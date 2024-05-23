Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть вторая)

Во втором блоке экспертам представили 31 проект

23 мая в пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялась очная защита национальных фильмов, производство которых осуществляется иными организациями кинематографии, не являющимися лидерами отечественного кинопроизводства.

Второй блок питчинга открылся новогодней приключенческой комедией МОЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО («КиноФирма»). По сюжету 31 декабря Михаил, бывший конструктор самолетов, а ныне просто дедушка, постоянно попадающий в нелепые ситуации, вместе с внуком Сережей подбирают дворового пса, который прячется от новогодних салютов, и дают ему имя Степка. Вскоре после того, как внука забирают, Михаилу становится плохо. И теперь у Степки есть совсем немного времени, чтобы позвать на помощь и спасти жизнь своему хозяину. Но сделать это очень трудно, ведь никто из людей не знает собачьего языка! Единственный выход – найти Сережу, который, как кажется Степке, понимает его. И тогда четырехлапый герой отправляется на другой конец города навстречу невероятным приключениям. Режиссером выступает Александр Бабаев (ТАЙНЫЙ САНТА), продюсеры – Василий Ровенский, Ксения Егорова. Главные роли исполнили Ирина Пегова, Максим Лагашкин. Фильм снят и находится на этапе постпродакшна. Релиз ленты в прокат запланирован на 5 декабря.

Компания «РВВ Филм» запросила поддержку на съемки комедии ШУМНЫЕ СОСЕДИ. Паша и Алиса встречаются уже пять лет. Алиса в общем-то ждет предложения, а еще 5 лет она ждет, когда босс ее повысит из очень удобной и исполнительной ассистентки (никогда). Ругаясь после очередной пьянки у друзей с тремя детьми и успешной карьерой, они случайно вырывают электроприбор из сети, их бьет током... и с ними начинают разговаривать вещи. Режиссерское кресло займет Артем Соловьев, продюсеры – Константин Елкин, Валерий Жижков. В числе референсов были названы Я ХУДЕЮ, ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ и ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ. В дрим-касте проекта на роли Паши и Алисы заявлены Иван Янковский, Виктор Хориняк, Филипп Ершов, Любовь Аксенова, Ангелина Стречина и Ирина Старшенбаум. Для озвучания вещей создатели надеются привлечь Илью Соболева, Сергея Светлакова, Сергея Гармаша и многих других.

Главный героем фантастического драмеди (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ («Рэд Стар Филмс»), вновь представленного на питчинге, станет неуверенный в себе парень Женя, который оказывается заперт внутри экзоскелета с искусственным интеллектом – теперь ему предстоит стать героем. Продюсер Сергей Сельянов представление проекта с того, что для него стало неожиданностью изменение возраста киноаудитории, ядро которого теперь составляют зрители 12-24 лет – на них и будет рассчитан этот фильм. Главную роль в картине исполнит Леон Кемстач, звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Режиссер фильма Олег Погодин (КОНЕК-ГОРБУНОК), также в числе продюсеров – Алексей Чадов. Уже разработана 3D-модель робота, все объекты также утверждены.

«СинеЛаб Диджитал Лаундж» работает над фантастическим триллером САД НАСЛАЖДЕНИЙ. Более пятисот лет назад мир поразила неожиданная эпидемия – появляющиеся на свет новорожденные были очень похожи на существа, нарисованные великим Босхом в его знаменитой картине «Сад земных наслаждений». В наши дни эпидемия повторилась – вирусолог Таня и искусствовед Вадим вступают в схватку со злом и спасают мир. Режиссером картины станет Владислав Фурманов, продюсерами выступают Денис Глинский, Анна Каминская. В числе съемочных локаций называются киногород на Ленинградском шоссе в Москве и замок Гарибальди в Самаре. В дрим-касте на роль Тани – Паулина Андреева, Дарья Урсуляк, Софья Лебедева, а на роль Вадима – Никита Ефремов и Максим Матвеев.

