Предварительная касса уикенда: все новинки выступили ниже ожиданий
Автор: Георгий Романов
2 июня 2025
В лидерах чарта остались холдоверы «Соловей против Муромца» и «Кракен»
Согласно предварительным данным, лидерство уикенда осталось за холдоверами СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА (AK) и КРАКЕН (CP). Проекты заработали порядка 35 млн рублей каждый.
Лучшие новинки уикенда – семейная картина СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК (CAO) и фильм ужасов ВЕРНИ ЕЕ ИЗ МЕРТВЫХ (VLG) – записали на свой счет по 28-29 млн рублей, заняв третью и четвертую строчку таблицы лучших релизов уикенда соответственно.
Пятое и шестое место чарта досталось анимационным проектам НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ (AK) и ГЕРОЙЧИКИ. НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ (NMG) с 25-26 млн рублей в своей копилке.
Фото: кадр из фильма СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА
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