Контент как «новая нефть»: отношения между игроками рынка после ухода Голливуда

После представления «НМГ Кинопрокатом» своего пакета на Санкт-Петербургском международном контент-форуме стало известно, что компания теперь будет прокатывать новые релизы Yellow, Black and White и фильмы входящих в холдинг НМГ продюсерских компаний – Art Pictures и «Водород». Ранее выпуском этих картин занимался лидер рынка дистрибьюторов, компания «Централ Партнершип». Подобные изменения являются качественно новым свидетельством процесса перераспределения сотрудничеств прокатчиков и продюсерских компаний. Кроме того, в перспективе такие трансформации могут привести и к смене лидера рынка. Специально для этого материала БК составил карту партнерств продюсерских компаний и дистрибьюторов – как публично объявленных стратегических, так и устойчивых долговременных отношений.

С уходом голливудских мейджоров из России решающее значение в прокате стало иметь отечественное кино, и конкуренция за него среди дистрибьюторов резко возросла. Продюсеры теперь выбирают себе партнера в прокате в зависимости от доступных ему ресурсов, в том числе экспертизы в прокате, возможностей по росписи, рекламных мощностей, качества сервиса и степени заинтересованности в проектах. Часто отношения закрепляются договорами о стратегическом партнерстве, чем прокатчики закрывают риски остаться без качественного контента на высококонкурентном рынке. На этом фоне дистрибьюторы и сами стали активно входить в кинопроизводство. Так, свои продакшны появились у компаний «Наше кино», Arna Media, Russian Word Vision, «Кинологистика».

В данном материале мы сосредоточились преимущественно на действующих и наиболее актуальных партнерствах, которые формируют рынок прямо сейчас. Отметим, что взаимоотношения многих игроков довольно динамичны, и расклад сил внутри отрасли может кардинально меняться на горизонте даже нескольких месяцев, особенно в условиях текущей неопределенности.

ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП

Компания «Централ Партнершип» является лидером в сегменте проката российского кино с 2016 года. Дистрибьютор занимался выпуском фильмов крупнейших продакшнов, входящих в состав лидеров индустрии по оценке Фонда кино и имеющих приоритетное право на получение государственного финансирования. ЦПШ является неизменным прокатчиком фильмов Студии ТРИТЭ Никиты Михалкова. Вместе они выпустили такие блокбастеры, как БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ, ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, Т-34, ВИКИНГ, ЭКИПАЖ, ОГОНЬ, ЛЕГЕНДА № 17, ТРЕНЕР, ПРАВЕДНИК, ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО, СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ, ЧЕМПИОН МИРА. В будущем тандемом запланированы релизы ВОЛШЕБНИКА ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА и его сиквела, КРАКЕНА, РОЖДЕНИЯ ИМПЕРИИ. Также прокатчик работает с картинами «Дирекции кино» – ВИКИНГ, СОЮЗ СПАСЕНИЯ, ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, МОМЕНТ ИСТИНЫ, БЕЙРУТ. До недавнего времени ЦПШ представлял крупные релизы «Марс Медиа» – Т-34, ПАЛЬМУ и будущую ПАЛЬМУ 2.

Также дистрибьютор выпустил в прокат такие блокбастеры, как ЧЕБУРАШКА, ХОЛОП 2 (лидеры по бокс-офису в России среди всех фильмов), ХОЛОП, ВЫЗОВ. Производством этих релизов занималась студия Yellow, Black and White. Компания Эдуарда Илояна, Виталия Шляппо, Дениса Жалинского и Алексея Троцюка заключила в 2021 году четырехлетнее партнерское соглашение с «Централ Партнершип» о выпуске фильмов в прокат и передаче телевизионных прав на них. Соглашение включало в себя сорок полнометражных фильмов, в том числе ЧЕБУРАШКУ, ДЕКАБРЬ, ВЫЗОВ и другие. За 2023-2024 годы ЦПШ, YBW и Start выпустили вместе десять релизов с общим бокс-офисом в 14,2 млрд рублей. Однако в ноябре 2022 года Yellow, Black and White подписала новое соглашение о долгосрочном партнерстве с Национальной Медиа Группой о передаче эксклюзивных прав на показ на ТВ-каналах холдинга сорока новых полнометражных фильмов студии, находящихся в производстве и в разработке. Договоренности не касались уже существующих киносерий и проектов, созданных в сопродюсировании с другими телеканалами.

