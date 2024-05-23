Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть первая)

В первом блоке экспертам представили 31 проект

23 мая в пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялась очная защита национальных фильмов, производство которых осуществляется иными организациями кинематографии, не являющимися лидерами отечественного кинопроизводства.

Первым представленным проектом стало приключенческое фэнтези СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА от компании «Карго». Эта история – новый взгляд на всем известную сказку. В центре повествования окажется персонаж Снежной Королевы – загадочной и могущественной властительницы Северных земель, которая также является хранительницей уникального артефакта Вечной Розы, цветущей прямо во льдах. В обычной человеческой семье исчезнет любимый сын и брат – мальчик по имени Кай. Его сестра Герда отправится на его поиски, и на своем пути повстречает множество сказочных персонажей. С их помощью Герда и соберет паззл, рассказывающий о том, что произошло десять лет назад между Снежной Королевой и вором, явившимся за ее Розой. Главную роль в картине исполнит Любовь Аксенова, а насчет остальных ролей сейчас ведутся переговоры. Режиссером выступит Карен Оганесян, сценарий проекта написала Дарья Грацевич. Картина находится на стадии девелопмента. В числе референсов авторы называют МАЛЕФИСЕНТУ и БЕЛОСНЕЖКУ И ОХОТНИКА. Заявленный производственный бюджет – 700 млн рублей. Съемки должны пройти в два блока с декабря 2024-го по июнь 2025-го. Выход картины в прокат намечен на конец декабря 2026 года. Дистрибьютором выступит «Атмосфера Кино».

«Варвар студио» представила фантастику с элементами триллера и комедии ПРИШЕЛЕЦ АЛЕШКА, действие которой разворачивается в наши дни. Четыре человека в Челябинской области и не подозревают, что благодаря инопланетному пришельцу их жизни связаны в единый кубок и виной тому... нездоровое любопытство. Для студентки Оли любопытство – желание новых острых ощущений, для дальнобойщика Николая – случайный интерес, для старухи Просвириной – связь с потусторонним миром, а для майора ВКС Шершня – служебный долг. Оказавшись причастными к секретному проекту, за которым стоят могущественные силы, герои ввергают себя в череду фантастических коллизий. Авторы надеются минимизировать количество компьютерной графики, сделав все при помощи практических эффектов. Главным референсом проекта они назвали ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ. Заявленный бюджет проекта – 148 млн рублей. Дистрибьютором картины выступит Russian World Vision.

Романтическая комедия ИДЕАЛЬНЫЙ РОМАН («Вита Актива Продакшн») расскажет о писательнице любовных романов и авторе хорроров, которые застревают в лифте во время книжного фестиваля и попадают в мир своих произведений. Режиссером картины выступит Мария Лойтер (КАК ЗВЕЗДЫ), а продюсером – Юлия Мишкинене. На главные роли претендуют тандем Милы Ершовой и Даниила Пугачева, а также Ирины Старшенбаум и Романа Евдокимова. На роли второго плана рассматриваются Анна Потебня, Антон Филипенко и Наталья Земцова – им выдастся возможность сыграть разные роли в литературных мирах. Производственный бюджет ленты составит 150 млн рублей, еще 30 млн рублей планируется потратить на маркетинг. По словам продюсера, уже переговоры с несколькими прокатчиками, которые заинтересованы проектом. Мишкенене также отметила, что во всем мире сейчас есть всплеск интереса к ромкому, как к жанру.

Юлия Мишкинене также выступила продюсером следующего проекта, представленного на питчинге – драмеди ПИАРЩИК. В основе картины лежит книга автора «Плейлиста волонтера» Артема Ляшенко «Устойчивое развитие», он же выступил автором сценария ленты. По сюжету литературный редактор модного издательства планирует сделать предложение своей девушке, но понимает, что одного кольца ей будет недостаточно: надо хотя бы съехать от родителей и обеспечить себя. Поэтому Миша устраивается на новую работу – пиарщиком на завод туалетной бумаги в далекий северный поселок Кряжево. Режиссером картины выступит Максим Свешников. Ожидается, что лента будет снята на пленку, потому что в деревне Кряжево время остановилось, и авторы хотят придать ей вид советского кино. В числе основных референсов называются АФОНЯ, ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ, ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТОЙ. В актерском составе проекта, который делается «Вита Актива Продакшн» совместно с All Media Company и медиахолдингом Start, заявлены Иван Янковский, Марина Васильева и Тимофей Трибунцев.

