Фестиваль «Медвежонок» получил статус международного
Автор: БК
18 марта 2025
Смотр пройдет в Перми с 30 мая по 1 июня
Третий фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» объявил даты проведения. Он вновь состоится в Перми с 30 мая по 1 июня.
В этом году смотр получил статус международного, что отразится не только на его географии, но также на конкурсной программе и составе номинаций, которые также будут существенно расширены.
Президентом кинофестиваля выступает Гавриил Гордеев, программным директором – кинокритик Егор Москвитин, а генеральным продюсером – Алена Семерикова.
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