Как выяснилось впоследствии, это соглашение затрагивало и полнометражное кино. Поэтому прокатчиком ряда фильмов YBW является «Централ Партнершип», а остальных – «НМГ Кинопрокат». Так, ЦПШ выпустит фильмы РУКИ ВВЕРХ (10 октября 2024 года), ХОЛОП 3 (23 января 2025 года), ЧЕБУРАШКА 2 (1 января 2026 года), ОДИН ДЕНЬ В СТАМБУЛЕ, ДЕКАБРЬ. В то же время «НМГ Кинопрокат» займется прокатом проектов СЕМЬ ЧЕРНЫХ БУМАГ (9 мая 2024 года), 7 ДНЕЙ, 7 НОЧЕЙ (16 мая 2024 года), МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ (30 мая 2024 года), ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ (1 января 2025 года).

В 2021 году «Централ Партнершип» в целом активно заключал соглашения о сотрудничестве с кинопроизводителями на фоне растущего спроса на оригинальный контент. Дистрибьютор подписал договор о совместном производстве проектов с компанией «Кинослово» Петра Анурова и получил право первой рассматривать фильмы студии. Контракт был двухлетним, с правом пролонгации. Вместе партнеры выпустили проекты НЕНОРМАЛЬНЫЙ, СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ, ТРЕНЕР, ДУХLESS 2, ДУХLESS, а в будущем представят ленты ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА (1 января 2025 года) и ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (14 февраля 2025 года). Также два года длилась сделка с QS Films Ивана Капитонова и продюсерским центром «ГОРАД», продакшном Марюса Вайсберга Vice Films. В сотрудничестве с «Кинословом» планировалось создавать большие зрительские проекты, с QS Films и «ГОРАД» – жанровые: триллеры, хорроры, комедии. За 2023-2024 годы ЦПШ выпустил один фильм Вайсберга, комедию КОНЕЦ СЛАВЫ, заработавшую 311 млн рублей, и один фильм QS Films – драмеди ГОЛОВА-ЖЕСТЯНКА, освоившую в прокате 10,9 млн. С компанией «ГОРАД» ЦПШ представил в 2023-2024 годах два фильма: триллер СИНДРОМ Антона Борматова, собравший 47,3 млн рублей, и комедию АДАМ И ЕВА Ильи Фарфеля, освоившую 140 млн. Недавно партнеры завершили съемки комедийной мелодрамы ОЛЕНЬ Михаила Соловьева.

«Централ Партнершип» входит в число лидеров индустрии по версии Фонда кино, но сама компания фактически не занимается производством. Скорее она предпочитает находить партнеров и соинвестирует в проекты, становясь потом их дистрибьютором. Именно так компания представила 18 апреля приключенческую фантастику СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД студии «Водород», хотя спортивную мелодраму ЛЕД 3 тех же продюсеров 14 февраля выпустила «НМГ Кинопрокат». В целом Art Pictures Studio и «Водород» долгое время были партнерами с компанией Sony, но после выхода комедии РАШН ЮГ стали сотрудничать с «Централ Партнершип». Вместе они выпустили ПОВЕЛИТЕЛЯ ВЕТРА (521 млн рублей) и НИКУ (10,5 млн рублей). С запуском холдингом НМГ собственной кинопрокатной компании студии Art Pictures и «Водород», входящие в его состав, стали работать с новой структурой.

Интересно, что ЦПШ удалось договориться с «Плюс Студией» о прокате приключенческого экшна МАЙОР ГРОМ: ИГРА (23 мая). При этом ЛЕД 3, предыдущий фильм, созданный при участии структуры «Яндекса», выпускал «НМГ Кинопрокат», а релизом БЕСПРИНЦИПНЫХ В ДЕРЕВНЕ занималась «Атмосфера кино».

Также «Централ Партнершип» прокатывает фильмы входящих в «Газпром-Медиа Холдинг» активов: 1-2-3 Production, Good Story Media, Comedy Club Production, анимационной студии «ЯРКО». В 2023-2024 годах 1-2-3 Production выпустил вместе с ЦПШ историческую драму ИМПЕРАТРИЦЫ (144 млн рублей), на этапе постпродакшна находятся ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ и ОДИН ХОРОШИЙ ДЕНЬ. Good Story Media представил комедию ПРАЗДНИКИ (83,7 млн рублей), 1 августа выпустит ТОПОЛИНЫЙ ПУХ и работает над сиквелом БАТИ. Студия «ЯРКО» трудится над созданием мультфильма ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ. ЦПШ также выпускает на большие экраны фильмы компаний Тимура Вайнштейна и Михаила Погосова «ВайТ Медиа», Кинокомпании ТЕМП и Berg Sound. Прокатчик представит комедии ЗЯТЬ (Berg Sound, «ВайТ Медиа»), ТЕЩА 2 (Berg Sound, Кинокомпания ТЕМП), БАР «МОСКВАЧИКИ» (Berg Sound, Кинокомпания ТЕМП, «Москино»), РОДНИНА («Голд Медиа Продакшн», «ВайТ Медиа»).