Действие комедии КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ от компании «МайВэйСтудия» будет разворачиваться в индийском городе Хурмада, где благородный и всеми любимый полицейский Рамаш вступает в борьбу с хитрым и алчным бандитом Шамаром. Воспитанный приемными родителями Шамар устраивает в городе серию преступлений, и Рамаш встает на защиту родного города. В ходе активного противостояния выясняется, что Рамаш и Шамар братья. «Мы планируем сделать большое индийское кино на русском языке с большими звездами. Танцы, эффекты, большая любовь, красивые злодеи», – заявил режиссер Марюс Вайсберг. Главные роли в картине исполнят Михаил Галустян, Демис Карибидис и Дмитрий Нагиев. Съемки пройдут в Индии. В числе возможных прокатчиков называются «Централ Партнершип» и «Вольга». Поддержку картине обеспечит канал ТНТ.

Компания «ИК Галерия» представила драматический боевик НИКТО КРОМЕ НАС. В центре повествования ленты – 20-летний мажор, который после очередного рискованного заезда с полицейскими погонями, наконец достает отца и тот отправляет его на время в армию. Попав туда, герой проходит через трудности и становится настоящим мужчиной. Авторы отмечают, что проект был придуман еще задолго до ХОЛОПА. В дрим-касте картины – Глеб Калюжный, Роман Курцын, Никита Панфилов, Алена Михайлова, Максим Дрозд и Борис Дергачев. Режиссером выступит Дмитрий Магонов.

В центре повествования приключенческой ленты ЭЛЛИ И ТОЛСТЫЙ («Гражданин Продакшн») окажется 14-летняя Эля, которая не совсем такая, как все девчонки – она катается на скейте, разбивая себе колени, и колет инсулин из-за того, что у нее диабет. Решив сбежать из дома в поисках своего отца, Эля знакомится со странным полным подростком, возомнившем себя монахом-самураем. Режиссером выступит Александр Ершов, он же написал сценарий вместе с Филиппом Ершовым.В дрим-касте на главные роли заявлены Мирослава Смирнова и Григорий Дудник. В числе актеров, которые рассматриваются на второстепенные партии – Алексей Маклаков, Виталий Хаев, Екатерина Вилкова, Тимофей Трибунцев. В числе референсов создатели назвали ленты ОДИН ДОМА и МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ. Заявленный бюджет проекта – 120 млн рублей. Партнерами выступят Arna Media и «Атмосфера Кино».

Компания «Проспект Мира» представила военную драму КРАСАВИЦА, действие которой разворачивается в Ленинграде во время блокады. По сюжету бывший комбат Светлов после ранения вынужден заниматься маскировкой Ленинградского зоосада – он рвется на передовую и не понимает самоотверженности сотрудников зоосада, с которой те заботятся о животных. По воле случая, комбат падает в вольер к бегемоту Красавице, и за счет контузии ему кажется, что она разговаривает с ним. Режиссером картины выступит Антон Богданов, а в актерском составе будет задействован Олег Басилашвили. Начало съемок запланировано на декабрь 2024 года – февраль 2025 года. Заявленный бюджет проекта – 450 млн рублей. Прокатчиком выступит «Вольга», релиз картины намечен на 30 октября 2025 года.

