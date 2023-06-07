Официальная касса России: на вершине бокс-офиса – пиратские показы

Совокупные сборы короткометражных картин, за которыми в большинстве случаев сейчас скрывается ФОРСАЖ 10, за уикенд составили 89,1 млн рублей. Общая касса блокбастера, по доступным данным, достигла 242 млн.

Со второго места и 69,1 млн начал работу ПЕРЕВОДЧИК Гая Ричи. Это четвертый старт среди зарубежных релизов этого года и девятый – в карьере режиссера. Новинка опередила цифры таких проектов как КРУШЕНИЕ (66,9 млн) и ПАССАЖИР (62,6 млн).

Снижение кассы комедии НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА. ДРУГОЙ ФИЛЬМ, заработавшего за уикенд 52 млн рублей, составило 65,7%. Это сильнее, чем было у первого фильма (60%). Выручка проекта увеличилась до 255 млн, что существенно уступает графику ПОЕХАВШЕЙ (342 млн за аналогичный отрезок времени).

Лишь 15,6% сборов потерял ВЫЗОВ, пополнивший свой счет на 40,2 млн рублей. Его общая касса достигла 1,722 млрд, что является седьмым результатом среди российских проектов в истории отечественного проката.

Замкнул пятерку лидеров мультфильм МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: СКАЖИТЕ «ОЙ!». На его счету 38,8 млн рублей, что значительно выше показателей предыдущей части франшизы, картины МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ (29,1 млн). Также новинка опередила такие проекты как ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ (36,3 млн) и ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ (36 млн).

Комедия УИКЕНД С БАТЕЙ смогла привлечь 25,4 млн рублей, что значительно уступает цифрам ДЕДУШКИ НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ (49,7 млн). Также новинка отметилась наименьшей средней посещаемостью среди фильмов первой десятки – лишь 8 человек на сеанс. Лента расположилась на шестом месте в рейтинге.

Также в прокат вышли семейная лента ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕРИОДА. УТРАЧЕННАЯ ТАЙНА (6,5 млн, одиннадцатая позиция), драмеди ДО РАССВЕТА (6,2 млн, двенадцатая строчка), хорроры ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. СКИНАМАРИНК (3,2 млн, пятнадцатое место) и ПРОКЛЯТИЕ. НОЧЬ СТРАХА (2,4 млн, шестнадцатая позиция), а также драма ДОМ УДОВОЛЬСТВИЙ (2,3 млн, восемнадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 388 млн рублей, с учетом стран СНГ – 447 млн. Это на 6,6% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 138,2% больше, чем было на аналогичном уикенде 2022 года, когда чарт возглавлял мультфильм ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ.

Фото: кадр из фильма ПЕРЕВОДЧИК

07.06.2023