АТМОСФЕРА КИНО

Партнером «Атмосферы кино» с момента основания является глава «Марс Медиа» Рубен Дишдишян, поэтому основу пакета компании составляют релизы продюсера. Именно его фэнтези-драма по роману Михаила Булгакова МАСТЕР И МАРГАРИТА стала самым кассовым фильмом дистрибьютора. Бокс-офис картины в скором времени превысит результаты Т-34, и тогда лента окажется и самым успешным проектом продюсера. Третьим наиболее кассовым релизом дистрибьютора стала фантастическая драма Рубена Дишдишяна МИРА, заработавшая 342 млн рублей. В разработке у «Марс Медиа» находятся три большие сказочные картины – РУСЛАН И ЛЮДМИЛА; ВАРВАРА КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА и ХОЗЯЙКА МЕДНОЙ ГОРЫ.

Еще одним продакшном, поддержавшим «Атмосферу кино» в начале пути, стала Кинокомпания СТВ Сергея Сельянова. Прокатчик представил на больших экранах анимацию ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА (110 млн рублей), драмы СНЕГИРЬ (56,2 млн) и ЛИЛИ И МОРЕ (1,2 млн), комедию КЛИПМЕЙКЕРЫ (21,9 млн). А вот релизом сказки ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (2,5 млрд рублей) уже занимался «НМГ Кинопрокат», выпуском последней на данный момент картины продюсера ТАНЦУЙ, СЕЛЕДКА! (9 млн) – «Вольга».

Также прокатчик заключил договор о партнерстве с Кинокомпанией братьев Андреасян. На текущий момент в его рамках вышли на экраны две картины. Именно с «Атмосферой» продюсерам удалось выпустить свой самый кассовый проект и второй по бокс-офису релиз для прокатчика – фильм по роману в стихах Александра Пушкина ОНЕГИН, заработавший за первые две недели проката 558 млн рублей. Также в топ-10 дистрибьютора попала комедия ВАСЯ НЕ В СЕБЕ с бокс-офисом в 115 млн. В этом году партнеры выпустят триллер МУЖСКОЕ СЛОВО (3 октября), фантастическую драму ВСТРЕТИМСЯ ВЧЕРА (24 октября), комедийные мелодрамы ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ТВЕРЬ (14 ноября), ЛЮБОВЬ ЗЛА (15 августа), безымянный супергеройский фильм (12 декабря) и ДОМОВЕНКА КУЗЮ (19 декабря), а в 2025-м – ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ (6 февраля).

Arna Media и «Атмосфера кино» заключили договор о стратегическом сотрудничестве по прокату зарубежных релизов Arna и произведенных ею российских картин. Самыми успешными среди них оказались хоррор ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ!, триллер МЕГАЛОДОН, экшн-комедия КУНГ-ФУ ЖЕРЕБЕЦ, хоррор ЛУКАВЫЙ, драматический экшн ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ. Из российских картин выделяются комедии ПАПАША В БЕГАХ и ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ. ПОВАР ИЗ НЕАПОЛЯ. Запланированы релизы картин СОБИРАТЕЛЬ ДУШ (25 июля), СКАЛОЛАЗ 2 с Сильвестром Сталлоне, ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН 2 с Николасом Кейджем и Биллом Скарсгардом, ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА с Николь Кидман и Харрисом Дикинсом, SUGAR BANDITS с Уиллом Смитом, FUZE с Аароном Тейлором-Джонсоном. Из российских картин Arna Media 11 июля предстоит релиз семейной комедии НЕ ОДНА ДОМА, также сейчас снимается сказочный приключенческий фильм КОЛОТУН Олега Гусева.

Еще один партнер «Атмосферы кино» по закупке зарубежного контента – компания «Маурис Филм». Вместе они выпустили шесть релизов с совокупными сборами в 1,2 млрд рублей. Самыми кассовыми стали ДЖОН УИК 4 (874 млн), ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН (119 млн), УИКЕНД С БАТЕЙ (65,4 млн), ТРИ МУШКЕТЕРА: МИЛЕДИ (64,9 млн).