Действие психологического байопика ЛЕРМОНТОВ («Стар Медиа Дистрибьюшн») будет разворачиваться в 1837 году. Молодой и амбициозный Михаил Лермонтов мечтает жениться на светской красавице Екатерине Сушковой и познакомиться с Пушкиным, чтобы показать тому свои стихи. Но Сушкова ему отказывает, а Пушкин накануне встречи погибает. Не получив признания двух самых важных в его жизни людей, Лермонтов пытается доказать самому себе, что чего-то стоит. А помогает ему в этой борьбе не кто иной, как сам Пушкин, то и дело навещающий Лермонтова в его болезненных фантазиях. Режиссером проекта выступит Степан Коршунов. Сценарий картины написал Савва Минаев, сравнивший со сцены Лермонтова с Куртом Кобейном своего времени. В дрим-касте на главную роль – Иван Янковский и Марк Эйдельштейн. В числе референсов авторы называют ИСКУПЛЕНИЕ и ПРЕСТИЖ. ЛЕРМОНТОВА уже поддержал Фонд «Кинопрайм».

Студия LookFilm планирует снимать военно-исторический эпос ПОЛЕ КУЛИКОВО, посвященный знаменитому сражению на Куликовом Поле. Главным героем истории станет удельный князь русского городка на границе с Ордой, который пытается исправно платить дань и жить в мире. Однако нейтралитет ему не помогает – хан Мамай уничтожает его город и убивает его близких. Тогда Михаил осознает, что мир на родной земле можно добыть только объединив все русские силы и дав открытый бой захватчикам. Режиссер картины выступит Андрей Прошкин, автором сценария – Олег Маловичко. Продюсеры – Александр Плотников, Илья Бурец. Съемки пройдут в следующем году, прокат запланирован на 2026 год. Картину поддерживает «МТС Медиа» и KION.

Вторым проектом LookFilm на питчинге стала музыкальная сказка ЩЕКОТУН. По сюжету будничные дни учеников начальных классов нарушает Кукольник, который пришел в школу с кукольным театром. Однако, этот театр не простой – немного мастерства, фантазии и музыки, и границы между вымыслом и правдой исчезают. Главный герой фильма становится главным героем спектакля, который из невероятного путешествия возвращается другим. Но главный вопрос так и остается тайной «А было ли чудо на самом деле?». Постановщиком и автором сценария выступает художник-постановщик Сергей Февралев, для которого это будет дебют в качестве режиссера. Главные роли в картине исполнят Анна Михалкова и Тимофей Трибунцев. Продюсеры – Александр Плотников, Иван Голомовзюк.

«Студия ТРЕТИЙ РИМ» запросила средства на создание военной драмы ШТОРМ. Действие картины разворачивается в 1979 году. Руководитель государства Афганистан Хафизулла Амин запрашивает у дружественного его режиму советского правительства военную помощь. Для охраны резиденции Амина - дворца Тадж-Бек Советский Союз направляет в Республику Афганистан, так называемый «мусульманский батальон». Оказавшись на территории Афганистана, бойцы спецназа узнают, что их направили сюда не для охраны Амина, а чтобы сместить его преступный режим. Продюсеры – Елена Перепечко и Александр Новин, также планирующий исполнить главную роль. Бюджет проекта составит 400 млн рублей. Сценарий картины уже написан.

Вторым проектом «Студии ТРЕТИЙ РИМ» стала новогодняя мелодрама СЕМЬЯНИН. По сюжету бывшие возлюбленные застревают в лифте, а на помощь им приходит старичок, уверенный, что расставание пары много лет назад было правильным решением. И они сами в этом скоро убедятся – уже утром следующего дня Саша и Мила просыпаются в Твери в одной кровати и узнают, что теперь у них есть дети. Становится понятно: Саша и Мила оказались в параллельной реальности. Режиссерское кресло займет Александр Богуславский. Продюсерами станут Елена Перепечко и Александр Новин.

