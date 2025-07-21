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В Новосибирске состоится питчинг научно-фантастических фильмов и сериалов

Автор: БК

21 июля 2025

Отборочную комиссию проектов возглавит режиссер Алексей Камынин

Организаторы обновленного кинофестиваля фильмов о науке «Кремний», который пройдет с 25 по 28 сентября в Новосибирске, проведут первый питчинг научно-фантастических проектов.

К участию принимаются полнометражные игровые фильмы и сериалы (от 4 серий, без ограничений по хронометражу) исключительно в жанре научной фантастики. Авторы, чьи проекты попадут в шорт-лист, проведут четыре дня под кураторством ведущих профессионалов индустрии, дорабатывая свои проекты в формате очных тренингов.

Завершающим этапом станет публичная защита проектов перед членами жюри, СМИ и гостями фестиваля. Подать заявку на участие можно на официальном сайте «Кремния» до 20 августа.

Отбор проектов осуществляет отборочная комиссия во главе с режиссером и сценаристом Алексеем Камыниным (ХАНДРА, «Оливье и роботы»).

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