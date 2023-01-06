Ставки на черного кролика: 10 прогнозов на 2023 год

После шокового 2022-го начнется медленное восстановление кинопроката, которому теперь вряд ли угрожает коллапс, но который и в следующем году будет далек даже от удовлетворительной формы. По традиции, БК публикует список главных прогнозов на будущий год.

Прогноз № 1: Мейджоры не вернутся на российский рынок, доля теневого проката достигнет 20–25%

Почти целый год российский прокат существует без легального голливудского кино, то и дело надеясь на призрачный шанс, что мейджоры вернутся или власти внедрят новый закон, разрешающий параллельный импорт аудиовизуальной продукции. Кажется, уже пора оправиться от шока и снять розовые очки: в ближайший год большой Голливуд официально не вернется в Россию. По крайней мере, предпосылок к этому нет никаких, и если вдруг завтра что-то кардинально изменится, пусть это будет приятный сюрприз. Но всерьез рассчитывать на него нерационально. Также, пожалуй, стоит признать, что министерство культуры форсировать события с легализацией проката мейджорского контента тоже не станет. Узаконив пиратскую деятельность, будет очень сложно вернуться к исходным параметрам, а эта ситуация обязательно рано или поздно настанет. Намного проще и безопаснее просто закрывать глаза на отдельные нелегальные показы, которые помогают кинотеатрам держаться на плаву. Тем более что, судя по последним высказываниям министра культуры, финансовой поддержки кинотеатрам ждать тоже не стоит. Поэтому пиратские показы станут намного более частым явлением, чем это было в 2022 году. Катализатором для них должен стать теневой прокат второй части АВАТАРА, который после новогодних праздников, несомненно, принесет солидную прибыль демонстраторам, решившимся его показать. Осторожно предположим, что доля пиратских сеансов в 2023 году может занять 20–25% общего бокс-офиса страны.

Прогноз № 2: Годовой бокс-офис составит 30 млрд рублей

Очевидно, что события 2022 года стали для индустрии ударом, от которого та отчасти оправилась лишь в четвертом квартале. 2023-й в этом смысле должен быть более понятным и сбалансированным. Прорывов ждать не стоит – увеличение господдержки отечественных производителей контента если и даст результат, то на горизонте двух лет. Если посмотреть на среднемесячный бокс-офис с марта по ноябрь 2022 года, то можно увидеть, что он равен примерно 1,4 млрд рублей. Предположительно эту цифру можно взять за точку российского проката, которую можно назвать средним минимумом. А с учетом того, что на отечественный рынок возвращаются некоторые европейские студии (см. прогноз № 8) и уже в январе заявлен независимый зарубежный релиз с миллиардным потенциалом, можно предположить, что общий бокс-офис 2023 года окажется в районе 30 млрд рублей, что выше показателей 2022-го примерно на 34% (по состоянию на 18 декабря российская касса равна 22,2 млрд рублей).

Прогноз № 3: Российское кино обеспечит половину годового бокс-офиса

Исходя из двух наших первых прогнозов, логично предположить, что в 2023-м доля российской кинопродукции в валовом бокс-офисе совершенно точно не опустится ниже того уровня, которого она достигла в уходящем году. На 18 декабря доля отечественного кино в годовой кассе составляет 51,58%. Общие сборы российских фильмов в отмеченной точке равны 11,433 млрд рублей, и предпосылок для роста этой цифры примерно до 15 млрд к концу следующего года хватает. В 2023-м должно выйти несколько крупных российских релизов, которые способны заработать хорошую кассу (ВОЛАНД, НЮРНБЕРГ, СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД и прочие). Таким образом, логично ожидать, что в следующем году доля российского кино может достичь уровня 52–53%.

Примечательно, что сопоставимого результата российское кино достигало в первом ковидном, 2020 году. Тогда локдаун длился пять месяцев, и сразу после повторного открытия залов демонстраторы вынуждены были работать преимущественно российским контентом. Зарубежное кино (например, ДОВОД) еще присутствовало в репертуаре, однако полностью своего кассового потенциала многие зарубежные проекты тогда не вырабатывали. В итоге доля российского кино по итогу 2020-го составила 46,9%. Для сравнения: в 2019-м, рекордном году для отечественного кинопоказа по многим параметрам, доля локальных релизов была равна 22%, а в 2021-м, когда наблюдался небольшой восстановительный рост после первого года пандемии, этот показатель опустился до 25,43%.

