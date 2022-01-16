Жанровый коктейль: самые успешные российские фильмы 2021 года

По итогам прошлого года доля российского кино вернулась к своим допандемийным значениям и составила 25,4% (в 2019-м этот показатель был равен 22%). Мы решили разделить все вышедшие в российский прокат фильмы на несколько сегментов и посмотреть, как изменилась роль тех или иных жанров в 2021-м по сравнению с последним доковидным годом. Для этого мы сравнили сборы пяти самых кассовых прошлогодних картин в каждом из сегментов с аналогичными фильмами, вышедшими три года назад.

В 2021 году наиболее востребованным у зрителей оказалось семейное кино. Релизы в этом сегменте привлекли в кинотеатры 20 млн зрителей и заработали в прокате 5,7 млрд рублей. Доля такого кино в общем бокс-офисе составила 14%. Три самых кассовых российских фильма, чей старт пришелся на 2021 год, были рассчитаны на эту аудиторию – ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ, ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА и КОНЕК-ГОРБУНОК. При сравнении двух частей ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ видно, что сборы третьего фильма оказались немногим выше, хотя зрителей у второго чуть больше. Сборы и второй, и третьей части составили 5% от национального бокс-офиса. Далее в топ-5 расположились также прошедший миллиардную отметку КОНЕК-ГОРБУНОК и со значительным отставанием – ПАЛЬМА и БАЙКАЛ. УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮМЫ.

Если сравнивать с рекордным для российского кинопроката и последним допандемийным 2019 годом, то прирост семейного кино оказался выдающимся – три года назад российские картины этого жанра заработали лишь 0,5% от общих сборов. Впрочем, сам по себе сегмент семейного кино в 2019-м чувствовал себя прекрасно – достаточно вспомнить великолепный результат КОРОЛЯ ЛЬВА. В прошлом году столь же популярных и масштабных голливудских семейных картин в России не выходило. Зато сработало импортозамещение. В любом случае прошлый год подтвердил, что качественный семейный контент пользуется у российского зрителя высоким спросом и способен устанавливать рекорды даже в условиях ограничений по посещаемости – об этом говорят не только сборы ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ, но и, например, БАЙКАЛА, который в разгар пандемии стал самым кассовым документальным проектом в истории российского проката.

Три года назад самым кассовым жанром российского кино стала комедия. Сборы пяти наиболее успешных картин этого сегмента составили 9,7% от бокс-офиса по итогам 2019-го. Тогда на большие экраны вышли ХОЛОП, собравший более 3 млрд рублей, и ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2, чья касса превысила 1 млрд. Но и в отсутствие столь мощных комедийных релизов нельзя говорить о снижении зрительского интереса к жанру в прошлом году – хотя бы в силу того, что тот же ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ тоже является комедией. Эта франшиза, несомненно, привлекала на свои сеансы поклоннников этого жанра.

Но даже если оставить за скобками достижения двух фильмов Disney и Yellow, Black and White, то в 2021-м пятерка самых успешных российских комедий заработала отличную кассу – 1,9 млрд рублей. В кинотеатрах эти фильмы посмотрели 6,8 млн зрителей. Доля от общего бокс-офиса составила 4,7%. Самой кассовой комедией стала ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО, собравшая 520 млн рублей. Также в топ-5 попали БАТЯ, РОДНЫЕ, ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО и ДЕНЬ ГОРОДА.

А вот вторым по популярности жанром отечественного кино в 2019-м был экшн. Доля топ-5 картин этого сегмента в общих сборах тогда достигла 7,3%. Совокупно эти проекты заработали 4 млрд рублей, количество их зрителей равняется 15,6 млн. Такие показатели объясняются выходом военного боевика Т-34, освоившего более 2 млрд рублей и обеспечившего 4,1% общего бокс-офиса. Также в пятерку лучших в 2019-м пробились СОЮЗ СПАСЕНИЯ, МИЛЛИАРД, ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА и БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ.