Съемки фантастической мелодрамы ON («Инфинити контент») с Юлией Пересильд стартовали некоторое время назад в Таиланде. Режиссером проекта выступает Евгений Корчагин (ГОВОРИТ ЗЕМЛЯ!), а генеральным продюсером – Георгий Малков. В центре повествования – талантливый разработчик. которая после неудачной презентации решает арендовать виллу на океане, оснащенную искусственным интеллектом для комфортного пребывания гостя. На следующий день Ксения обнаруживает, что она заперта, а нейросеть превратилась из идеального собеседника и комфортного дома в высокотехнологичную тюрьму с гаджетами-надзирателями.

Драмеди ПАРОМЩИК («Творческая студия «СТЕЛЛА») расскажет об одном из сел на юге Запорожской области, мирную жизнь которого нарушает военный конфликт – и теперь каждый из сельчан должен сделать свой жизненно важный выбор. По словам режиссера Федора Попова, идея проекта возникла в прошлом году. В числе референсов называются ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ и КАЛИНА КРАСНАЯ. На главную роль уже утвержден Эго Микитас. В актерском составе также заявлены Полина Гухман, Наталья Бергер, Михаил Галустян, Александр Марин, Александр Пашутин. Съемки намечены на август в Таганроге и его окраинах. Прокатчиком выступит «НМГ Кинопрокат».

«Продюсерский центр «ПРАЙМ» представил историческую драму РОМАНОВЫ: ПРЕДАННОСТЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО. Это проект об одном из сложных периодов России – история семьи последнего российского императора. Авторы обещают показать неизвестные страницы жизни семьи Романовых. Режиссером картины выступает Василий Чигинский. Часть съемок уже завершена. В актерском составе проекта задействованы Виталий Кищенко, Ксения Кутепова, Антон Батырев и Дмитрий Дюжев. Заявленный бюджет проекта – 510 млн рублей. Компанией уже подписан договор с Первым каналом. Выход в прокат запланирован на зиму 2026 года.

Режиссер Рустам Мосафир и продюсер Дмитрий Нелидов рассказали о полнометражном фильме КОРОЛЬ И ШУТ. КАК В СТАРОЙ СКАЗКЕ («Кинокомпания ЛУНАПАРК»). По сюжету миру «Короля и Шута» грозит погибель – сказочная вселенная рушится под поступью мертвецов, воскрешенных самим Некромантом. Одолеть злодея не дано никому... кроме его Создателя. Чтобы спасти родных и друзей, Горшок выкрадывает из реального мира музыканта и автора песен КиШа Андрея Князева. Разлученные смертью, они встают бок о бок против темного мага и нечисти, поджидающей их на пути. Большая часть действия проекта будет разворачиваться в сказочном мире. В числе референсов называются ПИРАТЫ КАРБИСКОГО МОРЯ, БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ, ПОДЗЕМЕЛЬЯ И ДРАКОНЫ: ЧЕСТЬ СРЕДИ ВОРОВ и БРАТЬЯ ГРИММ. По словам постановщика, это не просто приключенческое фэнтези – это органичное сочетание с мюзиклом и песнями «Короля и Шута». Из актерского состава сериала вернутся Константин Плотников, Влад Коноплев, Дарья Мельникова, Вера Вольт, Илья Хвостиков. В дрим-касте на роль Некроманта – Юра Борисов, Никита Кологривый и Даниил Воробьев. Большая часть съемок пройдет в павильонах, однако запланированы натурные съемки в Санкт-Петербурге и Териберке. Бюджет картины – 400 млн рублей. Выход КОРОЛЯ И ШУТА в прокат запланирован на весну 2025 года.

Компания «Кинотека» представила на питчинге два проекта – первым из них стала семейная комедия СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК Олега Асадулина. В центре повествования – живущий в горной деревне пенсионер Егорыч, который однажды спасает в лесу раненого снежного человека. Выхаживая его, дед с внуком узнают об уникальной способности Ени – он делает людей добрее с помощью объятий. Когда Дед с Мироном уже готовы отвезти восстановившегося Еню в горы, их обнаруживают преследователи, которые хотят поймать Еню. Сейчас активно идет подготовка к съемкам – уже проведен скаут в Сочи. В актерском составе – Владимир Стеклов, Степан Девонин, Светлана Иванова и Сергей Стайкин. Самого снежного человека сделает Петр Горшенин: Еня будет создан при помощи микса компьютерной графики и пластического грима. Прокатчиком картины выступит «КарроПрокат». Также проект поддержит телеканал СТС.