Прогноз № 4: В СНГ появится представительство голливудского мейджора

По итогам 2021 года доля России в общих сборах РФ + СНГ достигла 92,9%. В 2022-м она снизилась, по данным на 25 декабря, до 87%. Рынки, которые ранее были в тени российской отрасли, на глазах завоевывают внимание крупных голливудских студий. За последние десять лет СНГ превратилось в довольно лакомый кусок в смысле индустрии кинопоказа. Просто для сравнения: в 2009 году АВАТАР в странах Содружества привлек на старте 27,6 млн рублей, его продолжение в 2022-м – уже 166 млн. На фоне кризиса в России и ухода мейджоров многие страны Содружества выглядят для Голливуда крайне перспективными, ведь уровень жизни в них постепенно растет, а это вызывает, в свою очередь, увеличение как числа кинотеатров, так и объема киноходящей аудитории. В наступающем году эта тенденция может привести к тому, что одно или даже несколько представительств студий, ранее работавших в России, могут открыться в каком-то из соседних государств.

Прогноз № 5: Средняя цена билета будет равна 300–320 рублей

По данным БК на конец 2022 года, средняя цена билета в кинотеатр в России составила 286,25 рублей. При этом средняя стоимость похода на российское кино равна 271 рубль, а на зарубежное – 304,5 рубля. В последние месяцы общий показатель начал подбираться к рубежу в 300 рублей, и можно ожидать, что в будущем году средняя цена билета продолжит расти. В то же время рост вряд ли будет радикальным и скорее всего останется в пределах коридора в 300–320 рублей. Главная причина высокой вероятности подорожания очевидна: у кинотеатров продолжают расти издержки и долги, но при этом необходимо получать по итогам собственной деятельности хотя бы минимальную прибыль. В то же время никто пока не отменил важный психологический порог, выше которого зрители не готовы платить за поход в кино. Доходы населения, учитывая непростую экономическую обстановку, не планируют подниматься, так что вышеупомянутый предел явно останется где-то на отметке в 325–350 рублей. Кроме того, не забудем, что доля российского кино продолжит расти (см. прогноз № 3), а цена билета на отечественные релизы, повторимся, ниже. В свою очередь, не самая высокая стоимость российских сеансов обусловлена в том числе тем, что отечественное кино крайне редко выходит в премиальных форматах. И данная ситуация совершенно точно не изменится в ближайшем будущем, так как все технологические компании, обеспечивавшие работу премиального сегмента кинопоказа (IMAX, Dolby и прочие), ушли из России на неопределенный срок.

Прогноз № 6: ЦПШ останется лидером рынка

В 2023 году статус лидера российского кинопроката скорее всего удастся сохранить компании «Централ Партнершип», однако ее доля на рынке, вполне вероятно, останется примерно на уровне текущих 19,7% (18,6% без учета контента Paramount) или даже несколько снизится. Уход мейджоров, на которых в 2022 году пришлось 32,8% выручки кинотеатров, не приведет к доминированию одного из прежних крупных игроков – ведь на смену Disney и Universal уже спешат новые компании, «Атмосфера кино» и «НМГ Кинопрокат». Впрочем, их смелым амбициям еще предстоит пройти проверку на прочность.

Прогноз № 7: Global Film обойдет «Вольгу»

Компания «Вольга» безальтернативно удерживала титул самого крупного независимого дистрибьютора. Увы, теперь все дистрибьюторы стали независимыми, но некоторые из них делают явный упор на отечественный контент. А вот среди закупщиков иностранного кино в 2023 году «Вольгу» с пьедестала должна будет сместить Global Film. Главным козырем компании, конечно же, является фильм ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ, чьи сборы предположительно могут оказаться больше кассы всех иностранных картин «Вольги» в 2022 году. Подобный проект – несомненно, большая удача для дистрибьютора. Впрочем, и у «Вольги» есть свои тузы в рукаве – например, последняя часть франшизы ПОСЛЕ или мультфильм ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС. Однако они скорее станут подспорьем в борьбе за второе место с новым игроком на рынке, компанией «Атмосфера кино», которая в следующем году будет прокатывать продукцию французской студии Pathe.

Прогноз № 8: Часть зарубежных студий вернет свои проекты на российский рынок

В следующем году можно ожидать, что несколько зарубежных компаний вернется на российский рынок, возобновив продажу своих проектов отечественным байерам. Прецедент уже есть – французская студия Pathé после паузы в переговорах с российскими закупщиками согласилась закрыть сделки на Россию по комедии АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: ПОДНЕБЕСНАЯ и дилогии ТРИ МУШКЕТЕРА. Скорее всего данную практику возобновят и другие европейские производители, а также крупные азиатские продакшны. Афишировать данные решения они, конечно, не будут, ограничившись кулуарными договоренностями со своими российскими контрагентами. Впрочем, отечественным байерам и нет особой необходимости извлекать из этого паблисити-хайп. Важна доступность перспективного контента, а его поставка, хочется верить, будет постепенно налаживаться.

