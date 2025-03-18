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Фестиваль «Медвежонок» получил статус международного

Автор: БК

18 марта 2025

Смотр пройдет в Перми с 30 мая по 1 июня

Третий фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» объявил даты проведения. Он вновь состоится в Перми с 30 мая по 1 июня.

В этом году смотр получил статус международного, что отразится не только на его географии, но также на конкурсной программе и составе номинаций, которые также будут существенно расширены.

Президентом кинофестиваля выступает Гавриил Гордеев, программным директором – кинокритик Егор Москвитин, а генеральным продюсером – Алена Семерикова.

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