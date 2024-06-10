Предварительная касса уикенда: «Непослушники» в упорной борьбе вырывают победу

Мультфильм «Последний дракон» занял четвертую строчку

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда стала новинка НЕПОСЛУШНИКИ (CRP). Отечественная комедия заработала около 60 млн рублей, совсем немного обойдя холдоверы МАЙОР ГРОМ: ИГРА (CP) и МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ (NMG).

Четвертую строчку чарта занял испанский мультфильм ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН (VLG). После четырех дней проката на его счету оказалось почти 28 млн рублей. Другая анимационная новинка СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ. ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ (NMG) оказалась на седьмом месте с 17 млн рублей в своей копилке.



Из битвы двух хорроров победителем вышел австралийский релиз ПОЛНОЧЬ С ДЬЯВОЛОМ (EXP), заработавший почти 11 млн рублей. Строчкой ниже расположился индонезийский ужастик АСТРАЛ. НОЧЬ В МОГИЛЕ (KNLG), добравшийся до отметки сборов в 9 млн рублей.



Фото: кадр из фильма НЕПОСЛУШНИКИ