Прогноз № 9: Количество работающих кинотеатров сократится на 10%

Первая половина уходящего года стала рекордной по числу закрытых кинотеатров за всю новейшую историю российского проката. К 1 июля, по данным «Невафильм Research», неработающими оказались 195 площадок (порядка 6,4% от общего числа) и около 850 кинозалов (12,4%). Это больше, чем за весь пандемийный 2020 год. Однако к осени ситуация начала выправляться. Многие площадки начали заново открываться к выходу отечественного блокбастера СЕРДЦЕ ПАРМЫ. Так что к концу ноября, по информации АВК, закрытым оставался уже лишь 51 кинотеатр по сравнению с февралем 2022-го, или всего 2,6%. По итогам года данная цифра уже вряд ли станет сильно больше, а это значит, что самые пессимистичные прогнозы, которые предрекали закрытие 20% кинотеатров в нашей стране к концу 2022-го, не оправдались. Впрочем, в 2023 году ситуация вряд ли будет сильно лучше. По прогнозам БК, к концу следующего года рынок может недосчитаться еще 10% кинотеатров. В то же время генеральный директор Comscore в России и глава АВК’PRO Роман Исаев считает, что есть высокий риск волны массового банкротства кинотеатров уже в конце января.

Прогноз № 10: Самоцензура затормозит онлайн

В последние три года топ-менеджеры отечественных онлайн-кинотеатров неоднократно повторяли: необходимо создавать оригинальный контент, чтобы привлекать пользователей, а зарубежный закупать для удержания аудитории. Контентный бум ориджиналсов и правда случился: по данным сайта «Кино-Театр.Ру», в 2022 году на видеосервисах вышло 130 сериалов против 107-ми в 2021-м и 51-го в 2020 году. Увеличивались вместе с часами контента и доходы видеосервисов: по разным оценкам, рынок онлайн-кинотеатров рос на 50–60% в 2020 и 2021 году. Однако кризисный 2022-й принес отрасли не только значительное замедление роста до 10–15%, сокращение числа контента в библиотеках и остановку выхода новинок голливудских мейджоров, но и законодательные ужесточения со стороны государства: в конце ноября Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди граждан России. Главная проблема в том, что четких определений, что является пропагандой, в законе нет. Именно поэтому уже меньше чем через месяц российские онлайн-кинотеатры начали играть на опережение. Одним из ярких примеров самоцензуры на фоне нововведений является удаление «Амедиатекой» спорных сцен из зарубежных сериалов, доступных на платформе, в частности, из «Эйфории», «Дома дракона» и «Белого лотоса». Например, из «Эйфории» пропало по 2–12 минут в зависимости от серии, а из «Белого лотоса» вырезано большинство постельных сцен. По сути, тот самый оставшийся еще в России зарубежный контент, который часть российских зрителей хотела смотреть легально на отечественных платформах, вынужденно подвергается цензуре, из-за чего аудитория переходит на пиратские ресурсы – это уменьшает и число подписчиков, и, соответственно, доходы видеосервисов. Пока неизвестны случаи, когда демонстрация «нетрадиционных семейных ценностей» удалялась, например, из полнометражных проектов или на других площадках, кроме «Амедиатеки». Однако точно можно сказать, что новый закон серьезно повлияет на запуски ориджиналсов в производство, а также заставит авторов задуматься при релизе уже готовых. Остается лишь гадать, был бы возможен показ, например, «Содержанок» онлайн-кинотеатра Start или Happy End от more.tv, однако точно можно сказать, что столь смелые по откровенности проекты, которые были разработаны до настоящего момента, еще долго не будут легально показаны на экранах. В ход пойдут семейное кино, ситкомы и социально значимый контент, поддержанный государством.

Множество ограничений, создаваемых регуляторами внутри страны, и будут определять тренды будущего года. В силу длительности производственных циклов эффект от новых законодательных инициатив в 2023-м не будет столь заметен, и эйфория от контентного бума сохранится. Однако большой вопрос, останется ли то самое разнообразие уже через два года.

06.01.2023 Автор: Ольга Куликова, Дмитрий Некрасов, Никита Никитин, Максим Острый, Виолетта Палий, Георгий Романов