Вторым проектом «Кинотеки» стала семейная комедия ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ с Никитой Кологривым и Оксаной Акиньшиной. Картина о школьном учителе географии, который оказывается владельцем умного попугая по имени Иннокентий, уже практически готова – лента снята и смонтирована, сейчас идет постпродакшн. Также стало известно имя актера, который озвучит попугая Кешу – им станет Гарик Харламов.

Драмеди САМАЯ КРАСИВАЯ от «Пик Медиа» – это ремейк одноименного фильма Лукино Висконти. Медсестра из Подольска живет обычной жизнью, но Валя искренне верит, что ее дочь станет кинозвездой – девочке выпал шанс сыграть главную роль в кино, а ее мама сделает все, чтобы его не упустить. И какое же горькое разочарование ее ждет, когда она понимает, что Славе все это совершенно не нужно и что делала все это не для нее, а для себя. Режиссером и автором сценария выступает Соня Карпунина. Взрослый актерский состав уже подтвержден – Юлия Пересильд, Кристина Бабушкина, Роман Курцын и Кирилл Кяро. В числе референсов называются МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ, ЛА-ЛА ЛЕНД, MAMMA MIA! и КАРНАВАЛ. Съемки запланированы на август-октябрь. Общий бюджет – 400 млн рублей. Выход фильма ориентировочно заявлен на март-апрель 2025 года.

Компания «Кинохроника» представила триллер МЕРТВАЯ ПЕТЛЯ. По сюжету разработчик компьютерных игр Макс соглашается взять почти невыполнимый заказ – в короткий срок доработать код игры про Вторую Мировую. Это новейшая разработка, которая воздействует на сознание игрока, создавая ложные воспоминания. Редактируя программный код, Макс становится одержим и постепенно перестает отличать игру от жизни. В числе референсов проекта называются НОЧНОЙ ДОЗОР, ОБЛАСТИ ТЬМЫ, дилогия НА ИГРЕ и сериал «Геймеры». Картина будет сделана в копродукции с Беларусью. Заявленный бюджет проекта – 144 млн рублей, у Фонда запрашивается 100 млн. Прокатом будет заниматься «КарроПрокат», релиз предварительно намечен на февраль-март 2026 года.

Действие научно-фантастического триллера ГРАНЬ («Красный квадрат») разворачивается в параллельной реальности в 2030 году, где сотрудники специального агентства расследуют случаи проникновения артефактов и существ из другой вселенной. В основе сценария лежит оригинальный рассказ фантаста Андрея Уланова. В числе референсов называются ЛЮДИ В ЧЕРНОМ и сериал «Секретные материалы». Авторы заявили, что по вселенной проекта также идет разработка компьютерной игры.

Компания QS Films представила приключенческую фантастику ЛЕТАЮЩИЙ ПАЦАН. На дворе 1979 год, мальчик Паша узнает, что обладает необычным и редким даром: он может летать. С помощью своего таланта он решает, что сможет осуществить все свои подростковые мечты: победить в школьном матче, добиться внимания девочки, в которую влюблен, и самое главное – разобраться в тайне смерти своего отца. Режиссером картины выступит Святослав Подгаевский. В дрим-касте на главные роли – Ярослав Могильников, Александра Тихонова, Юлия Снигирь, Никита Ефремов и Тихон Жизневский. В числе референсов называются СУПЕР 8, ПРИЗРАК и НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ. Съемки запланированы на август-октябрь, а релиз – на декабрь 2025 года. Бюджет фильма – 220 млн рублей, у Фонда запрашивается 120 млн.

