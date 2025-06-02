Предварительная касса уикенда: все новинки выступили ниже ожиданий

В лидерах чарта остались холдоверы «Соловей против Муромца» и «Кракен»

Согласно предварительным данным, лидерство уикенда осталось за холдоверами СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА (AK) и КРАКЕН (CP). Проекты заработали порядка 35 млн рублей каждый.



Лучшие новинки уикенда – семейная картина СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК (CAO) и фильм ужасов ВЕРНИ ЕЕ ИЗ МЕРТВЫХ (VLG) – записали на свой счет по 28-29 млн рублей, заняв третью и четвертую строчку таблицы лучших релизов уикенда соответственно.



Пятое и шестое место чарта досталось анимационным проектам НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ (AK) и ГЕРОЙЧИКИ. НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ (NMG) с 25-26 млн рублей в своей копилке.



Фото: кадр из фильма СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА