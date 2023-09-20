Официальная касса России: первую строчку бокс-офиса опять заняли пиратские показы

Совокупная выручка показов с предсеансовым обслуживанием на минувшем уикенде, во многом благодаря БАРБИ, составила 115 млн рублей. Это больше, чем было у пиратского сегмента в момент выхода таких фильмов, как ФОРСАЖ 10 (99,8 млн) и СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 3 (93,1 млн).

Мелодрама ПОСЛЕ. НАВСЕГДА стартовала со второй строчки и 85,3 млн рублей. Это заметно выше показателей предыдущей части франшизы (59,1 млн).

«Фильм сработал в соответствии с прогнозами «Вольги», в полной мере оправдав их и показав четвертый стартовый результат для легально выпущенных зарубежных картин в 2023 году. Хорошее начало положено, теперь пришло время закрепить успех, чтобы фильм стал достойным в кассовом отношении финалом ПОСЛЕ, одной из самых успешных нефэнтезийных young-adult-франшиз в российском кинопрокате», – рассказал в интервью ЭБК директор по закупкам кинокомпании «Вольга» Сергей Некрасов.

Бронза на уикенде досталась криминальной ленте ИСКУССТВО ПО ПОНЯТИЯМ. За первые четыре дня фильм освоил 19,3 млн рублей, что выше цифр проектов МАМА МАФИЯ (17,4 млн) и АФЕРИСТКА (14,9 млн). Внимание зрителей привлекло участие в картине голливудских звезд – Умы Турман и Сэмюэла Л. Джексона.

До 770 млн рублей довел свою выручку мультфильм ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ. Минувший уикенд принес ленте 18,4 млн, снижение сборов составило 45,5%.

Замкнул пятерку лидеров холдовер ПРАЗДНИКИ, освоивший еще 18,1 млн рублей. Общая выручка ленты выросла до 68 млн, что уже выше итоговых цифр проектов МАЛЬДИВЫ ПОДОЖДУТ (54,6 млн) и ЮРА ДВОРНИК (51,9 млн).

Экшн-драма ЗВУК СВОБОДЫ, ставшая главной сенсацией американского проката в 2023 году, в России начала работу с седьмого места и 13,3 млн рублей. Это сопоставимо с цифрами МИЗАНТРОПА (13,9 млн).

Мультфильм ДОЗОР ДЖУНГЛЕЙ: КРУГОСВЕТКА заработал за первый уикенд 8,5 млн рублей, значительно уступив первой части франшизы, в свое время сумевшей привлечь 25,3 млн.

Хоррор АСТРАЛ. 13-Й ЭТАЖ, расположившийся на девятой строчке чарта, освоил 7,8 млн рублей. Это третий лучший старт в истории компании «Кинологистика» после лент АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ВЕДЬМ (13,3 млн) и МОЙ ХАТИКО (11,4 млн).

Также в прокат вышли фильм ужасов ПРОКЛЯТОЕ НАСЛЕДИЕ (3,4 млн рублей, 16-е место), комедия БЕРИ ДА ПОМНИ (2,8 млн, 17-е место) и мелодрама У ЛЮДЕЙ ТАК БЫВАЕТ (1,9 млн, 20-е место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 347 млн рублей, с учетом стран СНГ – 419 млн. Это на 26,2% выше по сравнению с прошлыми выходными и на 107,5% больше, чем было на аналогичном уикенде 2022 года, когда чарт возглавлял фильм ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ.

Фото: кадр из фильма ПОСЛЕ. НАВСЕГДА

20.09.2023 Автор: Максим Острый