Блок проектов компании Legio Felix открыл фэнтезийный детектив ЛЕВША – переосмысление одноименного произведения Николая Лескова. Действие картины будет разворачиваться в 1885 году, когда Российская Империя находилась в тревожном ожидании войны. В покоях императора Александра III обнаружено необычное – механическая блоха. К разгадке изобретения привлекают гениального самоучку по прозвищу Левша, который узнает, что блоха – это подслушивающий механизм. Вместе с молодым офицером тайной полиции герой отправляется на поиски умного и опасного врага – английского шпиона. Режиссером выступит Владимир Беседин («Майор Гром»), сценарий написали Илья Куликов и Валерия Подорожнова. Авторы подчеркивают, что это адаптация Лескова в духе недавнего МАСТЕРА И МАГАРИТЫ и в стилистике ШЕРЛОКА ХОЛМСА Гая Ричи. Съемки пройдут в павильонах и на натуре в Санкт-Петербурге. Для некоторых сцен будут задействованы LED-экраны. Также переговоры о поддержке ведутся с Первым каналом.

Второй проект Legio Felix – романтическая комедия МАСЛЕНИЦА. Лента расскажет о девушке, которая мечтает поехать учиться в Китай, но несправедливо проваливается на отборе для программы по обмену. Теперь ей остается единственная возможность все-таки попасть на учебу за границу: нужно провести масленичную неделю с высокомерным студеном из Китая, познакомив его с нашими традициями провода зимы. Перелом ноги ставит планы Полины под угрозу, но лучшая подруга Оля, веселая и невозмутимая, вызывается помочь: она выдаст себя за Полину и организует вредному китайцу незабываемое погружение в русскую культуру. Режиссером картины выступит Виталий Дудник. На роль Полины рассматриваются Ксения Трейстер и Дарья Коныжева, а на роль Оли – Василина Юсковец и Валентина Ляпина. В дрим-касте также заявлены Илья Виногорский, Артем Кошман, Ван Ибо и Ян Ян. Сценарий картины написал Илья Куликов в соавторстве с Марией Земляковой. Проект представлялся на прошлом питчинге, с тех пор он был доработан – в частности, появились несколько новых взрослых персонажей, которых могут сыграть Сергей Гармаш, Федор Добронравов или Юрий Стоянов. Съемки планируется провести в Красноярском крае. Одна из основных локаций – село Сухобузимское, которое называют «малой родиной» художника Василия Сурикова. Именно там ежегодно проводится крупный праздник «Сибирская масленица». Авторы проекта уже провели предварительные переговоры с Красноярской кинокомиссией. Прокатчиком выступает «Атмосфера Кино», предварительная дата релиза – 27 февраля 2025 года.

В картине МАТУШКА («А-Продакшн») будут показываются события нескольких дней до ареста Елизаветы Федоровны Романовой – настоятельницы Марфо-Мариинской Обители Милосердия, сестры последней русской императрицы Александры Федоровны Романовой. Режиссером картины выступит Валентин Донсков, автор сценария – Анастасия Галкина. Авторы проекта отмечают, что история о выборе. В дрим-касте на роль Елизаветы Федоровны заявлена Виктория Исакова. Также продюсеры надеются привлечь Юру Борисова, Марию Андрееву, Филиппа Янковского, Анну Каменкову и Варвару Феофанову.

«Студия Чеховъ» представила байопик ХОЙ о группе «Сектор Газа. Действие происходит летом 2000-го года. Легенда российского панк-рока Юрий Хой возвращается в свой родной Воронеж. Ему 36 лет. За его плечами стадионы и миллионные продажи кассет, однако Юра опустошен. Воронеж – его место силы. Тут его семья, дочки, музыканты, с которыми он начинал. В Воронеже Юра проводит три дня. Это последние три дня его жизни. Но, Юра, конечно, об этом не знает. Режиссером выступит Владимир Щегольков («Цербер»). По его словам, авторы хотят не только рассказать о жизни Юрия Клинских, но показать настоящего народного героя. Это история об отце, муже и музыканте, которая делается при поддержке семьи Хоя. В дрим-касте на главную роль – Юра Борисов, Кузьма Сапрыкин и Никита Еленев. Сами песни будут перезаписаны с более чистыми аранжировками. Щегольков уверен, что это настоящий музыкальный проект-аттракцион – в числе референсов называются ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ, ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО, САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ и сериал «Король и Шут». Начало съемок запланировано на осень этого года.

