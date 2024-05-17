Cреди ясного неба: Перспективы российских кинокомиксов

Как любят вспоминать участники киноиндустрии, особенно из числа показчиков, для нормального функционирования отрасли в год требуется двенадцать фильмов с кассовым потенциалом не менее 2-3 млрд рублей плюс около пятидесяти проектов с потенциалом не менее 500 млн. Если «середнячки» могут относиться к более скромным жанрам (триллер, хоррор, комедия, мелодрама), то для сборов в миллиард плюс требуются принципиально иной бюджет и соответствующий уровень зрелищности. В последние пару лет в российских кинотеатрах окончательно воцарились масштабные сказки (ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ, КОНЕК-ГОРБУНОК, ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ, БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ), однако подобных фильмов может не хватить для развития индустрии. В поисках ответа на вопрос, какие другие жанры необходимо освоить отечественным кинематографистам, чтобы поддерживать на должном уровне интерес собственной аудитории, мы решили обратиться к кинокомиксу – самому востребованному направлению мирового зрительского кино последних двух десятилетий, а также попытаться выяснить, кто они, современные российские супергерои и супергероини.

ИЗ ЗОЛОТОГО ВЕКА С ЛЮБОВЬЮ

Как известно, комиксы – это истории в картинках. Данная разновидность творчества сочетает в себе черты литературы и живописи, являясь в этом смысле синтетическим искусством. Из-за заоблачной популярности на Западе комиксы в массовом сознании прочно ассоциируются с американской культурой, однако при более внимательном изучении становится очевидно, что они играют огромную роль в культуре совершенно разных стран. Достаточно вспомнить, к примеру, легендарные карикатуры в советском журнале «Крокодил» – чем не комиксы? Чем эти сатирические рассказы в картинках радикально отличаются от аналогичных рисованных историй из тех же Франции или США? Вопрос, понятное дело, риторический. В своих различных подвидах, начиная от масштабных графических новелл и заканчивая все теми же короткими юмористическими стрипами, комиксы уже долгие десятилетия существуют во многих странах Европы, Азии и других частях света.

Одно из главных культурных последствий для всего мира, за которые стоит благодарить комиксы – появление жанра супергеройских историй. Собственно, комиксы стали прародителями данного направления, которое с течением времени всецело интегрировалось в литературу, видеоигры и, конечно же, кинематограф. По этой причине, как правило, супергероика и комиксы практически тождественны друг другу в массовом сознании, однако справедливости ради сразу подчеркнем: персонажу комиксов совершенно не обязательно носить супергеройское трико. Он может быть журналистом-детективом, ведущим собственное расследование, как бельгийский Тинтин из произведений великого Эрже, или обреченным мстителем, каким был горемыка О Дэ-Су из корейской истории об Олдбое.

Но все же первыми и главными персонажами комиксов остаются супергерои, то есть люди со сверхспособностями, которые они используют для служения обществу или для реализации личных коварных планов. Несмотря на некоторую нарративную ограниченность супергероики, где обязательно должен быть супергерой и суперзлодей, которые борются друг с другом, комиксы тем не менее легко становились зеркалом для общества. Каждый из авторов мог закладывать собственные смыслы в сочиняемые им истории: приключения смелых и привлекательных героев могли быть чистым эскапизмом, а могли быть неочевидным и остроумным комментарием к актуальной на тот момент повестке, историческим событиям. Тем не менее постоянство персонажей со временем превратило супергероев в культурные архетипы, а истории про них стали современной мифологией. И благодаря собственной универсальности эти сюжеты востребованы сегодня у самой широкой аудитории.

MARVEL И DC – ВЕЧНЫЙ МАЯТНИК

Даже не самый погруженный в комиксы человек помнит о главных издательских брендах этого мира – Marvel и DC. Чтобы не пересказывать историю растянувшегося на десятилетия противостояния двух великих издательств, отметим главное. Именно DC можно благодарить за появление первой волны популярных и сегодня супергероев – Супермена, Бэтмена, Чудо-женщины, Флэша и нескольких других. Произошло это на стыке 30–40-х годов ХХ века, то есть в период так называемого золотого века комиксов. К этому же пантеону можно смело добавить Капитана Америку, изначально придуманного издательством Timely Comics. В свою очередь, компания Marvel ответственна за Человека-паука, Железного человека, Тора, Халка и других Мстителей, особенно популярных сегодня в кино. Их приключения на страницах комиксов начались в 1960-х.

