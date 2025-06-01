Стали известны лауреаты третьего фестиваля «Медвежонок»
Награда за лучший фильм досталась военной драме «Каруза»
1 июня в Перми завершил работу международный фестиваль семейного и детского кино и анимации «Медвежонок 3». Ведущими церемонии стали актёр Андрей Ургант и актриса Арина Колахметова.
Сперва была презентована новая статуэтка, созданную по технологии 3D-печати. После этого на связь вышли все члены детского жюри в шести городах, где, кроме Перми, проходили фестивальные показы.
Приз за лучший фильм вручали президент смотра Гавриил Гордеев, генеральный продюсер Алёна Семерикова и Арсений Казин из детского жюри. А для вручения дополнительной награды «вызвали» Илью Учителя и Романа Кантора. Они пояснили свой экспромт: жюри придумало собственный приз за визуальное воплощение и отдало его ленте СЛЕЗЫ ДРАКОНА.
Семерикова призналась, что когда увидела конкурсную программу, мечтала вручить приз именно той картине, которая в итоге оказалась в конверте – военной драме КАРУЗА. За наградой на сцену поднялся исполнитель главной роли в картине Марк-Малик Мурашкин.
Триумфатором в конкурсе «Почти взрослые» стала лента Ивана Соснина ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ, которая была удостоена трех статуэток. За призом вышла продюсер Яна Шмайлова с дочкой Соней и призналась, что девочка мечтала получить этого медвежонка с момента, как увидела его на экране.
Полный список победителей
Конкурс полнометражного кино
• Приз за лучший фильм – КАРУЗА
• Специальный приз жюри за визуальное воплощение – СЛЕЗЫ ДРАКОНА
• Лучший режиссер – Анна Сичинская (ПОЛЕ ЧУДЕС)
• Лучший сценарий – ПОЛЕ ЧУДЕС
• Лучший герой фильма – Варвара (РИТМЫ МЕЧТЫ)
• Приз зрительских симпатий «Сбер»– КАРУЗА
• Приз за следование гуманистической традиции кинематографа Японии – КОТ-ПРИЗРАК АНДЗУ
Конкурс «Большой мультфильм»
• Лучший режиссер – Елена Турова (ПЕСНЯ СИРИН)
• Лучший сценарий – ГЕРОЙЧИКИ. НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ
• Лучшая работа художника – КУНГ-ФУ КОТ
• Лучший мультфильм – ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ
• Лучший зарубежный проект – КУНГ-ФУ КОТ
Конкурс сериалов
• Лучший сериал – «Последний богатырь. Наследие»
• Лучший режиссер – Антон Федотов и Александр Бабаев («Наследники. Дар крови»)
• Лучший герой сериала – Баба-Яга («Последний богатырь. Наследие»)
• Лучший сценарий – «Любопытная Варвара»
Конкурс «Почти взрослые»
• Лучший фильм – ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ
• Лучший режиссер – Иван Соснин (ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ).
• Лучший сценарий – ЛАПИН
• Лучший герой фильма - Александр Яценко (ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ)
Конкурс анимационных сериалов
• Лучший анимационный сериал – «Смешарики: Азбука дружбы народов»
• Лучший герой анимационного сериала – «Финник»