В 2023 году партнером «Атмосферы кино» стала компания ID Production. Их первый совместный проект, триллер КЕНТАВР, заработал в прокате 122 млн рублей. Затем вышла драма Александра Велединского 1993, собравшая 23,8 млн. В рамках сотрудничества c Planeta Inform, в состав которой входят ID Production и Planeta Inform Film Distribution, «Атмосфера кино» также выпускает зарубежные проекты. Так, на большие экраны вышла комедия ИДЕАЛЬНЫЕ ДРУЗЬЯ, собравшая 9,8 млн рублей. В будущем планируется выпуск хоррора ALL MY FRIENDS ARE DEAD. Кроме того, Planeta Inform вместе с «Атмосферой кино» работает над релизом комедии ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ Алексея Пиманова (18 июля).

Еще один постоянный партнер «Атмосферы» – компания «План 9». Вместе они выпустили хоррор МЕДЕЯ, собравший 13,6 млн рублей. 4 июля представят фэнтези САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА и в будущем – СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ. Также «Атмосфера кино» заключила договор о стратегическом сотрудничестве с Киностудией им. М.Горького. Первым релизом в рамках этого партнерства стал приключенческий детектив ЧИЖИК-ПЫЖИК ВОЗВРАЩАЕТСЯ (40,8 млн рублей). 9 мая компании выпустят комедию КАК Я ВСТРЕТИЛ ЕЕ МАМУ, 22 августа – мультфильм ФОРМУЛА ВОДЫ.

НМГ КИНОПРОКАТ

Лучшим проектом «НМГ Кинопрокат» за все время работы стала сказка Сергея Сельянова ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ, также оказавшаяся самой кассовой картиной продюсера. Интересно, что следующий схожий по жанру проект Сельянова, ОГНИВО Александра Войтинского, пока не заявлен в пакете НМГК. После продажи компании «Наше кино» продюсер с успехом выпускает мультфильмы с «Вольгой», а с полнометражным кино пробует разные варианты.

«НМГ Кинопрокат» представляет релизы продакшнов НМГ: Art Pictures Studio, «Водород», «Студия Метрафильмс». В топ-10 самых кассовых российских релизов прокатчика попали три фильма этих компаний: ЛЕД 3 (1,8 млрд рублей), ВОЗДУХ (502 млн) и ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ (222 млн). В этом году еще выйдет комедия ВАСИЛИЙ (21 ноября) и мультфильм ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ (19 декабря).

Прокатчик выпустил за 2023-2024 годы три релиза, где YBW и Start выступали сопродюсерами, с совокупными сборами в 415 млн рублей: МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (277 млн), СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ (80,4 млн) и ЛЮБОВЬ СО ВТОРОГО ВЗГЛЯДА (57,2 млн). Производимые совместно с YBW проекты часто попадают в пакет «НМГ Кинопрокат». Так, прокатчиком франшизы о Манюне стал «НМГ Кинопрокат» (YBW участвует через телеканал «Солнце», сооснователем которой выступает компания «Меркурий Контент», куда входят студии Yellow, Black and White и Start), хотя один из производителей фильмов, Кинокомпания братьев Андреасян, подписал соглашение с «Атмосферой кино», а первую МАНЮНЮ в кинотеатрах выпускал «Централ Партнершип», заработав 9,1 млн рублей. На 30 мая заявлена новая часть франшизы, МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ.

Со СТРАСТЕЙ ПО МАТВЕЮ началось сотрудничество «НМГ Кинопрокат» с QS Films. Партнерство оказалось успешным для продюсеров, так как фильм стал вторым наиболее кассовым проектом продакшна после хоррора РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ, который был выпущен «Централ Партнершип» и собрал 100 млн рублей. В этом году в прокат выйдут новые картины Ивана Капитонова и Святослава Подгаевского ПОДРОСТКИ (22 августа) и Я ЖЕНИЛ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ (19 сентября).

