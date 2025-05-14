Официальная касса России: нужна одна победа

Военная драма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ удержала первое место, потеряв от сборов первой недели умеренные 22,3% и показав самое небольшое падение в топ-20. За второй уикенд экранизация повести Бориса Васильева собрала 183 млн рублей, ее общая касса достигла 483 млн. Это больше итоговых показателей таких жанровых аналогов, как 28 ПАНФИЛОВЦЕВ (367 млн), ДЕВЯТАЕВ (310 млн) и СОБИБОР (300 млн). Следующий рубеж – тотал картины ВОЗДУХ (520 млн), который, с большой вероятностью, лента с участием Владимира Машкова преодолеет уже на этой неделе.

Приключенческий фильм КРАКЕН удержался на втором месте и не сбавляет обороты. На четвертой неделе релиз о столкновении человека с хтоническим монстром заработал еще 131 млн рублей. Всего на счету фантастики – 853 млн. Этого оказалось достаточно, чтобы лента с Александром Петровым и Виктором Добронравовым заняла пятую строчку среди самых успешных российских релизов этого года, потеснив ретро-экшн КРАСНЫЙ ШЕЛК (683 млн). Также картина сохранила лидерство по посещаемости: 22 человека на сеанс – это лучший результат в топ-10.

Новая военная драма ГРУППА КРОВИ начала работу с третьего места. Фильм, основанный на реальной трагедии и не обладающий звездным актерским составом, за первые выходные собрал 73,9 млн рублей, почти в два раза превысив стартовый показатель проекта ВОЙНА И МУЗЫКА (40 млн), который выходил в феврале этого года.

Сборы народной комедии БАТЯ 2. ДЕД преодолели отметку в полтора миллиарда рублей. За шесть недель в прокате фильм с Евгением Цыгановым собрал уже 1,548 млрд, сместив на двадцатое место в рейтинге самых успешных российских картин фантастику СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (1,533 млрд).

Спортивная драма ФИНАЛ о триумфе российской сборной по волейболу смогла на старте собрать достаточно скромные 50,8 млн рублей, уступив тем самым мартовскому байопику о звезде советского спорта РОДНИНА (76,6 млн). Картина с Денисом Шведовым выступила на уровне таких аналогов, как ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН (50,8 млн), ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ (55 млн) и ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ (58,3 млн).

Фэнтези-комедия СОКРОВИЩА ГНОМОВ за вторые выходные заработала еще 39,2 млн рублей, снизив темпы сборов на 51,5%. Всего в копилке проекта 128 млн. Фильм с Никитой Кологривым идет по графику другой схожей работы актера ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ (127 млн после двух уикендов), но по-прежнему уступает недавней комедийной фантастике ЖДУН (239 млн после двух уикендов).

Семейное фэнтези ОЧИ вышло в полноценный прокат после недели превью и увеличило сборы на 64,7%. За первый официальный уикенд фильм с Уиллемом Дефо и Финном Вулфхардом собрал 28,6 млн рублей, а его общая касса составила уже 48,3 млн. Это выше итоговых сборов фэнтези БЮРО МАГИЧЕСКИХ УСЛУГ с Кристофом Вальцем (45,9 млн).

Сиквел анимации МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН стартовал почти в два раза слабее первой части. Несмотря на привлечение к озвучке Никиты Кологривого и саундтрека в исполнении Клавы Коки мультфильм собрал за первые выходные 22,5 млн рублей, тогда как оригинальная история на старте в 2022 году смогла освоить 42,7 млн. С похожими результатами выступали недавние проекты ФОРМУЛА ВОДЫ (23,2 млн) и БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА (20 млн).

Семейная комедия ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ немного отстает от графика своего ближайшего аналога МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ: 160 млн рублей против 182 млн после трех уикендов.

Топ-10 замкнула новая комедия БЕС ПОПУТАЛ. Фильм с Павлом Деревянко заработал 16 млн рублей, по сути, повторив результат прошлогодней комедии ЛЮБВИ НЕ БЫВАЕТ (15,2 млн), которую так же выпускала в прокат кинокомпания «Вольга». В среднем на сеанс приходили 6 человек, это самый низкий показатель в топ-10.

Также в прокат вышли хорроры КУКЛА: РЕИНКАРНАЦИЯ (13-е место, 8,3 млн) и АСТРАЛ. МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ (14-е место, 7,1 млн).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 680 млн рублей, с учетом стран СНГ – 737 млн. Это на 22% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 38,4% больше, чем было на аналогичном уикенде 2024 года, когда в прокате четвертую неделю лидировала фантастическая лента СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД.

Фото: кадр из фильма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ

14.05.2025 Автор: Вероника Скурихина