Долгое время супергерои не могли полноценно добраться до большого экрана, и появление в кинотеатрах того или иного сверхчеловека было скорее исключением, чем правилом. Но к концу прошлого века в Америке выросло уже несколько поколений зрителей, которые с детства были окружены историями супергероев, и теперь их приключения на большом экране вызывали у миллионов зрителей неподдельный интерес. Современная летопись кинокомиксов берет свое начало в серии экранных подвигов Супермена в исполнении Кристофера Рива от студии Warner Bros., но самым успешным кинокомиксом XX века заслуженно считается франшиза о Бэтмене, начатая Тимом Бертоном в 1989 году и продолженная Джоэлом Шумахером в 1990-х. Как известно, фанаты с теплом вспоминают дилогию за авторством Бертона, но недолюбливают картины БЭТМЕН НАВСЕГДА и БЭТМЕН И РОБИН, выпущенные в 1995 и 1997 годах. БЭТМЕН 1989-го до сих пор считается одним из главных блокбастеров конца прошлого века. Его успех в прокате на тот момент был абсолютно оглушительным. Только на одном североамериканском рынке картина собрала более $250 млн, породив серьезный фанатский культ. Долгие годы образы из фильма, включая роли Майкла Китона и Джека Николсона, воспринимались зрителями как самые каноничные. Пройдет почти два десятилетия, прежде чем Голливуд перепридумает Бэтмена и Джокера для новой, более молодой аудитории.

В первые годы XXI века супергеройский кинокомикс постепенно становится главным жанром голливудского конвейера. В 2000-м вышли ЛЮДИ ИКС Брайана Сингера, которые считаются первой экранизацией супергеройских комиксов современной эпохи. За ними последовал ЧЕЛОВЕК-ПАУК Сэма Рейми, выпущенный уже после трагедии 11 сентября. Считается, что всплеск интереса к супергероике на большом экране стал реакцией американского общества на тревогу и страх, которые породили кадры крушения нью-йоркских башен-близнецов. Если первые ЛЮДИ ИКС собрали в североамериканском прокате «всего» $157 млн, то экранные приключения дружелюбного соседа в исполнении Тоби Магуайра сходу перешагнули отметку в $400 млн, и это только в США и Канаде. Окончательный расцвет жанра пришелся на второе десятилетие текущего века, на период доминирования в глобальном бокс-офисе киновселенной Marvel. Кевин Файги & Co скрупулезно выстраивали данный киноцикл на протяжении долгих лет, превратив его в полноценный параллельный мир с самыми разными временными эпохами, измерениями и галактиками. Пика популярности киновселенная достигла незадолго до начала пандемии коронавируса, когда финальные фильмы так называемой третьей фазы, МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ и МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ, совокупно собрали в мировом прокате почти $4,9 млрд.

На данный момент главная супергеройская серия пребывает в переходном состоянии. Попытавшись захватить не только кинотеатры, но и теле- и онлайн-экраны, корпорации Disney и Marvel переключили внимание фанатов на второстепенных персонажей в многосерийных проектах, одновременно неуклонно понижая планку качества контента. Предварительным итогом крайне спорной стратегии стало как минимум перенасыщение рынка сериалами, не вызывающими у фанатов никаких теплых чувств. Демиургам суперфраншизы явно требуется переизобрести свое детище, чтобы их история вновь стала актуальной в глазах современного зрителя. Примерно на той же стадии находится и главный конкурент Marvel – компания DC Films, возглавляемая Джеймсом Ганном и Питером Сафраном, входящая в состав Warner Bros. Discovery. Как известно, Ганн и Сафран закрыли «Расширенную вселенную DC» (аналог медиафраншизы Marvel, куда входили ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ и другие недавние фильмы про приключения Супермена, Аквамена и прочих героев) и планируют в очередной раз с нуля выстраивать данную комикс-вселенную.

Основатель российского издательства комиксов Bubble Comics, кинопродюсер и сценарист Артем Габрелянов считает, что, несмотря на текущие проблемы, востребованность комикс-фильмов у зрителей на деле не падает: «Я бы сказал, что снижается качество фильмов Marvel и, как следствие, сокращаются кассовые сборы, интерес зрителей, рассеивается внимание аудитории. Я считаю, что кинематографисты сегодня стали более ленивыми и делают фильмы гораздо хуже, чем 3–5 лет назад. Это касается и Marvel, и DC, и Sony, и всех, кто имеет какое-то отношение к кинокомиксам. Не согласен, что наступает закат эпохи комиксов как главного голливудского жанра. Просто в какой-то момент все вдруг решили, что достаточно добавить супергероев в кадр, и проект мгновенно окупится. А некоторые, как Sony в МАДАМ ПАУТИНЕ, вообще практически отказались от всего супергеройского, решив не добавлять супергероев в фильм. Тем не менее выпустили такой фильм – и закономерно провалились».

