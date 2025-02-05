Прогноз как предчувствие: разбор ошибок 2024 года

Каждую неделю аналитики БК в рубрике «Роспись закрывается» стараются дать максимально точный и обоснованный прогноз сборов ключевых релизов грядущих уикендов. И к сожалению, и к счастью, иногда реальность не хочет нас слышать, и заработки фильмов отличаются от цифр, заявленных нашими авторами – как со знаком минус, так и со знаком плюс. В одних случаях качество материала или сила задействованного бренда внезапно оказываются крайне привлекательными для аудитории (как было с МАДАМ КЛИКО), в других – сложное художественное решение не заходит аудитории, причем не только в России (недавний байопик Робби Уильямса – отличный тому пример). В этом материале мы решили разобрать самые знаковые релизы минувшего года, по которым прогноз БК оказался тотально неверным, и попробовать понять, почему так случилось.

ПЕРЕОЦЕНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

БОРДЕРЛЕНДС (прогноз БК – 550 млн рублей, сборы – 166 млн) и ВОРОН (прогноз БК – 500 млн рублей, сборы – 224 млн)

Судьбы этих двух голливудских проектов августа 2024 года удивительно схожи, поэтому кажется довольно разумно рассматривать их как один кейс. Изначально было понятно, что данные картины не претендуют на звание полноценных блокбастеров: у обеих было множество проблем со съемками, даты выхода переносились, а результаты фокус-групп описывались как неоднозначные. Тем не менее в официальном российском прокате ВОРОН и БОРДЕРЛЕНДС оказались самыми высокобюджетными голливудскими релизами года плюс каждый из них обладал достаточно узнаваемым брендом. Дистрибьюторы очевидно делали ставки на эти фильмы, о чем недвусмысленно намекают их широкие рекламные кампании. Наконец, все мы помним, как в былые времена проекты вроде ПОСЛЕДНЕГО ОХОТНИКА НА ВЕДЬМ или ТЕМНОЙ БАШНИ вполне уверенно добирались до полумиллиардной отметки даже при довольно прохладных зрительских отзывах.

Увы, все ожидания прокатчиков и БК не сыграли никакой роли, разбившись о тот факт, что к августу 2024 года теневой прокат стал настолько привычным и обыденным, что зритель перестал даже различать, где официальный релиз, а где – пиратский. Конечно, серьезную роль в судьбе обоих фильмов сыграл и один из самых худших «сарафанов» этого года, но есть ощущение, что не иди в соседних залах ДЭДПУЛ И РОСОМАХА и другие новинки альтернативного проката, соскучившаяся по большому Голливуду целевая аудитория обратила бы больше внимания на фильмы Элая Рота и Руперта Сандерса.

Директор по маркетингу Global Film Татьяна Фокина так описывает итоги проката фантастического экшна: «Ожидания по БОРДЕРЛЕНДС были, конечно, больше – причем как у нас, так и у многих профессионалов рынка, которые присутствовали на премьере картины и озвучивали свои прогнозы после просмотра. У фильма появился сильный негативный «сарафан» в мире, не во всем заслуженный, тем не менее проект с грохотом провалился везде. И, кроме всего прочего, на российском рынке он был подрублен одновременным теневым релизом ДЭДПУЛА И РОСОМАХИ, чей «сарафанный» маховик сработал как раз в обратную сторону».

Также стоит подчеркнуть тот факт (и далее в тексте мы встретим еще несколько его подтверждений), что отечественный зритель после ухода мейджоров стал более чувствителен к тому, как кино принимают на Западе. В прошлом даже провалившиеся у себя на родине проекты могли собирать в России вполне пристойную кассу. В 2024 году подобных примеров уже нет ни среди официальных, ни среди пиратских релизов.

ОГНИВО (прогноз БК – 2000 млн рублей, сборы – 1080 млн)

То, что засилье сказок в прокате в какой-то момент приестся российскому зрителю, было очевидно, и мы неоднократно об этом писали, однако то, что это начнет проявляться так скоро, уже в 2024 году, не ожидал никто. Сейчас можно даже подумать, что этот тренд просматривался еще на релизе ЛЕТУЧЕГО КОРАБЛЯ (1,120 млрд рублей), но на его прокатную судьбу очень сильно повлияли трагические события в «Крокус Сити Холле», и какие-либо далеко идущие выводы делать было в тот момент невозможно.

Как и ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ, ОГНИВО тоже получило посредственный прием от зрителей. Но этот фактор очевидно будет сопутствовать всем фильмам данного блока, а вот падение интереса именно к семейным релизам, связанное с перенасыщением целевой аудитории, мы продолжили наблюдать и в случае с другими проектами. Так, в декабрьском прокате выходившие друг за другом ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3 (637 млн рублей), БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД (468 млн), ДОМОВЕНОК КУЗЯ (992 млн) и ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 6 (420 млн) не смогли выработать свой потенциал полностью, по крайней мере, в плане посещаемости – уж точно. Объемы проданных билетов даже на лидеров «новогодней битвы» тоже говорят о том, что прежнего ажиотажа в случае с отечественным фэнтези более не наблюдается.