Студия «МЕМ» представила лирическую комедию ДЕД о жителе кавказской умирающей деревни. Это история о том, как много может сделать один человек, если он знает, чего хочет, делает, что говорит, и верит в то, что делает. Режиссером картины выступит Константин Смирнов («Девушки с Макаровым»), продюсерами – Таймураз Бадзиев, Давид Цаллаев. Главные роли исполнят Ахсарбек Бекмурзов, Армен Арушанян, Артем и Роман Борзовские, Ольга Лерман и Максим Лагашкин. Бюджет составляет 200 млн рублей, съемки запланированы на июль-август этого года. Партнером станет Okko, прокатчиком – «Централ Партнершип».

Военная драма БАТЬКА МИНАЙ («Военфильм» совместно с «Беларусьфильмом») расскажет о неуловимом партизанском отряде Миная Шмырева, который ведет активную подпольную борьбу с фашистами и контролирует коридор через линию фронта, обеспечивающий работу советской разведки и становящийся дорогой жизни для местного населения. Но для немцев Батька Минай – бандит №1, и для его поимки они берут в заложники четверых его детей. Перед Минаем стоит выбор: сложить оружие в обмен на жизнь детей или продолжить воевать за Родину. Главную роль в картине исполнит Алексей Кравченко. В числе референсов создатели называют ИДИ И СМОТРИ, ПРАВЕДНИК, БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ, НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ. Режиссер, сценарист и продюсер фильма – Игорь Угольников. Бюджет проекта 450 млн рублей.

«Триикс Медиа» вновь представила военную драму по реальным событиям ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ СМЕРТИ. История любви и дружбы трех подростков разворачивается в нечеловеческих условиях фашистского концлагеря для детей, которых содержат, как скот, в качестве доноров крови, необходимой раненым солдатам вермахта. На одну из подобных фабрик по производству «голодной крови» и попадают герои фильма, который с огромным трудом удается оттуда сбежать. Режиссером картины выступит Максим Бриус, продюсером – Сергей Щеглов.

Семейная фантастика ПИРАТЫ ГАЛАКТИКИ БАРРАКУДА обзаведется продолжением – «Р Медиа» заявила на питчинге сиквел выходящей 29 августа картины. По сюжету космическому пирату Мите, оставшемуся на Земле в первой части, надоела музыка, он снова хочет грабить космические суда, и для этого заключает союз со Слепым Фрогнаром. Но у Фрогнара есть тайный план: стать единоличным обладателем музыки во Вселенной. Приняв облик девочки Кати из школьного оркестра, Фрогнар похищает земного мальчика Митю-скрипача, а Землю собирается взорвать, активировав супербомбу, которая все еще находится в Мите-пирате. Фрогнар вызывает команду Пиратов-Удильщиков, чтобы улететь с Земли со своим пленником. И теперь Пирату Мите вместе с Колей, Кристиной и девочкой Катей – предстоит спасти мальчика Митю и Землю. Режиссерское кресло вновь займет Антон Борматов, а автором сценария снова станет Андрей Геласимов. Продюсером выступит Альберт Рябышев. Из актерского состава первой ленты вернутся Борис Дейков, Полина Гухман и Алексей Онежен. В дрим-касте на новых персонажей заявлены Екатерина Червова, Мария Аронова и Сергей Бурунов.

Компания «Интерфест» в третий раз представила приключенческое фэнтези ИФРИТ (ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК) по мотивам сказок А.С. Пушкина. В жестоком средневековом мире хороший царь хочет только одного: мира и процветания для своего царства. Но как этого добиться, если ты со всех сторон окружен врагами? Кровожадные северные племена, орды степных кочевников, мистические воины с востока. Кажется, что войнам нет конца. Но все меняется, когда к царю во владение попадает загадочный магический артефакт, который изменит все. Режиссером картины выступает Ренат Давлетьяров, он же станет продюсером вместе с Григорием Подземельным. На предыдущем питчинге бюджет картины составлял 500 млн рублей.