С НЕБЕС В РОССИЮ

Отметим, что текущие глобальные проблемы комикс-франшиз не особо отражаются на интересе к супергероике в отдельных странах. На протяжении 2010-х благодаря триумфальному шествию разных кинокомиксов по мировым экранам росла популярность данного искусства в том числе и в нашей стране. В России открывались новые магазины комиксов, росло число поклонников тех или иных персонажей, проходили собственные фанатские конвенты, увеличивались сборы зарубежных супергеройских экранизаций, запускались отечественные издательские комикс-проекты. Ведущее на текущий момент российское комикс-издательство Bubble Comics было создано Артемом Габреляновым в 2011 году. Выход первого комикса издательства – пилотного выпуска серии «Бесобой» – состоялся 1 октября 2012-го. Габрелянов подчеркивает, что его изначальной задачей всегда было снимать кино, и выпуск оригинальных российских комиксов стал лишь необходимым первым шагом на этом непростом пути. Киностудия Bubble Studios, специально созданная для производства фильмов по комиксам издательства, начала работу в 2015 году. Короткометражный «Майор Гром», премьера которого состоялась в 2017-м, был в свое время одним из нескольких пилотных проектов студии. Благодаря теплому приему ленты публикой вызрело решение запустить съемки первой полнометражной экранизации о приключениях майора Грома, в которых он сталкивается со своим главным соперником, Чумным доктором.

Ведущий подкаста «Омнибус и танкобон», один из основателей магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский в разговоре с БК призвал разделять отечественные попытки в жанре супергероики и конкретные экранизации комиксов: «Давайте избегать одной известной хитрой терминологической ловушки, когда два разных понятия обозначают одним словом. Довольно часто, особенно наши отечественные кинокритики, называют кинокомиксом просто очень вычурные, визуально яркие, стилизованные, например, под условный поп-арт картины, хотя эти фильмы не имеют графического произведения в качестве первоисточника. По этой категории в разные годы у нас проходили проекты МЕЧЕНОСЕЦ, ИНДИГО, ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ и некоторые другие. Но есть именно кинокомикс, то есть киноадаптатация конкретной нарисованной истории. В этом смысле можно говорить всего об одном полнометражном проекте – ленте МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР».

Самой яркой попыткой войти в киножанр комикса без первоисточника можно считать ЗАЩИТНИКОВ от студий Enjoy Movies и Renovatio. В изначальные планы создателей входило появление разветвленной «вселенной советских супергероев», которая переключила бы внимание российских ценителей с продолжавших тогда набирать популярность персонажей Marvel и DC. Выход картины сопровождался масштабной рекламной кампанией, составной частью которой как раз и являлся выпуск соответствующих комиксов, но против фильма сработал скепсис, накопленный к премьере активной сетевой аудиторией. Стартовав на февральских праздниках 2017 года, картина категорически не понравилась кинотеатральной публике, что радикальным образом сказалось на «сарафане». При производственном бюджете в 323 млн рублей касса ленты составила всего 263 млн.

Единственной супергеройской историей в российском кино, которая смогла перерасти во франшизу, стали в свое время СУПЕРБОБРОВЫ. Но и здесь в основе была не изначально нарисованная история, а оригинальный сценарий с пародийным уклоном. Совокупно две части СУПЕРБОБРОВЫХ собрали в российских кинотеатрах приличные 460 млн рублей, однако сиквел освоил уже на треть меньше, чем оригинальный фильм.

Как отмечает Иван Чернявский, в России или вообще на русском языке не появлялось собственных киноадаптаций комиксов по той простой причине, что все это время отечественная индустрия не могла произвести яркую работу, при одном взгляде на которую кинематографисты сразу хотели бы ее экранизировать. Российские комиксы, которые популярны у сравнительно широкой аудитории и одновременно с этим производят приятное эстетическое воздействие на читателя – явление буквально последних десяти лет. До этого даже яркие, хорошие работы оставались в маргинальном положении. Комиксы в лучшем случае производились для детей, а на взрослую аудиторию такой продукт не делал никто. Другими словами, кинематографистам попросту не над чем было работать. И Bubble Comics – собственно, первое крупное издательство, которому хватило терпения и финансовых возможностей просуществовать достаточно долго, чтобы все это время выпускать и за счет этого сделать довольно востребованной длинную серию комиксов.

Картина МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР вышла в прокат в апреле 2021 года. Предполагалось, что грамотная подготовка к релизу и прогрев публики дадут необходимый коммерческий эффект, однако этого не произошло. Лента освоила в кинотеатрах около 318 млн рублей, то есть не собрала и половины своего производственного бюджета в размере 650 млн. Постфактум неудовлетворительный кассовый результат можно объяснить и ковидными ограничениями, и конкуренцией с голливудскими высокобюджетными проектами, которые в тот момент как раз вернулись в отечественный прокат. Пожалуй, наиболее существенную причину недобора ГРОМА озвучил продюсер Михаил Китаев в интервью БК. По его замечанию, акцентированность на комиксе как первоисточнике навредила фильму в том смысле, что сузила аудиторию. В итоге проект прошел ниже радаров широкого зрителя. Хотя потенциал преподнести картину не просто как нишевый продукт, а, например, как прорывной для отечественной киноиндустрии экшн с новаторскими трюками и монтажом, у МАЙОРА ГРОМА определенно имелся.

