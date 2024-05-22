Официальная касса России: впервые в 2024 году российский бокс-офис возглавил зарубежный релиз

Новая работа Гая Ричи за традиционный уикенд освоила 121 млн рублей. Будние дни принесли ленте еще 62 млн. МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ существенно опередило ПЕРЕВОДЧИКА (69,1 млн), но уступило проекту ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ (207 млн).

Сразу на 76,1% сократились сборы фантастики СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД, сместившейся на второе место в чарте. Общая касса картины выросла до 1,278 млрд рублей.

Третье место бокс-офиса досталось вернувшимся в репертуар кинотеатров пиратским показам. Они принесли площадкам 20 млн рублей.

С четвертого места и 17,6 млн рублей начал прокат ОГНЕННЫЙ ЛИС. Среди других российских документальных и документально-игровых фильмов он уступил только проектам ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР (67 млн) и ИМПЕРАТРИЦЫ (39,6 млн).

8,7 млн рублей принес первый уикенд комедии 7 ДНЕЙ, 7 НОЧЕЙ. Фильм с Зоей Бербер недотянул до таких аналогов, как СОЛНЦЕ НА ВКУС (10,1 млн) и ПАПАША В БЕГАХ (15,7 млн).

Общая выручка драмы РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ достигла 59,1 млн рублей. В понедельник проект стал самым успешным релизом ограниченного проката в современной истории российской киноиндустрии.

Седьмое место досталось хоррору РЕИНКАРНАЦИЯ. ДЕМОНЫ ЖЕЛАНИЙ. В его копилке – 7,2 млн рублей, что немного больше, чем было у картины РЕИНКАРНАЦИЯ. ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА (6,8 млн).

Комедия КАК Я ВСТРЕТИЛ ЕЕ МАМУ на втором уикенде пополнила свой счет на 6,8 млн рублей. Общая касса релиза достигла 45,7 млн, что выше финальных цифр ВРЕДНОЙ ПРИВЫЧКИ (39,2 млн).

Замкнула первую десятку отечественная комедия КАЖДЫЙ МЕЧТАЕТ О СОБАКЕ. Семейный фильм Ольги Беляевой заработал 5 млн рублей, уступив похожему российскому проекту ДЕВОЧКА НИНА И ПОХИТИТЕЛИ ПИАНИНО (8 млн).

Также в прокат вышли экшн Я НЕ КИЛЛЕР (4,8 млн, двенадцатое место), боевик ПАЦАН ПРОТИВ ВСЕХ (4,2 млн, тринадцатое место), мультфильм КУНГ-ФУ ТИГР (2,9 млн, четырнадцатое место) и триллер ОБИТЕЛЬ СТРАХА (1,4 млн, шестнадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 284 млн рублей, с учетом стран СНГ – 353 млн. Это на 42,3% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 6,0% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2023 года, когда чарт возглавлял фильм ВЫЗОВ.

Фото: кадр из фильма МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ

22.05.2024 Автор: Максим Острый