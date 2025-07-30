Официальная касса России: пиратские релизы лидируют с большим отрывом

Суммарная выручка короткометражек с предсеансовым обслуживанием, за которыми на прошлой неделе преимущественно скрывался блокбастер СУПЕРМЕН, составила 54,4 млн рублей. Это на 12% меньше сборов «пираток» неделей ранее.

В лидеры официального проката на седьмой неделе вернулась семейная комедия НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ. Фильм потерял всего 12,5% от выручки предыдущего уикенда, его общая касса достигла 652 млн. Таким образом релиз с Юрием Стояновым поднялся на седьмую строчку в чарте самых успешных картин текущего года, опередив военную драму В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ (644 млн).

Бронза досталась еще одной семейной комедии, ленте НЕ ОДНА ДОМА 2. Картина освоила уже 238 млн рублей, превзойдя тотал первой части франшизы (219 млн).

Музыкальная комедия ПЛАГИАТОР потеряла 45,4% от выручки предыдущей недели и пополнила копилку на 18 млн рублей. Суммарно фильм с Романом Евдокимовым заработал 131 млн, оторвавшись от итогового результата жанрового аналога БЫТЬ (122 млн).

Лучшей новинкой недели стала комедия ГЕРОИ АНЕКДОТОВ. Приключения Петьки, Чапаева, Чукчи, Нового русского и Тещи в реальном мире заработали за первый уикенд 12,8 млн рублей, уступив другой фантастической истории дистрибьютора «Атмосфера кино» ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ (17,2 млн). Фильм отметился самой низкой наработкой на сеанс в топ-10 и крайне скромной средней посещаемостью – всего 4 человека на сеанс.

МАТЕРИАЛИСТКА увеличила свои сборы до 344 млн рублей. Это второй после БАЛЕРИНЫ (437 млн) показатель в 2025 году среди зарубежных релизов официального проката. В Москве лента лидирует шесть недель подряд.

Десятая часть культовой хоррор-франшизы ПИЛА не сдвинулась с седьмого места, потеряв на второй неделе умеренные 39,9%. Общая касса фильма составила 25,1 млн, до итоговых цифр ПРОКЛЯТИЯ «ЗОВ МОГИЛЫ» (26,7 млн) и звания самого успешного фильма прокатчика КИНО.АРТ.ПРО остался один шаг.

Аргентинский хоррор ЗАКЛЯТИЕ МОНАХИНИ стартовал с восьмой строчки и 5,5 млн рублей. Это сопоставимо с показателями других недавних фильмов ужасов кинокомпании World Pictures – СУБСТАНЦИЯ: ИДЕАЛ (5,7 млн) и ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: НЕКРОНОМИКОН (5,3 млн).

ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. ПАРК КОШМАРОВ на второй неделе потерял 56,9% от своих первоначальных сборов. Хоррор увеличил выручку до 24,7 млн рублей. Это чуть уступает графикам недавних релизов РИТУАЛ (27,3 млн по итогам двух недель) и СИНИСТЕР. СЕМЕЙНОЕ ПРОКЛЯТИЕ (28 млн).

Замкнула топ-10 новинка ВЗВЕСТИ КУРКИ со сборами 4,3 млн рублей. Фильм с Кристиной Риччи и Кевином Джеймсом не смог превзойти стартовые показатели другого свежего экшна ЛИГА ТЕНЕЙ (6,2 млн). Средняя посещаемость составила 4 человека на сеанс, став одной из самых низких в чарте.

Также в прокат вышли хоррор ШАМАН (13-е место, 3,4 млн), фильм ужасов ОДЕРЖИМЫЕ: НАСЛЕДИЕ ДЬЯВОЛА (14-е место, 3,2 млн), документальный фильм ЛЕША ИЗ ЛАВРЫ. ПОГРЕБАЮЩИЙ СТРАННЫХ (15-е место, 2,9 млн и 7,8 млн с учетом превью), спортивная драма БЕЗ ПРАВИЛ (18-е место, 2 млн) и перевыпуск романтической драмы Алексея Учителя ПРОГУЛКА (19-е место, 1,6 млн и 2,4 млн с учетом превью).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 196 млн рублей, с учетом стран СНГ – 280 млн. Это на 22,3% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 43,5% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2024 года, когда в прокат вышел фильм ужасов СОБИРАТЕЛЬ ДУШ.

Фото: кадр из фильма СУПЕРМЕН

30.07.2025 Автор: Вероника Cкурихина