Судя по всему, именно как оригинальный киноаттракцион фильм и сработал для международной аудитории, когда летом 2021 года вышел на Netflix. В момент старта на ведущей мировой стриминг-платформе проект вошел в топ-10 Netflix по просмотрам в более чем восьмидесяти странах. Кинокомикс Олега Трофима остается единственным российским релизом, который продержался на вершине рейтинга Netflix две недели, а всего пробыл в топе сервиса целый месяц. За это время он набрал свыше 57 млн часов просмотров. МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР стал самым просматриваемым фильмом Netflix в мире в категории Movies за июль 2021-го и вошел в число наиболее просматриваемых тайтлов платформы по итогам всего года. Кроме того, по данным Bubble, выход картины взвинтил тогда спрос на их комиксы на 800%. Тематические товары, посвященные Игорю Грому, стали искать в двенадцать раз чаще. За три месяца, прошедшие с момента премьеры, было продано более 100 тысяч экземпляров комиксов, что заставило издательство допечатывать тиражи. «Разносторонне оценить зрительские достижения МАЙОРА ГРОМА именно снаружи, а не изнутри, мы не можем, но в то же время знаем, что выход фильма подстегнул продажи самих комиксов, а это редчайшее явление в индустрии даже на Западе, – отмечает Иван Чернявский. – Предположу, что в случае данного фильма эмоциональный эффект был не менее важным, чем его финансовая отдача – все-таки не случайно «Кинопоиск» продолжает держаться за эту франшизу и верить в ее успех. МАЙОР ГРОМ – уникальный отечественный кинокейс, когда в момент выхода фильм был окружен медиасредой, сравнимой по масштабу и многослойности с голливудскими проектами. Если американских проектов, вокруг которых возникает сильный зрительский культ, каждый год выходит достаточно много, то в России, кроме МАЙОРА ГРОМА, я не помню больше случаев, когда автограф-сессия единовременно собирает тысячи фанатов или когда звезды за год до премьеры и год после нее путешествуют по стране для встречи с людьми. «Сарафанное радио» у фильма было воистину беспрецедентным, такой народной любви я не видел ни у кого».

ДУБЛИ ГРОМА

В январе 2022 года на «Кинопоиске» в качестве стримингового спешла вышел ГРОМ: ТРУДНОЕ ДЕТСТВО, проект-приквел про детство главных героев первой картины, а прямо сейчас режиссер Олег Трофим заканчивает работу над второй частью франшизы, картиной МАЙОР ГРОМ: ИГРА. В разговоре с БК постановщик ленты рассказал, что свою творческую задачу при создании нового фильма он видел как раз в том, чтобы предложить аудитории максимально зрелищное кино в жанре супергероики: «В ИГРЕ мы продолжаем следовать тому художественному решению, которое выработали еще на старте киновселенной, но это решение, конечно, продолжает эволюционировать. В этот раз в нем содержится больше драмы, на передний план выходит именно внутренний конфликт нашего героя, майора Грома, что отражается в визуальных решениях. Движение в этом направлении мы опробовали на ТРУДНОМ ДЕТСТВЕ, достаточно смело экспериментируя над жанром, пробуя новые подходы к нарративу, свойственные и супергероике в кино 2020-х, и боевикам-блокбастерам 1990-х. Новый фильм МАЙОР ГРОМ: ИГРА становится чуть тяжеловеснее, объемнее и даже мрачнее, но при этом в картине будет еще больше динамики, масштабного экшна, боев, захватывающих перестрелок и, конечно же, юмора. Этот баланс – один из важнейших механизмов, над которым мы работаем последние четыре года. А еще в новой картине появится хорошая такая доза мистики и фантастики, наша киновселенная развивается, ширится».

Как отмечает режиссер, супергероика – обособленный и состоявшийся жанр в мировом кинематографе, где все существует по своим законам, как, например, в хорроре, триллере, комедии. В супергероике акцент смещен с психологической достоверности в пользу остроты сюжета и эффектности перипетии, она избыточна по своей сути: «Все это отражается в постановке кадра, в создании замысловатых пространств, где обитают персонажи, и в яркой пластике игры артистов. Это плоть от плоти шоу для широкого зрителя, исключительно художественная драма, которой не чужды гротеск, претенциозность и даже пафос. В картине МАЙОР ГРОМ: ИГРА мы продолжаем осваивать жанр, его уникальный язык, поэтику, механизмы диалога со зрителем, но также ищем новые способы адаптировать его для российской публики».