У кинокомпании «Марс Медиа» на питчинге было сразу два проекта. Первым из них оказалась экранизация повести братьев Стругацких ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА». В центре повествования ленты окажется полицейский инспектор Петер Глебски, который приезжает по анонимке в небольшой горный отель «У Погибшего Альпиниста» – письмо предостерегает, что в отеле будет совершено убийство. Сценарий картины написала Ольга Городецкая. По словам режиссера Александра Домогарова-младшего, финал оригинальной истории был изменен. Главные референсы по стилю – СМЕРТЬ НА НИЛЕ и УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ, а также ДОСТАТЬ НОЖИ, а по актерскому составу – 12 Никиты Михалкова. Проект будет максимально звездным – так, например, на роль Глебски рассматриваются Константин Хабенский, Олег Меньшиков и Евгений Цыганов. В числе актеров, которых пробуют на другие роли – Сергей Маковецкий, Виктор Вержбицкий, Андрей Смоляков, Александр Домогаров, Милош Бикович, Юра Борисов, Никита Ефремов, Юлия Снигирь, Светлана Ходченкова, Юлия Пересильд и многие другие.

Второй проект «Марс Медиа» – музыкальная романтическая комедия ГЕНИЙ (второе название – ПЛАГИАТОР), которую сейчас снимает Антон Мегердичев. В центре повествования ленты – молодой музыкант, который мечтает петь свои песни и построить счастливую жизнь с девушкой, вопреки желанию ее отца-миллионера, однако вынужден подпевать гостям в караоке. И когда Егор находит в собственном шкафу портал в 1991 год – у него рождается гениальный план, который обеспечит парню идеальное будущее. Однако, каждая попытка изменить что-то в прошлом приводит ко все более неожиданным результатам в настоящем. В актерском составе задействованы Роман Евдокимов, Стася Милославская, Максим Лагашкин, Аглая Шиловская, Марат Башаров, Ирина Пегова, Виталий Кищенко и другие. По словам продюсера Рубена Дишдишяна, до окончания съемок осталось 12 дней.

Компания H2O Production представила байопик КУМПАРСИТА, рассказывающий историю знаменитых советских фигуристов Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова, благодаря которым танцы на льду вошли в программу Олимпийских игр. Режиссером проекта выступает Морад Абдель-Фаттах, а продюсером – Татьяна Навка. По словам постановщика, это история о преодолении, о трудностях и о любви. В дрим-касте на главные роли – Стася Милославская и Иван Янковский. Роль тренера Елены Чайковской исполнит сама Навка. Большая часть локаций будет строиться в Москве, однако создатели надеются на возможную экспедицию в Будапешт.

Блок проектов компании «Наше кино» открыл ЖДУН В КИНО Дмитрия Суворова, который ранее представлялся на питчингах. Съемки и монтаж картины уже завершены, сейчас вовсю идет постпродакшн. Графика должна быть закончена к осени. По словам продюсера Максима Рогальского, рекламная кампания проекта уже началась – ролик ЖДУНА подклеивается ко всем проектам кинопрокатной компании «Наше кино». Сейчас ведутся активные переговоры с промо-партнерами – в том числе, и сетью «Вкусно и точка». Также уже ведется работа над потенциальным сиквелом.

