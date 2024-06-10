top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса уикенда: «Непослушники» в упорной борьбе вырывают победу

Предварительная касса уикенда: «Непослушники» в упорной борьбе вырывают победу

Автор: Георгий Романов

10 июня 2024

Мультфильм «Последний дракон» занял четвертую строчку

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда стала новинка НЕПОСЛУШНИКИ (CRP). Отечественная комедия заработала около 60 млн рублей, совсем немного обойдя холдоверы МАЙОР ГРОМ: ИГРА (CP) и МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ (NMG).

Четвертую строчку чарта занял испанский мультфильм ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН (VLG). После четырех дней проката на его счету оказалось почти 28 млн рублей. Другая анимационная новинка СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ. ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ (NMG) оказалась на седьмом месте с 17 млн рублей в своей копилке. 

Из битвы двух хорроров победителем вышел австралийский релиз ПОЛНОЧЬ С ДЬЯВОЛОМ (EXP), заработавший почти 11 млн рублей. Строчкой ниже расположился индонезийский ужастик АСТРАЛ. НОЧЬ В МОГИЛЕ (KNLG), добравшийся до отметки сборов в 9 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма НЕПОСЛУШНИКИ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Контент как «новая нефть»: отношения между игроками рынка после ухода Голливуда
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть вторая)
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть первая)
Подробнее
Cреди ясного неба: Перспективы российских кинокомиксов
Подробнее
Минкультуры планирует внести изменения в закон о выдаче прокатных удостоверений
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Манюня» продолжает лидировать
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Манюня» обошла «Майора Грома»
Подробнее
На ПМЭФ обсудили будущее сказочных проектов в кино и на стримингах
Подробнее
Okko рассказал о новинках июня
Подробнее
Названы лауреаты фестиваля «Новое движение»
Подробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» запустит единую подписку на Premier, Rutube и Yappy
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках июня
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Непослушники» расположились между вторым и первым фильмом франшизы
Подробнее
Касса России: семейная лента «Манюня: Приключения в Москве» возглавила прокат
Подробнее
«Кинопоиск» оштрафован на 1,5 млн рублей за ЛГБТ*-пропаганду
Подробнее
Фестиваль сериалов «Пилот» объявил конкурсную программу
Подробнее
Каннский взлет: итоги минувшего кинофестиваля
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 6–9 июня
Подробнее
СТС будет снимать телевизионные шоу на «Острове фортов» в Кронштадте
Подробнее
Стала известна дата вручения кинопремии «Ника» за 2022 и 2023 годы
Подробнее