По мнению Артема Габрелянова, формат экранизации комиксов, который придумала в свое время студия Marvel – это один из самых сложных жанров в кино: «Это не чистый жанр, а эклектика, где в одном фильме сочетаются триллер, экшн, комедия, романтика, ужасы, драма, какие-то классные диалоги, за которые «Оскаров» не жалко давать. Филигранно написать сценарий и снять такой фильм – большой и сложный труд, с которым мало кто справляется. Просто представьте, что вам нужно построить американскую горку не с одним взлетом вверх и падением, а с большим количеством пролетов. И не только горку, а чтобы еще вода брызгала, в какой-то момент что-то испугало, чтобы вокруг стреляли из пистолетов – и чтобы это все сложилось в уникальный опыт».

Артем Габрелянов подтвердил, что в выходящей вскоре картине авторы сделали крен в сторону зрелищности: «В первую очередь будем позиционировать ИГРУ как блокбастер и сиквел нашумевшего фильма МАЙОР ГРОМ, чтобы не отпугнуть достаточно консервативно настроенных зрителей, которые считают, что комикс – это что-то крайне несерьезное и недостойное их внимания. Мы рассчитываем на все группы зрителей, вплоть до семей, потому что сделали фильм МАЙОР ГРОМ: ИГРА настолько уникальным и свежим, а самое главное – интересным, что его можно смотреть, даже не будучи в курсе всех предыдущих картин о майоре Громе и уж точно не читая комиксы про него. Мы специально сделали ставку на максимально широкую аудиторию и уверены, что она окупится».

В самом деле, американские экранизации комиксов никогда не снимались в расчете исключительно на внимание фанатов. Наоборот, каждый новый кинокомикс – всегда грамотная адаптация (например, осовременивание) изначальной истории таким образом, чтобы подключить к ней дополнительных зрителей. «Бытует мнение, что в Bubble изначально не совсем угадали с ядром целевой аудитории. Они ориентировались на молодых мужчин, а их комиксы зашли в первую очередь молодой женской аудитории, и им пришлось на ходу под это подстраиваться, – вспоминает Иван Чернявский. – Теперь им нужно найти новые способы достучаться до девушек в возрасте 13–20 лет, и в этом случае ИГРА будет успешной. Не уверен, что новый фильм сможет побить сборы ЧЕБУРАШКИ и прочих ХОЛОПОВ, не думаю, что это пока возможно в ближайшее время, но превзойти кассу ЧУМНОГО ДОКТОРА новой картине по силам».

Учитывая, что в составе читателей приключений майора Грома доминирует аудитория young adult, неудивительно, что первый сериал по комиксам издательства будет сфокусирован именно на супергероине. Совместно с «Кинопоиском» Bubble в скором времени приступает к съемкам сериала «Фурия». Его действие происходит в той же киновселенной, в которой живет майор Гром. Как в любом долгоиграющем проекте, персонажи разных историй должны будут начать взаимодействовать друг с другом. В частности, герои из фильмов появятся в «Фурии», а персонажи сериала в дальнейшем могут попасть в фильмы, то есть может возникнуть кроссовер. «Планов громадье, но все будет зависеть от сборов ИГРЫ, потому что нам крайне важно доказать прибыльность франшизы и показать, что она зарабатывает не только большую зрительскую любовь, но также и деньги, – признается Габрелянов. – Именно деньги являются двигателем кинопроизводства, а не только «лайки» и любовь зрителей».

Как рассказал Габрелянов, идея сделать сериал по мотивам комикса «Красная Фурия» возникла из желания расширить киновселенную Bubble: «Мы хотели привнести в наш мир сильного женского персонажа, а также разнообразить его географически, так как Москва будет выглядеть не так, как Санкт-Петербург. Также нам хотелось поделиться со зрителями классной, драйвовой и увлекательной историей, которая могла произойти исключительно с этим персонажем. Красная Фурия за сто с лишним выпусков прошла большой путь. Она потеряла родителей, но обрела новую семью из друзей. Лишилась ног, но получила суперсилы. Комикс был очень насыщенным на события, чего там только не было: зомби, динозавры, киборги, технобоги... В экранизации от всего этого пришлось отказаться, но основную мотивацию и характер героини мы сохранили. Мне кажется, в сериале у нас получилась самая удачная трактовка Фурии за все пятнадцать лет ее существования. Пока мы еще готовимся снимать сериал, поэтому я не могу ни о чем подробно рассказывать, но в качестве ориентиров в работе мы, конечно же, взяли все лучшие жанровые истории о мести – «Каратель», ДЖОН УИК, «Люпен», всевозможные корейские боевики. История Фурии позволяет нам такую жанровую и стилистическую эклектику – мы берем отовсюду понемногу самого лучшего».