В 2021 году мы не видим столь же убедительных результатов у экшн-картин – самый популярный российский экшн прошлого года, кинокомикс МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР, не смог добраться даже до показателей ТАЙНЫ ПЕЧАТИ ДРАКОНА. Не оправдали ожиданий ДЕВЯТАЕВ и ЛЕТЧИК, чьи результаты подтвердили продолжение падения интереса у российской киноходящей аудитории к картинам о Великой Отечественной войне. Зато выше прогнозов выступил экшн НЕБО – первый фильм о сирийском конфликте, выпущенный в широкий прокат. В этом году выйдут еще два проекта про войну в Сирии – ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ и СВОЯ ВОЙНА. Пока же констатируем, что доля экшн-картин в совокупном бокс-офисе в 2021-м составила 2,2%. Совместными усилиями пятерка самых кассовых боевиков собрала 880,7 млн рублей и привлекла более 3 млн зрителей.

Показатели российской анимации в 2021 году в целом существенно сократились. Самым успешном мультфильмом стал проект студии «Мельница» ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ, собравший 379 млн рублей (по состоянию на 16.01.2022). На второй строчке расположился КОЩЕЙ. НАЧАЛО, вышедший в прокат во время ноябрьского локдауна в гибридном формате и собравший при этом 123,8 млн. Общий бокс-офис топ-5 составил 612,6 млн рублей.

В 2019 году совокупные сборы пятерки лидеров в анимации были практически в два раза больше – 1,3 млрд рублей. Все фильмы из топ-5 смогли собрать в прокате более 100 млн рублей – это ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4, ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ, СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ, БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ и ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД СВИНЬЕЙ.

Показатели топ-5 самых кассовых драм в общем зачете практически не изменились: их доля в 2019 году составила 1,6%, в 2021-м – 1,5%. Основные сборы в прошлом году обеспечил фильм-катастрофа Данилы Козловского ЧЕРНОБЫЛЬ, собравший в прокате 375,8 млн рублей и привлекший 1,4 млн зрителей. Также в топ-5 попали ЗОЯ, НЕБЕСНАЯ КОМАНДА, БЕЛЫЙ СНЕГ и СОВРИ МНЕ ПРАВДУ.

В 2019 году наиболее высокие сборы в жанре продемонстрировал ТЕКСТ Клима Шипенко, чей бокс-офис достиг 382,6 млн рублей. Общая касса лидирующих в жанре картин – СПАСТИ ЛЕНИНГРАД, ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ, ВЕРНОСТЬ и РЖЕВ – составила 875,7 млн рублей.

Удивительно, но в 2021 году арт-мейнстрим показал прирост по отношению к 2019-му. Если три года назад сборы топ-5 фильмов в этом жанре составили 134,3 млн рублей, то в 2021-м они выросли до 159,3 млн. При этом количество кинозрителей осталось тем же. Российская публика в крупных городах по-прежнему реагирует на событийные релизы в этом сегменте, однако число по-настоящему интересных ей фильмов сокращается. Так, ни один из участников основного конкурса «Кинотавра» этого года пока не смог даже приблизиться к весьма скромным сборам ПУГАЛА, победившего на «Кинотавре» годом ранее. Кризис интереса публики к отечественному арт-кино очевиден, а относительно успешные результаты пятерки самых кассовых картин этого сегмента в 2021-м лишь отчасти маскируют этот кризис. Впрочем, нельзя забывать, что для подобных фильмов бокс-офис и получение прибыли от проката практически никогда не были самоцелью.

В 2021 году российские хорроры по-прежнему были востребованы у молодежной аудитории, однако интерес к ним продолжил снижаться. Общие сборы топ-5 самых кассовых фильмов ужасов составили 89,3 млн рублей, количество зрителей – 335 тысяч. Доля жанра в общем бокс-офисе – 0,2%. Самым успешным стал ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ, заработавший 36,3 млн рублей. На втором месте расположилась БЫВШАЯ (21,7 млн). Общий бокс-офис пяти лидирующих в 2021 году российских хорроров лишь немного превысил сборы самого кассового фильма ужасов 2019 года – тогда ПИКОВАЯ ДАМА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ собрала 86 млн рублей. Картину посмотрели 358 тысяч зрителей – это больше, чем вся аудитория самых успешных хорроров прошлого года. Как бы ни собирали ужастики на родине, производители будут продолжать снимать проекты в этом жанре, так как у них есть возможность компенсировать эти результаты международными продажами. Российские хорроры востребованы за рубежом – особенно в Латинской Америке.

10.02.2022 Автор: Ольга Куликова, Рая Башинская