Впрочем, миллиардные сборы – это все еще отличный результат, пока недоступный практически никаким другим жанрам, да и поток новостей о запусках новых проектов говорит о том, что количество сказок в прокате в ближайшем будущем точно не уменьшится. Но если еще год назад казалось, что планка в 2 млрд рублей вполне досягаема для высокобюджетного отечественного семейного фильма, то сейчас она постепенно начинает выглядеть более призрачной, и мы постараемся учитывать это в наших дальнейших прогнозах.

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА (прогноз БК – 200 млн рублей, сборы – 61 млн)

Окидывая взглядом весь кинопрокатный 2024 год, пожалуй, лишь один проект можно назвать стопроцентной жертвой пиратской продукции. Как правило, серый сегмент если и влиял на результаты крупных премьер, то довольно косвенно, являясь лишь одним из факторов. В случае с мультфильмом Василия Ровенского придумать какую-то другую причину просто не получается, ведь в наличии у релиза были и известный анимационный бренд, зарекомендовавший себя на рынке, и хороший зрительский отклик (на «Кинопоиске» у картины наивысшая оценка во всей трилогии), и удачная летняя дата, которая позволяла анимации спокойно работать вплоть до сентября.

Однако именно в июле в российский репертуар пришли студийные мультфильмы ГОЛОВОЛОМКА 2 и ГАДКИЙ Я 4, переманившие всю семейную аудиторию на свои сеансы. Мало того, что даты пиратских релизов неизвестны заранее и иногда могут сдвигаться на несколько недель, крайне затрудняя предварительное прогнозирование уикенда, так еще и до сиквела ГОЛОВОЛОМКИ анимация в пиратском сегменте выступала довольно посредственно. Даже в ранних материалах 2024 года мы упоминали, что семейная аудитория без рекламной поддержки очень плохо реагирует на крупные мультфильмы в кинотеатрах. Однако летний проект студии Pixar стал своеобразным Рубиконом, и после ГОЛОВОЛОМКИ 2 (которая в целом взяла на себя роль флагмана неофициального проката всего года) отлично выступали и ГАДКИЙ Я 4, и МОАНА 2.

По оценке управляющего партнера компании «Наше кино» Максима Рогальского, за 2024 год из российских крупных проектов глобально не реализовали свой прокатный потенциал два – ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ и триквел БОЛЬШОГО ПУТЕШЕСТВИЯ: «В первом случае имел место теракт в «Крокусе», на стартовой неделе. Во втором – выход двух пиратских мультбастеров, ГОЛОВОЛОМКА 2 и ГАДКИЙ Я 4. Один вышел за неделю до нашего релиза и стал чуть ли не самым кассовым мультфильмом Pixar в России, а второй – через неделю после нас, и тоже сработал очень хорошо. Предсказать заранее точную дату появления пиратских копий в кинотеатрах и такой масштаб «бедствия» было невозможно. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА ничуть не уступает по качеству двум первым фильмам франшизы, а на самом деле, с учетом путешествия по пяти континентам и добавления большого количества новых персонажей, мультфильм получился гораздо более зрелищным, чем две первые части. Мои слова подтверждают рейтинги фильма в сети, в том числе на «Кинопоиске» (7.6). Соответственно, в плохом сценарии мы рассчитывали на сборы никак не меньше первых двух частей, при этом надеясь на благоприятный результат в 200–250 миллионов. По факту же вся наша аудитория ушла на два пиратских мультбастера в кинотеатры, в которых они шли, причем показчики не постеснялись дать этим проектам по 75–80 процентов экранного времени, хотя еще несколько месяцев назад доля «пиратки» в этих кинотеатрах составляла не более 20–25 процентов. Конечно, приятного тут мало, но бюджет нашего мультфильма и части стоимости рекламной кампании нам пришлось возвращать через продажи других видов прав, в том числе международных. Нас все просили и призывали ставить большие фильмы на лето. Мы это сделали и, конечно же, в случае БОЛЬШОГО ПУТЕШЕСТВИЯ 3 сильно пожалели. Я это называю игрой без правил. Что ж, в следующий раз будем мудрее».

К сожалению, предугадать подобную ситуацию в дальнейшем будет также непросто. Амбициозные отечественные релизы, как правило, все же оправдывают надежды индустрии, и пиратская продукция редко когда может им всерьез помешать. Но все равно уже понятно, что от таких неприятных сюрпризов никто не застрахован и в 2025 году

НЕДООЦЕНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО (прогноз БК – 120 млн рублей, сборы – 573 млн)

ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО – один из самых обидных наших промахов в 2024 году, во многом потому, что в редакции БК в этот проект реально верили и лишь после долгих споров сошлись на умеренной цифре, опираясь на ближайший аналог – ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН (фильм от той же французской производственной компании, тоже по роману Александра Дюма, выпускаемый тем же российским дистрибьютором, сборы – 119 млн рублей). Впрочем, будем честны: никто даже и представить себе не мог полумиллиардную выручку для ленты Александра де ла Пательера и Матье Делапорта.

С одной стороны, причина успеха релиза легко объясняется через призму популярности на родине – кино действительно получилось и собрало восторженные отклики как зрителей, так и критиков. С другой стороны, далеко не все хиты французского проката обретают такой же статус и у нас. Во многом фильм с Пьером Нинэ в главной роли попал под общий тренд прошлого года, в котором новый виток популярности в России получили экранизации классических произведений (МАСТЕР И МАРГАРИТА, ОНЕГИН, даже ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ). Но немаловажным фактором является и то, что новинка получилась довольно классической, можно даже сказать, консервативной экранизацией, а не очередным переосмыслением, которыми в последние годы так увлечен Голливуд. Все-таки Дюма – один из самых важных и любимых иностранных писателей в России, поэтому изменения в дилогии о мушкетерах отечественный зритель воспринял довольно болезненно, а более прямолинейную киноадаптацию известной истории отблагодарил высокой кассой. Учитывая то, что французские кинематографисты не собираются останавливаться и продолжают экранизировать свою классику, следующие их проекты изначально будут рассматриваться и БК, и в целом всей российской индустрией как потенциальные хиты проката.

СУБСТАНЦИЯ (прогноз БК – 22 млн рублей, сборы – 552 млн)

Если смотреть только на цифры, то СУБСТАНЦИЯ – едва ли не самая большая наша ошибка в прогнозах за 2024 год. Изначально проект выглядел как боди-хоррор из программы Каннского кинофестиваля, и, естественно, на роль ближайшего кассового аналога абсолютно закономерно напрашивался ТИТАН Жюлии Дюкурно (5,1 млн рублей). К тому же в России СУБСТАНЦИЯ выходила одновременно с мировой премьерой, и возможности посмотреть, какой зрительский отклик сложится у фильма на других территориях, не было. В итоге мы получили главный спящий хит года с действительно противоречивым «сарафаном», который лишь подогревал интерес к картине. Подобные прецеденты случаются регулярно, но предсказать их все еще довольно сложно. Одновременно нельзя не отметить, что СУБСТАНЦИЯ попадает в тренд этого года, в котором самым модным молодежным жанром стал хоррор, и провокационные ужастики вирусятся в сети, становясь хитами сами по себе, без какой-то особенной рекламной кампании. За примерами далеко ходить не надо: успехи СОБИРАТЕЛЯ ДУШ (393 млн) и УЖАСАЮЩЕГО 3 (337 млн), по которым прогнозы БК также, к сожалению, оказались неточными, еще живы в памяти. Но зато из этих промахов можно сделать очевидный и одновременно удивительный вывод: верхняя планка сборов для независимых хорроров на глазах выросла более чем в два раза, со 150–200 млн рублей до 400–500 млн.

ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (прогноз БК – 100 млн рублей, сборы – 507 млн)

В сентябре главной сенсацией проката стал полнометражный ЛУНТИК, и это тот самый случай, когда однозначного объяснения феномену найти не удается, а следовательно, и повторить этот успех будет практически невозможно. Различные полнометражные версии известных отечественных мультсериалов выходили в прокат и раньше, причем примеров таких достаточно много – МАША И МЕДВЕДЬ, БАРБОСКИНЫ, ТРИ КОТА. Однако ни один из них не был даже наполовину так же успешен, как ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ. При этом нельзя сказать, что фиолетовый инопланетянин смог проторить новую тропинку для самого формата: выходившие в прокат после него МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: ПАРК ЧУДЕС (70 млн рублей) и ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ (202 млн) выступили вполне в рамках традиционных ожиданий.

Осенью мы писали, что анимационный релиз сработал как ностальгический проект, но не для взрослой, а для подростковой аудитории, для которой ЛУНТИК являлся главным мультфильмом детства. Проведенные Wanta Group опросы показывали необычное распределение: 45% зрителей мультфильма оказались в возрасте от 12-ти до 18 лет. Даже с поправкой на то, что дети младше 12 лет в исследование не попадают, это очень высокий показатель – тем более что новинка рассчитана все же в первую очередь на самых юных зрителей и их родителей.

Впрочем, и ностальгия не является единственным фактором успеха: стоит вспомнить, что режиссером проекта выступил один из самых титулованных отечественных аниматоров Константин Бронзит, чьи работы всегда высоко ценились и публикой, и фестивалями, и экспертным сообществом. Но о каком-то состоявшемся тренде в отношении режиссера тоже можно будет говорить только после успешного проката его следующего полнометражного мультфильма. Пока же сборы ЛУНТИКА и для рынка, и для зрителей остаются настоящим, не до конца объяснимым феноменом. А для редакции БК в этом и других подобных случаях досада от неточности прогноза все же вполне компенсируется ощущением удивления от хороших и одновременно неожиданных событий в нашей индустрии.

Фото: кадр из фильма ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО

05.02.2025 Автор: Георгий Романов, Максим Острый