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Продюсерская компания «Яр&Ко» займется экранизациями сказок Корнея Чуковского

Автор: Илья Кувшинов

11 июня 2024

Над сценарием первого фильма потенциальной франшизы работает Олег Маловичко

Продюсерская компания Нелли Яраловой «Яр&Ко» приобрела права на экранизацию произведений Корнея Чуковского. В планах у компании – создание фэнтезийной киновселенной с известными персонажами.

Сопродюсерами проекта выступят Сергей Агеев и основатели маркетингового агентства КИНОБЮРО Нина Димитрова и Ольга Агеева.

«В России каждый знает Мойдодыра, Тараканище, Крокодила. Мы даже не замечаем, как часто говорим цитатами из Чуковского, в каком-то смысле это наш культурный код наравне с народными сказками и сказками Пушкина. А еще Чуковский очень тонко чувствовал психологию детей и родителей, терпеть не мог искусственную сентиментальность в детской литературе, в итоге его произведения задевают что-то сокровенно детское, что есть в глубине души каждого из нас. Поэтому, когда Сергей Агеев пришел с идеей объединить разных персонажей Чуковского в одной истории, я с готовностью взялась за эту амбициозную задачу», – подчеркнула Яралова.

Над сценарием первого фильма потенциальной франшизы, который объединит персонажей Чуковского, работает Олег Маловичко (ПРИТЯЖЕНИЕ, ЛЕД). Проект сейчас находится на стадии препродакшена.

Фото: кадр из мультфильма «Мойдордыр»

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