Блок картин, претендующих на дофинансирование, открылся комедией МАМА ИЗ ПРОШЛОГО от компании «Смарт фильм». По сюжету, семнадцатилетняя Ольга, решившая избавиться от нежелательной беременности, неожиданно для себя переносится из 2005 в 2024 год и оказывается в теле себя, тридцатишестилетней матери-одиночки. Режиссером проекта выступила Анна Курбатова. Главные роли в картине исполнили Светлана Ходченкова и Олег Савостюк.

Следом компания «Мастерская» представила проект АНГЕЛЫ ЛАДОГИ, рассказывающий об одном из малоизвестных фактов блокады Ленинграда: использовании для передвижений по замерзшей акватории Ладожского озера буеров – легких парусных платформ, поставленных на коньки. В рамках презентации продюсер Наталья Коткова и режиссер Александр Котт рассказали о результатах подготовительного периода – в частности, речь пошла об очень сложных конструкциях, которые им пришлось построить для съемок в фильме. Актерский состав картины также утвержден – в ней сыграют Милош Бикович, Никита Ефремов, Виктор Добронравов и Ксения Трейстер.

Военная лента 99-Й («Медиа Юниверсал Ивент»), режиссером которой выступает Леонид Пляскин, расскажет о резервной роте ОМОНа под командованием капитана Сергея Головина, которой пришлось неоднократно столкнуться с сепаратистскими бандформированиями Басаева. Уже завершена первая стадия съемочного периода, сейчас идет подготовка к следующему блоку в Дагестане. Главные роли в картине исполняют Сергей Марин, Вадим Цаллати, Ирина Пегова, Наби Ахмедов, Орхан Абулов и Павел Чинарев. Среди референсов проекта были упомянуты ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА, АВГУСТ. ВОСЬМОГО, 9 РОТА и ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ.

Студия «МЕМ» представила проект КУЛАЧНЫЙ. Лента, повествующая о необычных приключениях профессионала по кулачным боям и осиротевшего маленького дворянина, уже полностью отснята и смонтирована. Сейчас идет постпродакшн – работа над музыкой и компьютерной графикой, которой будет очень много. Как раз из-за нее фильму и требуется дофинансирование. Главные роли в картине исполнили Евгений Ткачук, Марк-Малик Мурашкин, Юлия Хлынина, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий и Даниил Воробьев. В конце июня будет закрытый показ для дистрибьютора «Централ Партнершип».

Режиссер и продюсер Марюс Вайсберг представил ленту ВНИЗ. В центре повествования – представители «золотой молодежи» Марина и Антон, которые вместо отъезда на Мальдивы на медовый месяц, оказываются в застрявшем лифте высотного здания вместе со странным мужчиной. Оказывается, что он именно подстроил поломку лифта, чтобы устроить над ребятами кровавую расправу. По словам Вайсберга, он готовит герметичный триллер, после которого зрители о многом задумаются.

Байопик РОДНИНА («Голд медиа Продакшн») расскажет о спортивном пути легендарной советской фигуристки Ирины Родниной. Десятикратная чемпионка мира, трехкратная олимпийская чемпионка и одиннадцатикратная чемпионка Европы в парном катании вошла в историю как не проигравшая ни одного турнира спортсменка. В актерском составе задействованы Владислава Самохина, Евгений Ткачук и Федор Федотов. Бюджет проекта – 800 млн рублей, продюсер Тимур Вайнштейн запросил у Фонда еще 300 млн. В настоящий момент идет активный постпродакшн, дополнительное финансирование требуется из-за большого объема графики, необходимой для реконструкции эпохи и ярких сцен фигурного катания. Прокатчик – «Централ Партнершип» при поддержке России-1.

Следом Вайнштейн представил еще один проект – военный экшн БЫСТРЕЕ ВРАГА («ВайТ Медиа»), режиссером которого выступит Игорь Твердохлебов. Фильм расскажет о виртуозном мотоциклисте советского аттракциона «Гонки по вертикали», который попадает на фронт Великой Отечественной войны и обретает славу первого мотоциклиста-истребителя танков. В актерском составе проекта – Милош Бикович, Стася Милославская, Артем Быстров. Съемки планируется начать в ближайшее время. Создатели пообещали очень много оригинально поставленных мотоциклетных погонь. Компьютерной графикой будет заниматься компания Black Point. Один из ключевых референсов проекта — Т-34. Заявленный бюджет — 703 млн рублей, у Фонда запрашивается 225 млн. Ранее картина уже получала 75 млн поддержки.

