Официальная касса России: «Повелитель ветра» уверенно возглавил бокс-офис

Приключенческий байопик ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА начал прокат с 119 млн рублей. Это близко к цифрам таких релизов как НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ (129 млн) и СЕРДЦЕ ПАРМЫ (135 млн).

«Мы довольны стартом – это уверенный, основательный результат. Особенно нас радуют динамика сборов по ходу уикенда и оценки зрителей – фильм понравился, а это самое главное. Нам кажется, в картине есть много составляющих, интересных сегодняшнему зрителю: и реальный прототип, живущий среди нас, и великолепные актерские работы, и дух большого приключения, который отлично передан на большом экране с помощью последних технических средств», – рассказал в интервью ЭБК продюсер фильма ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА Михаил Врубель.

Второе место на уикенде досталось пиратским показам, среди которых появились сеансы ВЕЛИКОГО УРАВНИТЕЛЯ 3. Их совокупная выручка составила 66 млн рублей.

НЕУДЕРЖИМЫЕ 4 за уикенд пополнили свою копилку на 22,7 млн рублей, доведя общую кассу до 168 млн. Это выше итоговых цифр КРУШЕНИЯ (164 млн), но уступает графику ПЕРЕВОДЧИКА (199 млн за аналогичный отрезок времени).

Комедия ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ начала прокат с 17,1 млн рублей и четвертого места в чарте. Фильм с Сетом Рогеном, Полом Дано и Шейлин Вудли показал результат, близкий к цифрам проектов МАМА МАФИЯ (17,4 млн) и ИСКУССТВО ПО ПОНЯТИЯМ (19,3 млн).

На 41,4% снизились сборы приключенческой ленты ИВАН СЕМЕНОВ. БОЛЬШОЙ ПОХОД, замкнувшей пятерку лидеров бокс-офиса. Падение ее кассы оказалось более сильным, чем было у первой части франшизы (-26,3%). Общая выручка фильма достигла 48,4 млн рублей.

На шестом месте расположилось фэнтези ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ: ТАЙНА ПОДЗЕМЕЛЬЯ, сумевшая привлечь 15,9 млн. Это выше цифр таких проектов как ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА (8,4 млн) и МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК (10,2 млн) и лишь немного уступает фильму НАЗАД К ДИНОЗАВРАМ (18,6 млн).

Фильм Вуди Аллена ВЕЛИКАЯ ИРОНИЯ на втором уикенде потерял 29,4% от кассы первого уикенда, освоив 15,7 млн рублей. Всего на его счету – 44,8 млн, что немного опережает график МАГИИ ЛУННОГО СВЕТА (43,6 млн за тот же период).

Также в прокат вышли фильм ужасов КАПКАН: СУДНАЯ НОЧЬ (9,1 млн, двенадцатое место) и приключения ГАРДЕМАРИНЫ 1787. МИР (6,6 млн, тринадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 353 млн рублей, с учетом стран СНГ – 398 млн. Это на 30,5% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 57% больше, чем было на аналогичном уикенде 2022 года, когда чарт возглавлял фильм СЕРДЦЕ ПАРМЫ.

Фото: кадр из фильма ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА

11.10.2023 Автор: Максим Острый