Есть ли вероятность того, что супергероини в России станут популярнее супергероев? Как считает Габрелянов, спрос на супергероинь существует давно, и сильные и самостоятельные женские персонажи вроде Эллен Рипли и Сары Коннор были актуальны еще тридцать-сорок лет назад. И хотя на Западе сейчас существует очевидное стремление как можно больше снимать про сильных женщин, в том числе и про супергероинь, голливудские сценаристы сегодня явно ленятся придумывать для них интересные сюжетные ходы и трудные препятствия, считает продюсер. В свою очередь актрисы, исполняющие эти роли, не выглядят убедительно в кадре, в том числе при исполнении трюков. «Мы придерживаемся позиции, что надо делать все на максимуме. Например, Даша Верещагина уже полгода занимается в спортзале и изучает боевые единоборства, готовясь к роли Фурии. Но при этом никакой «мэрисьюшности» у нашей героини не будет, она не станет раскидывать злодеев одним мизинцем. У нее будут свои сложности и препятствия. Мы хотим показывать сильных, но достоверных героинь», – рассказывает Габрелянов.

Примечательно, что в апреле на экраны вышел другой крупный проект, в котором Даша Верещагина играет сильную героиню – экранизация произведений Кира Булычева про приключения Алисы Селезневой. «При работе над картиной СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД мы не воспринимали Алису Селезневу как супергероиню. Она супергероиня разве что в общем смысле – как интересный, яркий персонаж в необычных обстоятельствах, но она не супергероиня в смысле способностей, в ней нет чего-то такого, что не могут другие. В то же время наш фильм гораздо ближе к изначальной повести, чем к фильму, – рассказывает сценарист проекта, креативный продюсер «НМГ Студии» Андрей Золотарев. – Важно понимать, что Алиса Селезнева – не главный персонаж фильма, это именно многофигурная семейная история. Если искать референсы, то наш фильм больше всего похож на СТРАЖЕЙ ГАЛАКТИКИ. Наш СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД – это большая семейная история, которая претендует на то, чтобы стать вселенной».

Золотарев признает, что в России есть тренд на girl power, но, по его мнению, это именно локальный тренд, не связанный с глобальной культурной ситуацией: «В нашем случае эта тенденция отстраивается от позднесоветского и раннероссийского понимания, что крутым героем может быть только мужчина. И в этом смысле на данный момент мы гораздо более сбалансированы, чем наши голливудские коллеги, которые вынуждены выдавать супергероинь согласно квоте, мы более свободны. Если судить по себе, то когда я сегодня пишу какую-нибудь историю, то ловлю себя на мысли, что мне интереснее сделать ее именно про женщин, то есть сегодня я чаще пишу про женских персонажей. Если это и можно назвать трендом, то он не осознанный. Важно понимать, что я говорю именно о нашем, локальном маятнике, который раньше долгое время находился в крайней позиции. Мы раньше делали только для и про мужиков. Но сегодня мы обнаружили, что женщины тоже крутые, они превратились в проактивных, действующих персонажей. Они перестали сидеть и плакать у окна, они перестали быть Ассолями».

ИНЫЕ КОЗЫРИ

МАЙОР ГРОМ остается главной отечественной кинофраншизой на основе комиксов. Поставить на поток экранизации рисованных историй для российской киноиндустрии по-прежнему затруднительно. И все же постепенно появляется все больше различных многосерийных проектов, в том числе мультипликационных, которые обладают ощутимым зрительским потенциалом. К примеру, еще в 2021 году Bubble Comics совместно с «Союзмультфильмом» и сервисом Okko выпустили анимационный сериал «Крутиксы» по мотивам популярной одноименной серии издательства. Релиз стал первым горизонтально-вертикальным сериалом «Союзмультфильма» и вообще новым опытом создания мультсериала на основе комиксов, по причине чего председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева назвала «Крутиксов» новаторским проектом для всей российской анимационной индустрии.

В конце февраля 2024 года в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» вышел анимационный сериал «Невский». Он позиционируется как первый российский проект, в котором реальный исторический персонаж представлен как супергерой. Анимация основана на серии «Александр Невский» от издательства «Три Девять». Первые эпизоды, выпущенные онлайн, уже успели собрать смешанные отзывы зрителей.

Поклонники комиксов также возлагали серьезные надежды на другой проект – вышедший в марте на сервисе Okko мультсериал «13 карт». Релиз стал третьим в рамках заключенного в январе 2023 года соглашения о партнерстве между студией «Феникс» и сервисом Okko. До этого были выпущены анимационные сериалы «Шурик и Шарик» и «Дух моей общаги». «13 карт» – спин-офф комикса «Земля королей», самого продаваемого комикса в России в 2021 году. Его тираж составил более 400 тысяч копий, что сопоставимо с объемами продаж МАЙОРА ГРОМА.

