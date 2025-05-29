Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках июня

«Кореша», «Очи», «Легенды наших предков»

В числе новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре Wink в июне – сериальная версия экшн-комедии КОРЕША с Никитой Кологривым и Владимиром Карпуком.

Кроме того, зрителей стриминга ждут мелодрама ДЖУН И ДЖОН, комедия ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ, семейное фэнтези ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ и многое другое.

С 1 июня:

«Город тайн» (детектив, реж. Сергей Пикалов)

Из-за детской травмы головы следователь Алексей Платов не способен испытывать чувств. Он вырос невозмутимым, рассудительным и одиноким. Казалось бы, в его работе это преимущество, но отсутствие каких-либо эмоций не дает ему возможности строить нормальные отношения с коллегами и начальством. Однажды Платов едет к предпринимателю Эллеру, чтобы получить компромат на влиятельных людей города и своих коллег, но находит информатора мертвым. Одним из сотрудников полиции, приехавших по вызову, оказывается лейтенант Полина Лаврова. С этого момента она вместе с безэмоциональным Платовым начинает бороться с коррупцией в местных силовых структурах.

С 6 июня:

ДЖУН И ДЖОН (мелодрама, реж. Люк Бессон)

Джон — парень, который всегда играл по правилам. Джун — девушка, которая живет так, будто завтра не наступит. Их встреча — взрыв, который переворачивает весь мир с ног на голову. Бросая вызов времени и закону, они пускаются в головокружительное приключение, которое наполнит их жизни красками, магией и безудержной любовью.

С 10 июня:

ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ (комедия, реж. Артемий Драгунский)

Лето — это маленькая жизнь, а для Дениса Кораблева еще и полная удивительных приключений. Его семья во главе с бабушкой отправляется на дачу провести три месяца каникул на свежем воздухе. Дениске предстоит завести новых друзей, впервые влюбиться и отправиться в захватывающее путешествие во имя этой самой любви.

С 11 июня:

КРУШЕНИЕ МИРА (триллер, реж. Гальдер Гастелу-Уррутия)

Внезапно самые влиятельные и богатые люди мира начинают умирать от неизвестных причин. Планета погружается в хаос, привычный миропорядок рушится. Именно в этот момент молодая карьеристка Лора получает долгожданное повышение и становится богатой. Пока состоятельные люди избавляются от дорогих вещей и ценных активов, Лора, прихватив сумку с драгоценностями, бежит из Лондона к семье в Барселону. Но и тут женщина оказывается не в безопасности.

С 12 июня:

«Чужие деньги» (криминальная драма, реж. Игорь Твердохлебов)

Гениальный обнальщик Алексей Воронов подается в бега. Опасаясь преследования, он решает «подсадить» вместо себя дропа — Юру Афанасьева, провинциала-неудачника, как две капли воды похожего на самого Воронова. Однако идеальный план выходит из-под контроля: Воронов получает пулю в голову, а Афанасьева спасает охрана Алексея, приняв за своего босса. Теперь Юрию придется занять чужое место — стать другим человеком, с нуля освоить навыки гениального афериста, вырваться из-под прицела криминальных структур, чиновников-коррупционеров и силовиков и наконец-то заполучить роскошную жизнь, о которой он всегда мечтал.

С 13 июня:

ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ (семейное фэнтези, реж. Иван Соснин)

Репортер из Екатеринбурга по заданию редакции оказывается в затерянном селении, где слышит старинное предание о владыке леса. Вернувшись домой, он внезапно начинает видеть и слышать этого древнего духа — тот просит спасти исчезающих фантастических созданий. Журналист соглашается и вместе с 12-летней дочерью, приехавшей к нему на каникулы из Москвы, отправляется в края, почти не тронутые цивилизацией.

НОЧЬ С ПСИХОПАТОМ (триллер, реж. Джимми Уорден)

1990-е. Пол, поклонник поп-звезды Софии, пробрался в ее особняк на Голливудских холмах, ранил охранника ножом и был пойман. Теперь он в компании такой же сумасшедшей подельницы сбегает из психиатрической лечебницы и снова проникает в дом своего кумира в полной уверенности, что сейчас они с Софией уж точно поженятся.

С 17 июня:

ОЧИ (семейное фэнтези, реж. Исайя Сэксон)

Девочка Юрайя родилась на гористом острове посреди океана. В здешних дремучих лесах водится много диких зверей, но самые опасные — загадочные существа очи. Одни считают их вымышленными, другие называют враждебными созданиями. Однажды Юрайя находит в лесу потерявшегося детеныша очи и решает вернуть его родителям. Девочке придется найти общий язык с этим необычным обитателем леса и доказать людям, что дружить с очи лучше, чем бояться их.

С 25 июня:

«Кореша» (комедия, реж. Денис Павлов)

Макс угоняет коллекционный «Кадиллак» у местного авторитетного бизнесмена Германа Эдуардовича. Гусь пытается помочь своему другу, несмотря на то что его взяли в заложники и заставили разгребать бесхозные гаражи, на месте которых Герман Эдуардович решил построить самый лучший в Пензе отель. Гусь в это время попадает в подчинение к Михалычу, который также присматривает за студентом — физиком-ядерщиком Фунтиком.

С 30 июня:

ГАДКАЯ СЕСТРА (триллер, реж. Эмили Блихфельдт)

Женщина с двумя дочерьми выходит замуж за богатого, как она думала, вдовца, но после его внезапной смерти оказывается в еще больших долгах. Ее старшая дочь Эльвира, сводная сестра прекрасной Агнес, мечтает выйти замуж за принца и готова на многое, чтобы стать красавицей и блистать на грядущем балу. Мать считает эту идею выгодным вложением средств и отправляет Эльвиру на операцию по исправлению формы носа.

Скоро:

ТУДА (мелодрама, реж. Иван Петухов)

Вадим привык ездить и жить по навигатору. Жизнь Веры — одно большое приключение. Двум противоположностям предстоит проехать 1500 километров на обычном городском такси, увидеть пять живописных городов и испытать самые разные эмоции на пути друг к другу.

Фото: кадр из фильма КОРЕША