Следующим проектом «Нашего кино» стала сказочная комедия СИВКА-БУРКА. Сюжет картины будет соответствовать истории известной сказки – Иван тайно влюблен в Царевну Любаву. Однажды, выполняя очередное невыполнимое задание Боярина, Иван спасает Незнакомца, который в ответ обещает ему чудо-коня Сивку-Бурку. Герой не верит незнакомцу, однако перед ним действительно появляется невероятный говорящий конь. Иван и Сивка-бурка отправляются в царский дверец, чтобы достать перстень Царевны, но они не догадываются, что об этом уже знает его хозяин, Боярин Голован. Предполагаемый актерский состав – Ангелина Стречина, Павел Табаков, Роман Мадянов, Николай Наумов и Евгений Кулик. По словам Рогальского, сам конь будет выполнен в фотореалистичном ключе, как и Ждун. Съемки планируются на июнь-июль 2025 года, сейчас ведутся переговоры с Московской кинокомиссией о строительстве локаций в парке МОСКИНО. Выход в прокат намечен на 2026 год.

Действие исторической драмы 1812 («Пиманов и партнеры»), как можно догадаться из названия, будет разворачиваться в сентябре 1812 года, когда французская армия вошла в Москву. По сюжету юная москвичка Мария пробирается в Кремль, чтобы в одиночку расправиться с Наполеоном. Но как осуществить задуманное, если ненавистного императора охраняет тот, кто с первой минуты покорил твое сердце? Режиссером проекта выступает Алексей Пиманов. Актерский состав предварительно утвержден, в нем будут задействованы Павел Прилучный, Алексей Чадов, Роман Курцын, Станислав Дужников, Дмитрий Хрусталев и Павел Крайнов. Поиск актера на роль Наполеона пока ведется, возможно, это будет иностранная звезда. Создатели планируют воссоздать облик Кремля 1812 года при помощи большого количества компьютерной графики. По словам Пиманова, его компания также делает при участии ИРИ шесть документальных фильмов, посвященных истории Кремля, где будут использованы наработки к данному проекту. Заявленный бюджет фильма – 500 млн рублей, у Фонда запрашивается 300 млн.

В центре повествования приключенческой комедии ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ («Хэштэг Медиа») окажется чемпион России по боксу, который заступается за девушку и получает травму, несовместимую с продолжением карьеры. Утратив смысл жизни и призвание, Андрей работает инструктором в фитнес-клубе, но даже оттуда его выгоняют за тяжелый характер. Возвращаясь домой и думая о самоубийстве, он не помогает случайной девушке, а затем узнает, что ее нашли в лесу с огнестрельным ранением. Это запускает цепочку сверхъестественных событий, в ходе которых Андрей обретет смысл жизни, поможет многим людям и получит бой, о котором мечтал. Режиссером картины выступит Иван Шурховецкий («Абрек»). Основным претендентом на главную роль является Никита Кологривый, однако авторы также рассматривают Славу Копейкина и Николая Наумова. В дрим-касте на главную женскую роль – Мила Ершова, Анастасия Редькина и Дарья Урсуляк. Соавтором сценария и продюсером выступает Алексей Троцюк. Проект будет снят в поддержку бесплатного некоммерческого приложения «Заступник», который за шесть месяцев работы помог 4,5 тыс детей, попавшим в экстренную ситуацию на улицах. Производственный бюджет – 250 млн рублей.

Заключительным проектом первого блока питчинга стала лента ТИМУР И ЕГО КОМАНДА («Кинобаза»), которая претендует на дофинасирование. Проект ранее представлялся на питчингах. Сюжет одноименной повести Аркадия Гайдара будет перенесено в современность во время СВО. Режиссер-постановщик – Иван Мережко. В настоящий момент завершается подготовительный период, уже утвержден актерский состав и съемочная группа, а также натурные объекты и эскизы декораций в павильонах. Проект поддерживает Министерство обороны РФ и РДДМ «Движение Первых». Утверждается, что съемки запланированы на лето этого года, если не будет проблем с финансированием. Сейчас идут переговоры с прокатчиками. Сопродюсером фильма, композитором и автором песен ленты выступает Денис Майданов. По его словам, авторы уже планируют возможный сиквел и компьютерную игру по мотивам картины.