Официальная касса России: «Непослушники» против Манюни

Прокатчики продолжают разыгрывать ставку на детское и семейное кино в начале лета. В борьбу за зрительское внимание вступила комедия НЕПОСЛУШНИКИ – третий фильм серии про приключения популярного пранкера в монастыре. Продюсеры не побоялись, что поклонники не узнают любимую франшизу за видоизмененным названием, и отказались от цифры 3 ради идейно точного заголовка: в центре сюжета не по-детски серьезные проблемы четверых детдомовцев и одного Гоши Куценко. Этого состава оказалось достаточно, чтобы на старте проката лента заняла первое место, но сборы составили лишь 57,7 млн рублей. Предыдущая часть франшизы в первый уикенд собрала 90,6 млн рублей, а первый фильм начинал работу в свое время с 87,4 млн.

«По традиции, хотим в первую очередь поблагодарить кинотеатры за роспись, за отработку проекта, мы очень ценим вклад наших партнеров. Ожидания были на уровне первых двух фильмов, мы немного разочарованы сборами, но видим, что это в том числе текущее состояние проката. Уикенд был невыдающимся по общим результатам, несмотря на то, что мы заняли первое место», – рассказала в интервью ЭБК генеральный директор компании «КарроПрокат» Ия Лебедева.

Второе место сохранил за собой экшн МАЙОР ГРОМ: ИГРА. Падение сборов несколько замедлилось и составило 35,5%. За уикенд фильм положил в копилку еще 55,2 млн рублей. Общая выручка проекта составила 396 млн рублей, превзойдя тотал сборов первой части (318 млн).

Семейная комедия МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ опустилась на третью строчку рейтинга со сборами 52,9 млн рублей за третий уикенд, снижение составило 46,4%. Предыдущий фильм франшизы, МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ, на аналогичном отрезке проката терял 36,1%. При этом его общая касса составляла на тот момент 182 млн, в то время как у последнего фильма она уже достигла 189 млн.

Четвертое место забрали себе показы с предсеансовым обслуживанием. Они принесли кинотеатрам 30,1 млн рублей.

С пятой строчки и 27,6 млн рублей стартовал анимационный релиз испано-китайского производства ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН. Новинка показала лучший старт среди мультфильмов этого года, опередив недавний ПУШИСТЫЙ ВОЯЖ (23,1 млн).

Места с восьмого по десятое в чарте достались трем новинкам. Российская анимация СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ. ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ стартовала с 17 млн рублей. Это несколько ниже прошлогоднего релиза ЦАРЕВНЫ И ТАИНСТВЕННАЯ ГОСТЬЯ (20 млн).

Хоррор ПОЛНОЧЬ С ДЬЯВОЛОМ начал работу с 10,7 млн рублей. Это выше стартовых сборов предыдущего фильма ужасов компании «Экспонента Фильм», ленты РЕИНКАРНАЦИЯ. ДЕМОНЫ ЖЕЛАНИЙ (7,2 млн).

Замкнувший десятку АСТРАЛ. НОЧЬ В МОГИЛЕ стартовал с 8,7 млн рублей. Это сопоставимо с цифрами проекта АСТРАЛ. ШЕПОТ МЕРТВЫХ (9,5 млн).

Также в прокат вышли комедия ШАХ И МАТ (3,6 млн, тринадцатое место), драма НА КРАЮ ЗЕМЛИ (3,1 млн, четырнадцатое место) и мультфильм ПУШКИН И... МИХАЙЛОВСКОЕ. НАЧАЛО (0,8 млн, девятнадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 333 млн рублей, с учетом стран СНГ – 412 млн. Это лишь на 0,1% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 2,7% больше, чем было на аналогичном уикенде 2023 года, когда чарт возглавляли пиратские релизы, в первую очередь – ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ.

12.06.2024 Автор: Вероника Скурихина