директор Wink Антон Володькин отметил, что несмотря на то, что пока что проекты не всем приносят прибыль, индустрии удалось главное – удержать зрителя и делать для него нормальное кино. 40 млн пользователей – это не финальная цифра; Володькин призвал двигаться дальше, индустрия, по его мнению, находится в здоровой ситуации. В том числе это связано с пониманием важности производства крупных, масштабных проектов, и для этого в стране есть лучшие креативные кадры и лучшие продюсеры.

Генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев призвал, в свою очередь, не забывать о продукте как технологии: «Если мы не будем обращать внимания на продукт, то мы никого не удержим. Времена, когда мы за счет очень хорошего сериала терпели очень плохой сервис, проходят. Рано или поздно мы перестаем быть лояльными, если сервис перестает работать. Если человека начинает бесить какая-то кнопка или перестает работать плеер – это сразу разрыв».

Что касается вопроса стоимости производства контента, то Гордеев считает, что количество игроков на рынке неизбежно сократится. Попытки урегулировать цены, по его мнению, утопичны. Просто естественным образом произойдет диверсификация контента, кто-то сосредоточится на производстве более легких в продакшне проектов. Гордеев отметил, что сейчас ни у одной из платформ нет лица, которое узнает зритель. По его словам, индустрия находится в самом начале своего пути.

08.06.2024 Автор: Максим Острый