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Paramount прекращает переговоры о слиянии со Skydance

Автор: Илья Кувшинов

12 июня 2024

В официальном заявлении сообщается, что стороны не смогли достичь взаимоприемлемых условий

Контролирующий акционер Paramount Global Шари Редстоун прервала переговоры о слиянии со Skydance. Об этом сообщает Deadline.

В официальном заявлении говорится, что National Amusements «не смогла достичь взаимоприемлемых условий относительно потенциальной сделки». Напомним, что компании Редстоун принадлежат 77% акций Paramount Global.

Инсайдеры утверждают, что есть несколько причин, по которой слияние не состоялось – в частности, обе стороны не смогли договориться о том, как компания Дэвида Эллисона будет управлять Paramount Global в процессе регулирования. Помимо этого, высказывались предположения, что Paramount сочла финансовые показатели Skydance недостаточными, а Редстоун все еще не хочет расставаться со своим статусом магната и семейной компанией.

Пока неизвестно, что ждет Paramount Global в будущем. Учитывая, что все недавние предложения (включая потенциальную сделку от Sony и Apollo) оказались отклонены, Редстоун скорее всего будет искать не связанные со слиянием варианты. Аналитики полагают, что она также может попытаться погасить долги медиаконгломерата, что повысит его стоимость, и продать Paramount Global позже.

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