Официальная касса России: первую строчку бокс-офиса сохранил «Артек. Большое путешествие»

Сборы фильма АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ на третьей неделе проката сократились на 32,8% и составили 24,9 млн рублей. Общая выручка картины достигла 156 млн, что превышает итоговые цифры ОДИННАДЦАТИ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН (150 млн). Таким образом, фильм занял пятое место в списке самых кассовых российских релизов года.

Лучшая новинка уикенда, боевик ФЛЭШБЕК с Лиамом Нисоном, лишь немного уступила лидеру проката — на счету релиза 24,8 млн рублей. Это значительно выше показателей ИГРЫ ТЕНЕЙ (7,9 млн) и примерно соответствует уровню ЗАСТУПНИКА (23,9 млн) и ЛЕДЯНОГО ДРАЙВА (22,2 млн), что можно связать с участием в ленте Моники Беллуччи и Гая Пирса, а также почти полным отсутствием конкуренции со стороны Голливуда.

Замкнула тройку лидеров российская комедия БОТАН И СУПЕРБАБА. Ей удалось освоить 17,7 млн рублей, что немного ниже, чем было у РОДИТЕЛЕЙ СТРОГОГО РЕЖИМА (20,1 млн) и ОТЧАЯННЫХ ДОЛЬЩИКОВ (18,8 млн). У новинки худшая посещаемость среди фильмов первой десятки – в среднем лишь пять человек на сеанс.

Падение кассы мультфильма БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ на третьей неделе составило 43,3%. Общие сборы проекта достигли 118 млн рублей, что превосходит результаты картин ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД СВИНЬЕЙ (109 млн) и ДВА ХВОСТА (106 млн).

Первую пятерку замкнул хоррор ЗАКЛЯТЬЕ: СПУСК К ДЬЯВОЛУ (12,9 млн рублей). Среди других проектов компании «Экспонента Фильм» в этом году лучше стартовали только ПОСЛЕДНЕЕ ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА (16,2 млн) и ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНЬ (13,8 млн).

На десятое место смогла пробиться семейная картина МАРУСЯ ФОРЕVА. За уикенд она освоила 4,3 млн рублей, что почти совпадает с цифрами СЧАСТЬЯ В КОНВЕРТЕ (4,2 млн).

Также в прокат вышли фэнтези ТАЙНА АМУЛЕТА (2,7 млн, четырнадцатая строчка) и перевыпуск ленты Джима Джармуша КОФЕ И СИГАРЕТЫ (1,5 млн, семнадцатая позиция).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 152 млн рублей, с учетом стран СНГ – 198 млн. Это на 14,8% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 52,5% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2021 года, когда чарт возглавлял фильм КРОЛИК ПИТЕР 2.

17.05.2022 Автор: Максим Острый