top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Кинорынок авторского кино фестиваля «Новое движение»: вторая половина презентаций

Кинорынок авторского кино фестиваля «Новое движение»: вторая половина презентаций

Автор: Максим Острый

1 июня 2025

В рамках второго дня работы форума экспертам были представлены еще семь проектов

Картину ИДЕАЛЬНАЯ ТИШИНА представил режиссер Слава Федоров. По словам автора, это проект на стыке документального и игрового кино, посвященный звуку – его легитимности в кино и тому, как мы его воспринимаем, если не слышим. Фильм участвует в конкурсной программе «Нового движения». Судя по представленному фрагменту, это несколько абсурдистская история про ЖКХ и онтологию повседневного быта.

Еще одного участника конкурсной программы фестиваля, ленту СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ представил ее режиссер Сергей Овечко. Обладающая очевидным артмейнстримным коммерческим потенциалом драма об абьюзе, лауреат «Духа огня», сейчас находится в поисках прокатчика.   

Ленту 35 СТРАНИЦА представили ее продюсеры Катерина Михайлова и Иван Кудрявцев, а также режиссер Филипп Ларс. Проект получил финансирование Минкульта. Это история отношений писателя, который в третий раз проигрывает главную литературную версию, и молодого вора-карманника. Фильм снят, продюсеры ищут партнеров для завершения постпродакшна. Кудрявцев, описывая проект, сравнил его с лентами ЕЩЕ ПО ОДНОЙ и ЗЕЛЕНАЯ КНИГА. По его мнению, 35 СТРАНИЦА может переломить индустриальный скепсис относительно молодого и авторского кино. Представленные фрагменты оставляют впечатление драмы о двух очень разных людях, которые должны прийти к необходимости порядочного отношения друг к другу и к людям в целом.

Ленту ВЫДУМЩИЦА также представила Катерина Михайлова. По ее словам, этот проект – попытка поговорить о сложной теме постродовой депрессии. Социальную значимость ленты подчеркнула и режиссер Ксения Зуева в своем видеообращении. Показанный трейлер заявляет явно непростой для зрительского восприятия сюжет, но в то же время демонстрирует уверенную операторскую работу и сильные актерские перформансы.         

Продюсер Максим Добромыслов представил ленту ЧУВСТВА Виктории Мокеровой. Цифровые права на проект свободны. Картину поддерживает «Московское долголетие». Также Добромыслов рассказал о планах созданной им прокатной компании, в пакете которой также находятся проекты ФИЛАТЕЛИЯ и СТЕПНЫЕ БОГИ. В 2026 году, по задумке продюсера, российское авторское кино, в том числе ЧУВСТВА, отправится в тур по США. По фильму, о котором БК писал в рамках фестиваля «Зимний» (где картина получила призы за лучшую женскую роль и лучший сценарий), показали несколько фрагментов.  

Картину ПРИВЫЧКА НЮХАТЬ ПАЛЬЦЫ представил режиссер Вячеслав Иванов. Проект, премьера которого уже прошла на фестивале, был представлен обширными фрагментами.

Заключительным фильмом кинорынка стала романтическая фантастическая комедия МОЙ ПАРЕНЬ, МАНЕКЕН. По ленте, участнице конкурса «Нового движения», показали раскрывающий ее сюжет трейлер и несколько фрагментов. Продюсер фильма Арсений Овчинников рассказал, что это региональное кино, которое планируется к выходу в феврале-марте. В самой Башкирии все договоренности о прокате достигнуты. Ориентиром по работе с проектом выступает лента ВОСПИТАНИЕ АУЛОМ

В конце мероприятия Максим Королев анонсировал следующий кинорынок авторского кино. Он состоится в рамках фестиваля «Зимний».

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Обзор изменений графика релизов на неделе 19–25 мая 2025 года
Подробнее
Стали известны лауреаты третьей профессиональной премии Гильдии кастинг-директоров
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Нэчжа» опережает «сНежного человека»
Подробнее
Стали известны исполнители главных ролей в новой экранизации «Гарри Поттера»
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках июня
Подробнее
«Кракен» заработал миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
Названы номинанты конкурса короткометражного кино от МХТ имени А.П.Чехова и Wink
Подробнее
Фонд кино начал прием заявок на поддержку национальных фильмов в прокате
Подробнее
Фестиваль кубинского кино пройдет сразу в трех городах России
Подробнее
Фестиваль «Новое движение» представил внеконкурсные программы
Подробнее
Rutube и «VK Видео» обошли YouTube по просмотрам в России
Подробнее
Art Pictures Distribution подвел итоги кинорынка в Каннах
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках июня
Подробнее
Стала известна программа фестиваля «Медвежонок»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Соловей против Муромца» расположился на первой строчке
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 29 мая – 1 июня
Подробнее
Стал известен сериал открытия фестиваля «Пилот»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 мая – 1 июня
Подробнее
Американская касса: заключительная «Миссия невыполнима» уступила «Лило и Стичу»
Подробнее
Международная касса: «Лило и Стич» возглавил прокат
Подробнее