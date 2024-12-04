Официальная касса России: Самый прибыльный медведь года

После семилетней паузы на экраны вернулся медвежонок Паддингтон – и ожидаемо сорвал кассу. За первый уикенд семейная комедия ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3 заработала 243 млн рублей. Это лучший результат среди зарубежных релизов текущего года и пятый в истории кинокомпании «Вольга». Стартовые сборы предыдущих частей были в разы скромнее: в 2015 году первый фильм собрал 154 млн, а второй в 2018 – 73,7 млн. Впрочем лидер проката уступил первой части франшизы по числу зрителей (598 тысяч против 677 тысяч).

«Отмечу, что картина вышла в прокат вне каникул и праздников, при этом опередив многие аналоги и сработав на уровне отечественных хитов, чей релиз происходил при поддержке федеральных холдингов», – прокомментировала результат директор по маркетингу компании «Вольга» Виктория Ларина. – «Для отличной работы вдолгую у фильма есть все: продолжающаяся рекламная кампания, превосходный «сарафан» и заметность на фоне конкурентов, даже среди семейной публики».

На втором месте также расположилась новинка. Комедия ОДИН ДЕНЬ В СТАМБУЛЕ, впервые показанная на фестивале «Новый сезон», освоила за первые выходные 86,6 млн рублей, повторив результат премьеры прошлой недели, комедии ЗЯТЬ (86,6). Это меньше стартовых сборов прошлого фильма «Квартета И», О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОСТЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ (134 млн), но выше, чем в 2020 году было у ленты ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (66,7 млн).

Третье место заняли пиратские релизы. Суммарная выручка короткометражек с предсеансовым обслуживанием, за которыми чаще всего скрывался новый фильм Ридли Скотта ГЛАДИАТОР 2, составила 64 млн рублей. Это на 22,6% меньше, чем было на прошлой неделе.

Четвертая строчка досталась мелодраме ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, чье падение сборов составило 43,3%. Суммарная выручка фильма за четыре недели достигла 521 млн рублей. Сборы превысили тотал драмы НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ (457 млн) и военной драмы ВОЗДУХ (502 млн).

С первого на пятое место переместилась семейная комедия МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ. Падение выручки составило 58,4%, а общая сумма сборов выросла до 306 млн рублей. Лента уже обогнала предыдущие серии франшизы: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (277 млн) и ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ (289 млн).

Выход сильного конкурента повлиял и на сборы комедии ЗЯТЬ. После второго уикенда падение сборов составило чувствительные 63,6%. В копилке фильма 139 млн, это немного ниже, чем за аналогичный период было у БЕЛЯКОВЫХ В ОТПУСКЕ (145 млн), и в разы ниже показателей прошлогоднего релиза ТЕЩА (388 млн) от тех же создателей.

Хоррор ЕРЕТИК показал умеренное для жанра падение в 48%. Его касса достигла 178 млн рублей, оставив позади другие картины кинокомпании A24 в российском прокате: ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ (153 млн) и ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ (131 млн).

Еще одна новинка проката стартовала с девятой строчки. Мистический триллер ПЕРЕВОЗЧИК ДУШ освоил за первые выходные 11,8 млн рублей, что близко к результатам таких аналогов, как ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ (12,8 млн), НЕЗНАКОМЦЫ. НАЧАЛО (12,1 млн) и ПОЛНОЧЬ С ДЬЯВОЛОМ (10,7 млн).

Замкнул десятку лучших триллер КОНКЛАВ. Фильм с Рэйфом Файнсом на второй неделе потерял 54% от своих первоначальных сборов и пополнил копилку на 10,9 млн рублей. Суммарная выручка в 41,7 млн позволила ленте превзойти показатели таких арт-мейнстримных проектов, как МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ (39,4 млн) и ПО ФРЕЙДУ (37,7 млн).

Также в прокат вышли байопик МАРИЯ (11-е место, 10,5 млн), американо-ирландский хоррор АСТРАЛ. МЕДИУМ (12-е место, 8,6 млн), эротическая драма ЭММАНУЭЛЬ (14-е место, 8,3 млн) и драма взросления ПТИЦА (20-е место, 2,2 млн).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 640 млн рублей, с учетом стран СНГ – 894 млн. Это на 10,4% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 41% больше, чем было на аналогичном уикенде 2023 года, когда в прокат вышла комедия с Ларисой Гузеевой ТЕЩА.

Фото: кадр из фильма ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3

04.12.2024 Автор: Вероника Скурихина