Стали известны лауреаты третьего фестиваля «Медвежонок»

Награда за лучший фильм досталась военной драме «Каруза»

1 июня в Перми завершил работу международный фестиваль семейного и детского кино и анимации «Медвежонок 3». Ведущими церемонии стали актёр Андрей Ургант и актриса Арина Колахметова.

Сперва была презентована новая статуэтка, созданную по технологии 3D-печати. После этого на связь вышли все члены детского жюри в шести городах, где, кроме Перми, проходили фестивальные показы.

Приз за лучший фильм вручали президент смотра Гавриил Гордеев, генеральный продюсер Алёна Семерикова и Арсений Казин из детского жюри. А для вручения дополнительной награды «вызвали» Илью Учителя и Романа Кантора. Они пояснили свой экспромт: жюри придумало собственный приз за визуальное воплощение и отдало его ленте СЛЕЗЫ ДРАКОНА.

Семерикова призналась, что когда увидела конкурсную программу, мечтала вручить приз именно той картине, которая в итоге оказалась в конверте – военной драме КАРУЗА. За наградой на сцену поднялся исполнитель главной роли в картине Марк-Малик Мурашкин.

Триумфатором в конкурсе «Почти взрослые» стала лента Ивана Соснина ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ, которая была удостоена трех статуэток. За призом вышла продюсер Яна Шмайлова с дочкой Соней и призналась, что девочка мечтала получить этого медвежонка с момента, как увидела его на экране.

Полный список победителей

Конкурс полнометражного кино

• Приз за лучший фильм – КАРУЗА

• Специальный приз жюри за визуальное воплощение – СЛЕЗЫ ДРАКОНА

• Лучший режиссер – Анна Сичинская (ПОЛЕ ЧУДЕС)

• Лучший сценарий – ПОЛЕ ЧУДЕС

• Лучший герой фильма – Варвара (РИТМЫ МЕЧТЫ)

• Приз зрительских симпатий «Сбер»– КАРУЗА

• Приз за следование гуманистической традиции кинематографа Японии – КОТ-ПРИЗРАК АНДЗУ

Конкурс «Большой мультфильм»

• Лучший режиссер – Елена Турова (ПЕСНЯ СИРИН)

• Лучший сценарий – ГЕРОЙЧИКИ. НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ

• Лучшая работа художника – КУНГ-ФУ КОТ

• Лучший мультфильм – ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ

• Лучший зарубежный проект – КУНГ-ФУ КОТ

Конкурс сериалов

• Лучший сериал – «Последний богатырь. Наследие»

• Лучший режиссер – Антон Федотов и Александр Бабаев («Наследники. Дар крови»)

• Лучший герой сериала – Баба-Яга («Последний богатырь. Наследие»)

• Лучший сценарий – «Любопытная Варвара»

Конкурс «Почти взрослые»

• Лучший фильм – ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ

• Лучший режиссер – Иван Соснин (ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ).

• Лучший сценарий – ЛАПИН

• Лучший герой фильма - Александр Яценко (ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ)

Конкурс анимационных сериалов

• Лучший анимационный сериал – «Смешарики: Азбука дружбы народов»

• Лучший герой анимационного сериала – «Финник»