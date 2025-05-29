Стал известен сериал открытия фестиваля «Пилот»

Смотр пройдет в Иваново с 19 по 22 июня

Организаторы фестиваля сериалов «Пилот», который пройдет в Иваново с 19 по 22 июня, представили проект открытия смотра – им станет историческая драма «Константинополь» от телеканала НТВ и онлайн-кинотеатра «Иви».

Действие сериала разворачивается в начале 20-х годов XX века и рассказывает о принципиальном офицере, которому после бегства в Константинополь приходится, как и сотням других беженцев, столкнуться с чуждым ему миром и противостоять сначала местным бандитам, а потом и всей оккупационной власти города.

Режиссером «Константинополя» выступил Сергей Чекалов, а продюсерами – Тимур Вайнштейн и Юлия Сумачева. Роли в проекте исполнили Александр Устюгов, Оксана Акиньшина, Кирилл Кяро, Вячеслав Чепурченко и Сергей Марин.

Фото: кадр из сериала «Константинополь»