Приличного успеха добился вышедший на «Кинопоиске» игровой супергеройский сериал «Иные». Через месяц после старта на сервисе 25 января проект возглавил топ-10 фильмов и сериалов стриминга по просмотрам. В конце февраля в «Букмейте» вышел комикс в формате вебтуна, который рассказывает предысторию героев франшизы. Над его созданием вместе с «Букмейтом» работали и авторы Bubble. Сценаристом выступил Кирилл Кутузов, создатель комиксов о Громе. Печатную версию выпустит издательство «Чернымбело». Впрочем, отметим, что «Иные» – оригинальная супергеройская история производства компаний «Лунапарк» и «Плюс Студия», которая просто расширила свое медиаприсутствие за счет сотрудничества с Bubble Comics.

НЕ ЗА ГОРАМИ

Единственная характерная особенность российского комикса в том, что он с самого начала испытывал примерно одинаковое влияние западной и восточной комиксных школ, рассказывает Иван Чернявский. Отечественный комикс может быть одновременно похожим и на американский, и на японский. У того же Bubble издание может быть одновременно выпущено как американский мейнстрим-комикс, но раскадровка или иные элементы будут напоминать мангу. Тенденция к смешению есть и во всем остальном мире, так что в этом смысле наши авторы находятся в общемировом тренде. Но выстроить индустрию у нас по-прежнему сложно, так как даже талантливый автор с большим трудом сегодня может найти фулл-тайм, где будет рисовать мейнстримные комиксы за адекватные деньги. Пока люди, которые хотят получать прибыль с книжных тиражей, не признают, что производство комиксов – дорогое и трудоемкое искусство, у нас ничего не изменится, считает эксперт. В последние годы на книжных конференциях говорят о постоянном росте сегмента комиксов и что подход крупных игроков должен измениться, но пока это по-прежнему не происходит.

По мнению Чернявского, будущее комиксов в России зависит сегодня не от творческой составляющей, а от совершенно других, внешних событий, далеких от самих комиксов. Например, останутся ли они доступными или начнут дорожать, как остальные книги, и превратятся в премиум-товар. Или будут ли они уходить в интернет. Также многое зависит от того, продолжит ли определять комиксовую повестку молодая женская аудитория в возрасте 13–20 лет, то есть группа, пересекающаяся с young adult. Этой аудитории уже не так сильно нравятся супергерои, им нужны истории в традициях манги, манхва и маньхуа, то есть японских, корейских и китайских комиксов. И в ближайшее время будут востребованы те художники, которые умеют работать именно в азиатских стилистиках, подчеркивает эксперт: «Российские комиксы всегда испытывали сильное влияние манги и манхвы, и это как раз шанс для многих авторов заняться тем, что они и так любят, но они смогут также должным образом монетизировать свое увлечение. Сейчас что-то из переводного довольно трудно издать, и поэтому издательские дома очень активно ищут российских авторов, которым можно что-то подобное заказать. Как раз сейчас очень напряженный момент в этом смысле для индустрии. Года через два мы будем наблюдать последствия сегодняшней волны».

Главное завоевание последних пятнадцати лет развития комикса в России – их чтение перестало быть маргинальным увлечением. Благодаря деятельности издательств и популяризаторов комиксов аудитория как самих комиксов, так и их вероятных экранизаций в России постоянно наращивается. Если пятнадцать лет назад читающего комикс в метро можно было встретить раз в год, то теперь это супернорма. Люди постоянно покупают книги в магазинах или заказывают их онлайн. Они могут прочесть сначала пиратские сканы, но потом обязательно купят что-нибудь себе в коллекцию. «Когда мы открывали наш магазин в 2010 году, к нам ходила аудитория 18–30 лет. Школьники пришли сильно позже, перекос в сторону молодых любителей манги 16–25 лет стал наблюдаться только со временем, – вспоминает Иван Чернявский. – Причем уход с рынка комиксов Marvel два года назад не стал большой трагедией, их продажи и так падали последние годы. И если раньше имелся перекос 60 на 40 в пользу мужского пола, то теперь наблюдается обратный перевес – 60 на 40 в пользу девушек. И я бы предложил не сбрасывать со счетов старшую аудиторию, которая, возможно, не очень обширна, но лояльна и активна в соцсетях, и именно она может позволить себе покупать дорогие издания. В то же время им с каждым днем все сложнее выбрать, что купить».

