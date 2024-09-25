Официальная касса России: Граф Монте-Кристо сместил Лунтика

Приключенческая лента ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО возглавила кинопрокат по итогам минувшего уикенда. Французская экранизация классического романа Александра Дюма заработала 56,9 млн рублей, показав пятый результат среди стартов зарубежных картин в официальном прокате текущего года. Лента с Пьером Нинэ опередила по сборам своих предшественников: ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН (42,1 млн) и ТРИ МУШКЕТЕРА: МИЛЕДИ (33,2 млн), которых так же прокатывала «Атмосфера кино». Но не достигла результатов прошлогодней драмы ЖАННА ДЮБАРИ (66,9 млн), которая тоже пришла в российские кинотеатры после премьеры на Каннском кинофестивале.

Минимальным падением отметились короткометражки с предсеансовым обслуживанием – их сборы оказались всего на 1,7% меньше результатов предыдущего уикенда. На этой неделе за ними преимущественно скрывалось фэнтэзи БИТЛДЖУС БИТЛДЖУС. Выручка пиратских релизов составила 52,8 млн.

Анимация ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ демонстрирует стойкость в прокате. На четвертой неделе проект потерял небольшие 17,1%. Мультфильм заработал 47,8 млн рублей и увеличил свою кассу до 358 млн рублей. ЛУНТИК занял семнадцатое место в списке самых успешных российских анимационных проектов, опередив другую работу студии «Мельница» КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ (342 млн). Следующий рубеж для него – 391 млн, столько заработали в прокате ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ в 2019 году.

Боди-хоррор СУБСТАНЦИЯ стартовал с четвертой строчки. Картина, получившая приз за лучший сценарий на недавнем Каннском кинофестивале, заработала 27,7 млн рублей. Фильм смог привлечь внимание как поклонников жанра ужасов, так и избирательную аудиторию крупных городов. Проект показал третий старт среди фильмов ужасов в этом году. Впереди с большим отрывом идут АСТРАЛ. НОВЫЕ ДУШИ (41,9 млн) и НЕЧИСТЬ (50,8 млн) от того же кинопрокатчика «Вольга». Лента с Деми Мур опередила по сборам призеров Канн предыдущих лет: ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ (15,1 млн) и АНАТОМИЮ ПАДЕНИЯ (10,2 млн).

Комедия МАМЕ СНОВА 17 заняла пятое место в рейтинге. За первый уикенд фильм со Светланой Ходченковой освоил 26,9 млн рублей. Это близко к показателям недавнего релиза ОБЕ ДВЕ (26,8 млн) и летней премьеры ТОПОЛИНЫЙ ПУХ (28,1 млн).

Кинокомикс ХЕЛЛБОЙ: ПРОКЛЯТИЕ ГОРБУНА собрал на старте 26,2 млн рублей, что сразу в 5,6 раза меньше предыдущей перезагрузки франшизы ХЕЛЛБОЙ (145 млн) в 2019 году. Популярная история в новом исполнении больше склоняется к жанру хоррора, а ее результаты сопоставимы с такими близкими по жанру проектами, как ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ (25,7 млн) и ДЖИПЕРС КРИПЕРС: ВОЗРОЖДЕННЫЙ (33 млн).

Комедийный боевик ИГРА КИЛЛЕРА на второй неделе проката потерял разом 58,6% от сборов прошлой недели и опустился на седьмую строчку, освоив 9,9 млн рублей. Фильм с Дейвом Батистой с общей кассой в 42,8 млн рублей показывает результаты лучше, чем итоговые показатели таких экшн-картин этого года, как ЛАРГО ВИНЧ: ГНЕВ ПРОШЛОГО (35,3 млн), МАНКИМЭН (32,7 млн) и ПОСЛЕДНИЙ НАЕМНИК (30,4 млн).

Мультфильм ЛЕНИВАЯ СЕМЕЙКА сохранил свою позицию в топ-10 с небольшим падением сборов в 27,6%. Австралийский проект заработал 7,6 млн рублей и увеличил кассу до 19,7 млн рублей. Это больше тотала анимации ГИГАНТЫ ЛА-МАНША (16 млн).

С девятого места стартовала новинка АСТРАЛ. ШЕПОТ МЕРТВЫХ 2. Южнокорейский хоррор привлек за первый уикенд 7,1 млн рублей. Это меньше, чем было предыдущих азиатских релизов дистрибьютора «Кинологистика», АСТРАЛ. ШЕПОТ МЕРТВЫХ (9,5 млн) и АСТРАЛ. НОЧЬ В МОГИЛЕ (8,6 млн).

Замкнула рейтинг комедия ЛЮБОВЬ ЗЛА, которая на второй неделе потеряла существенные 65,2% сборов. Общая прибыль проекта с Никитой Кологривым составила 34,2 млн, превысив показатели летних релизов КУЛЬТУРНАЯ КОМЕДИЯ (32,7 млн) и БАР «МОСКВАЧИКИ» (27,5 млн).

Также в прокат вышли южнокорейский фантастический триллер В ТУМАНЕ (14-е место, 3,9 млн), якутская драма ЧУМА (16-е место, 3 млн) и подростковое фэнтези ЗАЧЕТНАЯ ПРИНЦЕССА (20-е место, 1,8 млн)

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 301 млн рублей, с учетом стран СНГ – 333 млн. Это на 21,8% выше, чем было на прошлых выходных, и на 4,7% больше, чем было на аналогичном уикенде 2023 года, когда в прокате вторую неделю работал пиратский релиз БАРБИ.

Фото: кадр из фильма ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО

25.09.2024 Автор: Вероника Cкурихина