«НМГ Кинопрокат» также заключил партнерство со студией Bazelevs и выпустил ЕЛКИ 10 (386 млн рублей), а в будущем будет прокатывать мультфильмы ХОДЖА НАСРЕДДИН (14 ноября 2024 года) и ВОЗВРАЩЕНИЕ МАМОНТЕНКА (18 декабря 2025 года). Предыдущие релизы Bazelevs выпускали «Вольга» (ЕЛКИ 9, триллер СЕСТРЫ) и Sony Pictures (ДЕВЯТАЕВ). НМГК стал дистрибьютором проектов ГК «Рики» СМЕШАРИКИ СНИМАЮТ КИНО (158 млн рублей) и МАЛЫШАРИКИ. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ (10 октября). Также компания работает с KD Studios – она уже выпустила ОТРАЖЕНИЕ ТЬМЫ и готовится к релизу ленты ЗАКЛЯТЬЕ. ШЕПОТ ВЕДЬМ (13 июня).

ВОЛЬГА

Половину самых кассовых российских релизов «Вольги» составляют мультфильмы, продюсером четырех из них стал Сергей Сельянов. ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ показали лучший кассовый результат во франшизе, заработав 1,1 млрд рублей, и стали вторым самым успешным проектом дистрибьютора за все время его работы. Разумеется, рекордный бокс-офис во многом объясняется выросшей ценой билета, но также и высокой экспертизой «Вольги» в выпуске анимации. Франшизу долгое время прокатывало «Наше кино», пока Сергей Сельянов не продал компанию Максиму Рогальскому. Релизом следующей на тот момент части серии, ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ, занялась Sony Pictures, заработав 420 млн рублей. «Вольга» приступила к прокату мультфильмов «Мельницы» и Кинокомпании СТВ с выходом ИВАНА ЦАРЕВИЧА И СЕРОГО ВОЛКА 5, чей бокс-офис составил 500 млн рублей. С предыдущей частью в 2019 году «Наше кино» заработало 501 млн, а с триквелом в 2016-м – 723 млн. Совокупная касса анимационных проектов Кинокомпании СТВ, выпущенных совместно с «Вольгой», достигла в 2023-2024 годах 1,3 млрд рублей: это общие результаты созданных с «Мельницей» ТРЕХ БОГАТЫРЕЙ И ПУПА ЗЕМЛИ и совместных проектов со студией «Воронеж» СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА и РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА.

Высокого результата «Вольга» добилась и с девятой частью ЕЛОК, заработавшей в 2022 году 573 млн рублей, тогда как ЕЛКИ 8 смогли собрать с MDFilm только 70,5 млн, а седьмая часть, ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ, с компанией Fox – 692 млн. Также среди российских релизов компании выделяются семейные проекты ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ студии «МетрономФильм» и МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ «Окапи Продакшн», Киностудии им. М.Горького и «Ливандии Энтертейнмент».

Интересно, что ранее компания избирательно относилась к российскому кино, выпуская по одному-два релиза в год, а какое-то время и вовсе не занималась отечественными картинами. Эта стратегия изменилась в 2022 году, когда компания представила целых шестнадцать разножанровых релизов. Однако в 2023-м их число снова сократилось до шести.

В 2024 году прокатчик выпустит мультфильмы ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 6 и МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО 3, а также комедию ЛЮБВИ НЕ БЫВАЕТ? компаний «Мотор Фильм Студия» и «Покровка Фильм». Первая прокатывала вместе с «Вольгой» свой проект СВИНГЕРЫ, а вот семейные релизы предпочитает выпускать с «Нашим кино»: это касается обеих частей МОЕЙ УЖАСНОЙ СЕСТРЫ, лент МАРУСЯ ФОРЕVA! и будущего проекта МОЙ ДИКИЙ ДРУГ (8 августа 2024 года).

КАРРОПРОКАТ

Среди самых кассовых российских проектов компании «КарроПрокат» – комедии, семейные релизы и военно-патриотическое кино. В жанре комедии прокатчик активно сотрудничает с продюсером Георгием Малковым – как с его действующей компанией «Инфинити контент», так и с предыдущей, «Мего Дистрибьюшн». Вместе они выпустили два самых кассовых релиза дистрибьютора, обе части комедии Владимира Котта НЕПОСЛУШНИК с Виктором Хориняком в главной роли. На 6 июня 2024 года запланирована премьера следующего фильма, НЕПОСЛУШНИКИ. Четвертое место среди российских релизов компании заняла семейная комедия Я – МЕДВЕДЬ, продюсером которой выступил Георгий Малков. В 2023-2024 годах «КарроПрокат» выпустил три релиза продюсера – триллер СТРАННЫЙ ДОМ, комедии ЮРА ДВОРНИК и ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД. БЕНЕФИС, совокупный бокс-офис картин достиг 60,2 млн рублей. Также «КарроПрокат» выпустит в этом году будущие релизы «Инфинити контент»: комедии БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ (27 июня), ГОВОРИТ ЗЕМЛЯ! (3 октября), ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ (31 октября). Третье место занимает комедия МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, проект компаний Versus Pictures, ID Production, Киностудии им. М.Горького, следующие свои картины выпускающих с «Атмосферой кино».