Иван Чернявский не исключает, что в скором времени комиксы начнут создаваться специально с прицелом на возможную экранизацию: «Я верю, что онлайн-платформы предпримут несколько попыток произвести сериалы по мотивам отечественных комиксов. Совершенно точно продолжит развиваться сама комикс-индустрия, и продюсеры обязательно почерпнут из нее что-то для сериалов, но насколько активно сюда же будут заходить кинопродюсеры, я не знаю. Потенциала уровня тех же ХОЛОПА или БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ я пока здесь не предвижу. Но я знаю, что среди российских стримингов сейчас идет бешеный поиск идей, первоисточников для экранизаций. Это дает дополнительный шанс на дальнейшее развитие отечественных комиксов».

Кроме проблем книжной индустрии, другим препятствием для развития кинокомикса в России является то обстоятельство, что отечественные кинодеятели пока на нашли адекватных способов перевода комиксовой эстетики на киноэкран. Как считает Андрей Золотарев, комиксы по-прежнему считаются несколько чужеродными в нашей культуре. В той же Америке, напоминает сценарист, они воспринимаются ближе к сказкам: «Это то, что бабушки внукам пересказывают. С одной стороны, как таковая история у американцев заметно короче, но в то же время история самих комиксов, наоборот, заметно длиннее. Поэтому это более фундаментальная культура для них. Когда же в России пытаются эту культуру приземлить на наши реалии, тут же теряется сермяжная правда, правдоподобность происходящего, узнаваемость. В Америке сермяжность проявляется через саму окружающую действительность, узнаваемые всеми небоскребы, гидранты и так далее. Но если супергероев погружать в нашу реальность, то эффект комикса тут же теряется, так как герой в трико и маске странно смотрится на фоне сельпо. Сеттинг тут же убивается, мы перестаем верить, что это комикс, перестаем верить в предлагаемые обстоятельства. Сразу возникает масса вопросов, почему именно такая маска, такого цвета и так далее. Все эти факторы – разница в менталитете, эстетические препятствия – имеют значение, но это не означает, что они непреодолимы». Это поколенческая вещь, говорит Золотарев. Люди, которые готовы сегодня в России ходить на фильмы по комиксам, это очень молодая аудитория. Но эта аудитория только продолжит расти.

Андрей Золотарев рассказал, что продюсерские центры ведут поиск по IP по всем возможным направлениям, в том числе и в сторону комиксов. Но российских комикс-издательств не так много, и среди них есть известная компания-монополист, которая сама сейчас прекрасно справляется с экранизациями: «Нет смысла переходить дорогу Bubble и начинать с ними конкурировать. Лучше уж поддержать Bubble в их начинаниях. И важно понимать, что у них очень стратегическое мышление, на рынок они заходят очень широко, но у их подхода есть сложности. Они делают большое дело, это круто, но они пытаются именно выстраивать несуществующую эстетику, делать комиксы на основе американской визуальной составляющей. Они не показывают в России всем знакомый полицейский участок, а выстраивают несуществующий. В этом и смелость, и сложность их подхода».

Артем Габрелянов считает, что, несмотря на все текущие проблемы в Marvel, сам жанр комикс-экранизаций еще долго останется актуальным: «Жанр кинокомиксов не умер, как не может умереть любой другой жанр. Я вижу проблему в снижении стандартов качества у создателей этих экранизаций. Меняются какие-то подходы, и я надеюсь, что последние кассовые провалы нынешних голливудских кинокомиксов насторожат продюсеров так, что они как-то подсоберутся и сделают что-то действительно классное, интересное, увлекающее, как 5–10 лет назад».

В разговоре с БК Андрей Золотарев высказал возражение против моды на любые жанры, в том числе столь актуальные сегодня сказки и фэнтези. Любой сильный жанровый тренд – проявление продюсерской трусости, считает сценарист: «Когда каждый следующий продюсер делает так же, как получилось у кого-то до этого, это ведет только к падению сборов и исчезновению тренда. По факту ведь как получается: кто-то смелый выходит и делает новый большой успешный проект – ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ, ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ или ЧЕБУРАШКУ – и срывает куш. Все устремляются в найденную нишу, думая, что именно этого жаждет зритель. Но зритель не идет за трендом, тренд существует только в голове продюсера, который хочет получить гарантированную прибыль. Однако зритель готов смотреть любой жанр, это уже неоднократно доказано. Зрителю просто нужно классное кино. Когда тренды загораются и угасают, как сейчас со сказками, – это естественные законы рынка, законы маятника. Требуется не следование трендам, а наоборот, поиск новых, нестандартных решений от смелых продюсеров и авторов». Сложно не согласиться с Золотаревым: даже если кинокомикс завоюет российский бокс-офис, то рано или поздно маятник снова качнется в обратную сторону. Главное – всегда стараться просто делать хорошее кино.

Фото: кадры из фильмов МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР, БЭТМЕН, ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ, ЗАЩИТНИКИ, МАЙОР ГРОМ: ИГРА и сериала «Иные»

17.05.2024 Автор: Рая Башинская, Никита Никитин