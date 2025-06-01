Кинорынок авторского кино фестиваля «Новое движение»: вторая половина презентаций

В рамках второго дня работы форума экспертам были представлены еще семь проектов

Картину ИДЕАЛЬНАЯ ТИШИНА представил режиссер Слава Федоров. По словам автора, это проект на стыке документального и игрового кино, посвященный звуку – его легитимности в кино и тому, как мы его воспринимаем, если не слышим. Фильм участвует в конкурсной программе «Нового движения». Судя по представленному фрагменту, это несколько абсурдистская история про ЖКХ и онтологию повседневного быта.

Еще одного участника конкурсной программы фестиваля, ленту СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ представил ее режиссер Сергей Овечко. Обладающая очевидным артмейнстримным коммерческим потенциалом драма об абьюзе, лауреат «Духа огня», сейчас находится в поисках прокатчика.

Ленту 35 СТРАНИЦА представили ее продюсеры Катерина Михайлова и Иван Кудрявцев, а также режиссер Филипп Ларс. Проект получил финансирование Минкульта. Это история отношений писателя, который в третий раз проигрывает главную литературную версию, и молодого вора-карманника. Фильм снят, продюсеры ищут партнеров для завершения постпродакшна. Кудрявцев, описывая проект, сравнил его с лентами ЕЩЕ ПО ОДНОЙ и ЗЕЛЕНАЯ КНИГА. По его мнению, 35 СТРАНИЦА может переломить индустриальный скепсис относительно молодого и авторского кино. Представленные фрагменты оставляют впечатление драмы о двух очень разных людях, которые должны прийти к необходимости порядочного отношения друг к другу и к людям в целом.

Ленту ВЫДУМЩИЦА также представила Катерина Михайлова. По ее словам, этот проект – попытка поговорить о сложной теме постродовой депрессии. Социальную значимость ленты подчеркнула и режиссер Ксения Зуева в своем видеообращении. Показанный трейлер заявляет явно непростой для зрительского восприятия сюжет, но в то же время демонстрирует уверенную операторскую работу и сильные актерские перформансы.

Продюсер Максим Добромыслов представил ленту ЧУВСТВА Виктории Мокеровой. Цифровые права на проект свободны. Картину поддерживает «Московское долголетие». Также Добромыслов рассказал о планах созданной им прокатной компании, в пакете которой также находятся проекты ФИЛАТЕЛИЯ и СТЕПНЫЕ БОГИ. В 2026 году, по задумке продюсера, российское авторское кино, в том числе ЧУВСТВА, отправится в тур по США. По фильму, о котором БК писал в рамках фестиваля «Зимний» (где картина получила призы за лучшую женскую роль и лучший сценарий), показали несколько фрагментов.

Картину ПРИВЫЧКА НЮХАТЬ ПАЛЬЦЫ представил режиссер Вячеслав Иванов. Проект, премьера которого уже прошла на фестивале, был представлен обширными фрагментами.

Заключительным фильмом кинорынка стала романтическая фантастическая комедия МОЙ ПАРЕНЬ, МАНЕКЕН. По ленте, участнице конкурса «Нового движения», показали раскрывающий ее сюжет трейлер и несколько фрагментов. Продюсер фильма Арсений Овчинников рассказал, что это региональное кино, которое планируется к выходу в феврале-марте. В самой Башкирии все договоренности о прокате достигнуты. Ориентиром по работе с проектом выступает лента ВОСПИТАНИЕ АУЛОМ.

В конце мероприятия Максим Королев анонсировал следующий кинорынок авторского кино. Он состоится в рамках фестиваля «Зимний».