«КарроПрокат» работает с проектами продюсерской компании «КАРО Продакшн» КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я, НАХИМОВЦЫ, 9 СЕКУНД (26 сентября) и НАХИМОВЦЫ 2. ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ, либо с теми фильмами, где президент «КарроПрокат» Алексей Рязанцев выступил независимым продюсером. Так было в случае с военной фантастикой БЛИНДАЖ Марка Горобца (25 апреля), производством которой занимается Legio Felix Ильи Куликова, постоянного партнера прокатчика (СНЕГУРОЧКА ПРОТИВ ВСЕХ, БОТАН И СУПЕРБАБА, ТЕНЬ. ВЗЯТЬ ГОРДЕЯ).

НАШЕ КИНО

Основу самых кассовых российских проектов компании «Наше кино» составляют семейные релизы. Наибольшего успеха среди них добилось фэнтези Fresh Film и «Лайм Синема» БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР (604 млн рублей). Высокие результаты показал еще один релиз Fresh Film, АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (327 млн). В дальнейшем «Наше кино» выпустит сиквелы этих картин – БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД (26 декабря) и АРТЕК 2 (5 июня 2025 года).

«Наше кино» активно входит в кинопроизводство и особенно – в создание продолжений, ставших популярными у зрителя картин. Одним из постоянных партнеров дистрибьютора является анимационная студия Романа Борисевича «Лицензионные бренды». Так, Максим Рогальский стал продюсером мультфильмов компании БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА, КОТЫ ЭРМИТАЖА, БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 3: ВОКРУГ СВЕТА (23 мая), КОТЫ В МУЗЕЕ: СОКРОВИЩА ЕГИПТА (20 марта 2025 года), а также фильмов других студий ПАПЫ ПРОТИВ МАМ, ЭСКОРТНИЦА, НЕПОСЛУШНАЯ, ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА, МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 2, ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ. 1 января 2025 года выйдет семейное фэнтези ЖДУН В КИНО Дмитрия Суворова, режиссера ОДНОЙ и НЕПОСЛУШНОЙ (совокупная касса этих двух проектов компании «ССБ Кино» составила 621 млн рублей). Также «Наше кино» занимается производством семейных комедий РАЗЫСКИВАЕТСЯ ДЕД МОРОЗ (12 декабря), СОКРОВИЩА ГНОМОВ (10 июля 2025 года), СКАЗОЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ (7 августа 2025 года), фэнтези СИВКА-БУРКА (1 января 2026 года). Компания работает над такими семейными сказочными проектами, как ВИННИ-ПУХ, ЛУКОМОРЬЕ и ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА.

Вместе со своим постоянным партнером, компанией «Кинофирма», прокатчик выпустил уже девять совместных проектов с совокупным бокс-офисом в 426 млн рублей, в том числе ВЕЛИКОЛЕПНУЮ ПЯТЕРКУ, ТАЙНОГО САНТУ, НОВОГОДНЕГО ШЕФА, ЦАРСТВО ПРОТИВ РАЗБОЙНИКОВ. В следующем году «Наше кино» представит сказочную комедию ЧУДО-ЮДО (29 мая), игровую версию одноименного мультфильма 2017 года с бюджетом в 174 млн рублей, а также выпустит мультфильм СЫРНАЯ ИСТОРИЯ (26 июня).

RUSSIAN WORLD VISION

Самым кассовым проектом Russian World Vision стала французская лента ЖАННА ДЮБАРРИ с Джонни Деппом, где компания выступила сопродюсером. Картина заработала в отечественном прокате 423 млн рублей. Основу российского пакета RWV в целом составляют собственные фильмы: ДУХ БАЙКАЛА (38,6 млн), ЛЕГЕНДА О САМБО (23,2 млн), УМНАЯ МАША (15 млн), РЕШАЛА: БРАТ (10,3 млн), НЕДЕТСКИЙ ДОМ (8,1 млн). 21 марта в прокат вышла подростковая комедия ЛЕТО. НУЛЕВЫЕ, где глава компании Константин Елкин заявлен как продюсер. Недавно завершились съемки еще одного собственного проекта RWV, комедии с Романом Маякиным ПРАВО НА ЛЕВО.

