top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса уикенда: все новинки выступили ниже ожиданий

Предварительная касса уикенда: все новинки выступили ниже ожиданий

Автор: Георгий Романов

2 июня 2025

В лидерах чарта остались холдоверы «Соловей против Муромца» и «Кракен»

Согласно предварительным данным, лидерство уикенда осталось за холдоверами СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА (AK) и КРАКЕН (CP). Проекты заработали порядка 35 млн рублей каждый. 

Лучшие новинки уикенда – семейная картина СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК (CAO) и фильм ужасов ВЕРНИ ЕЕ ИЗ МЕРТВЫХ (VLG) – записали на свой счет по 28-29 млн рублей, заняв третью и четвертую строчку таблицы лучших релизов уикенда соответственно. 

Пятое и шестое место чарта досталось анимационным проектам НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ (AK) и ГЕРОЙЧИКИ. НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ (NMG) с 25-26 млн рублей в своей копилке. 

Фото: кадр из фильма СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Стали известны лауреаты третьей профессиональной премии Гильдии кастинг-директоров
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Нэчжа» опережает «сНежного человека»
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках июня
Подробнее
Стали известны исполнители главных ролей в новой экранизации «Гарри Поттера»
Подробнее
«Кракен» заработал миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
Названы номинанты конкурса короткометражного кино от МХТ имени А.П.Чехова и Wink
Подробнее
Rutube и «VK Видео» обошли YouTube по просмотрам в России
Подробнее
Фестиваль кубинского кино пройдет сразу в трех городах России
Подробнее
Фонд кино начал прием заявок на поддержку национальных фильмов в прокате
Подробнее
Фестиваль «Новое движение» представил внеконкурсные программы
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 мая – 1 июня
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках июня
Подробнее
Стала известна программа фестиваля «Медвежонок»
Подробнее
Art Pictures Distribution подвел итоги кинорынка в Каннах
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Соловей против Муромца» расположился на первой строчке
Подробнее
Стал известен сериал открытия фестиваля «Пилот»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 29 мая – 1 июня
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в мае 2025 года
Подробнее
Американская касса: заключительная «Миссия невыполнима» уступила «Лило и Стичу»
Подробнее
Международная касса: «Лило и Стич» возглавил прокат
Подробнее