Режиссер Егор Кончаловский рассказал о экранизации романа Евгения Водолазкина АВИАТОР (КИНОТВ). По словам постановщика, зимний съемочный блок был успешно завершен, а летний блок стартовал только неделю назад. По сюжету исходной книги, очнувшись после почти векового сна, авиатор Иннокентий Платонов отчаянно пытается восстановить свою память, чтобы разобраться, что же произошло с ним в начале ХХ века, и раскрыть убийство, в котором его обвинили много лет назад. В актерском составе проекта задействованы Константин Хабенский, Александр Горбатов, Дарья Кукарских, Евгений Стычкин, Евгения Добровольская, Софья Эрнст, Илья Коробко, Антон Шагин и Ирина Пегова. Музыку для фильма пишет Максим Фадеев. Создатели надеются полностью закончить фильм к концу этого года.

Компания «Пан-Атлантик студио» представила проект АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА Владимира Котта, основанный на одноименной повести Василя Быкова. Фильм расскажет о возможности любить по-настоящему во время тяжелых трагических событий – главные герои говорят на разных языках, однако понимают друг друга с помощью чувств. Создатели подтвердили ранее заявленный кастинг (Никита Ефремов, итальянская звезда Дениз Сардиско и другие). Съемки должны начаться в феврале 2025 года, а кинотеатральный релиз запланирован на 2026-й. Авторы запрашивают 225 млн рублей.

Действие исторического экшн-детектива КРАСНЫЙ ШЕЛК («Нота Бене») Андрея Волгина будет разворачиваться в 1927 году. В центре сюжета – бывший царский секретный агент, который застревает в Китае после падения Российской империи. Единственным шансом вернуться домой для него становится сопровождение китайских курьеров, которые везут из Китая в Москву секретные документы. Однако под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и настоящие головорезы, готовые ради документов на все. В актерском составе задействованы Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Ярослав Могильников, Гоша Куценко, а также китайские актеры – Чжэн Ханьи, Ян Цзыхуа, Хуан Хаонань и Чжэн Лун. Создатели рассчитывают, что их проект станет одним из флагманских для российского проката в следующем году. Они отметили, что картину с большим воодушевлением ждут кинотеатры.

Романтическое фэнтези Алексея Попогребского САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА («План 9») представил продюсер Роман Борисевич. Лента рассказывает о том, что в нашем мире живут эмеры – сверхлюди, наделенные необычными способностями, однако их существование находится под угрозой. Главный герой картины, молодой эмер-полукровка, отправляется на поиски избранной, которая может все изменить. Борисевич подчеркнул, что фэнтези в данном проекте лишь оболочка, главное – что это фильм о первой любви. К выходу картины (4 июля) на прилавках магазинов появится уже вторая книга из одноименной серии про вселенную Алексея Попогребского.

Байопик ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ («Сделано в «Дело») о футболисте московского «Спартака» Федоре Черенкове также должен появится на экранах в этом году. Создатели фильма надеются, что привлекут к фильму самую широкую аудиторию как за счет имени народного героя, так и за счет уникальных съемок футбольных матчей. При работе над картиной была использована технология deepfake.

Ленту ЗЛОЙ ГОРОД («РБ Продакшн») представил режиссер и продюсер Константин Буслов. Проект рассказывает об обороне города Козельска от нашествия войска хана Батыя. Главные роли в картине исполнили Алексей Гуськов, Александр Метелкин, Леонела Мантурова, Алексей Шевченков, Алексей Розин, Максим Белбородов, Полина Чернышева, Владимир Любимцев, Артем Волобуев, Дмитрий Куличков, Сергей Баталов и Аглая Шиловская. Съемки продолжались более полугода в Подмосковье и Тверской области. По словам Буслова, фильм получился масштабным экшном. По кадрам лента напомнила СЕРДЦЕ ПАРМЫ. Выход фильма планируется осенью.

Байопик ЛИТВЯК («Студия «28 Панфиловцев») рассказывает о советском летчике-истребителе Лидии Литвяк, которая сражалась в небе Сталинграда в 1943 году от создателей 28 ПАНФИЛОВЦЕВ. Ранее заявленный бюджет фильма – 400 млн рублей, при помощи краудфандинга удалось собрать 48 млн. В ближайшее время группа выезжает в экспедицию, чтобы снять всю летнюю натуру, а затем вернется в Санкт-Петербург для работы над заключительными сценами ленты. Режиссер Андрей Шальопа надеется, что июль станет последним съемочным месяцем проекта.

«Студия «Хлеб» представила проект РУССКИЕ МОРОЗЫ Андрея Богатырева. Проект станет продолжением культового КРАСНОГО ПРИЗРАКА. По сюжету в 1812 году 16-летний граф Михаил Разумовский мечтает геройски погибнуть на войне, помогая выгонять французов из России. Но вместо этого его имение безжалостно разграбливают французские фуражиры, а юношу спасает от гибели Призрак, партизан-одиночка, возвращающийся домой и попутно спасающий мирных жителей от мародеров. В данный момент уже разработан режиссерский сценарий, все декорации и заключены контракты. В актерском составе картины – Алексей Шевченков, Олег Савостюк, Константин Плотников, Марк Эйдельштейн, Даниил Спиваковский, Ксения Кутепова, Лариса Удовиченко и Аскар Нигамедзянов. Бюджет картины – 228 млн. Партнеры фильма – НМГ, Первый канал и Кинопоиск.

Алексей Учитель рассказал о своем следующем режиссерском проекте – картине ШУМ ВРЕМЕНИ, посвященной жизни композитора Дмитрия Шостаковича. Ранее в интервью БК он отмечал, что это не будет байопик в чистом виде – по словам постановщика, это фильм-притча о гении и о том, что у него творилось внутри. Роль Шостаковича исполнит Олег Савцов, а Виталий Коваленко сыграет композитора Сергея Прокофьева. Также в актерском составе будут задействованы Полина Цыганова, Дарья Балабанова, Мария Смольникова, Евгений Цыганов, Надежда Калеганова, Галина Тюнина, Михаил Тройник и Виктор Добронравов. Учитель надеется, что удастся успеть снять к юбилею Шостаковича. При этом стоит задача опередить с выходом недавно анонсированный западный проект, в котором главную роль сыграет Аугуст Диль. Также режиссер отметил, что ШУМ ВРЕМЕНИ – это временное название, и позднее проект получит другой тайтл.

Второй проект компании «ТПО «Рок» – военная драма СПАСЕННЫЙ, вдохновленная творчеством и биографией писателя Виктора Астафьева. Режиссером картины выступит Илья Учитель. Команда картины провела большую подготовку – в частности, съездила на Кийский архипелаг, где нашлись все необходимые для съемок объекты. В дрим-касте на главную мужскую роль – Рузиль Минекаев и Александр Метелкин, а на женскую – Мила Ершова и Ксения Трейстер.

Заключительным проектом питчинга стала новогодняя сказка КОЛОТУН (Кинокомпания «Зебра»). В центре повествования ленты – находящаяся на грани развода семья Снегиревых, которая в Новый год в буквальном смысле слова проваливается в параллельный мир. В актерском составе проекта задействованы Иван Колесников, Агата Муцениеце, Дима Калихов, Павел Деревянко, Александр Горбатов, Роман Мадянов, Лукерья Ильяшенко, Артур Ваха и Александа Бабаскина. Проект уже отснят более чем наполовину, но для завершения требуется дофинсирование. Прокатчик – «Атмосфера Кино».