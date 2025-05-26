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Стала известна программа фестиваля «Медвежонок»

Автор: БК

26 мая 2025

Третий смотр пройдет в Перми с 30 мая по 1 июня

Организаторы третьего Международного фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» представили программу грядущего смотра, который пройдет в Перми с 30 мая по 1 июня.

В числе премьер на «Медвежонке» покажут семейные картины ПОЛЕ ЧУДЕС, АРТЕК. СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ, ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТЕ СКИФОВ, РИТМЫ МЕЧТЫ, а также мультфильмы ТРИ БОГАТЫРЯ: НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2, КУНГ-ФУ КОТ, ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ГОРОДА СКАЗОК и сериал «Три друга, клад и матрос Кошка».

Помимо этого, в рамках смотра состоится премьера документального фильма телеканала СТС «Бегущий ниндзя», который расскажет об ультрамарафоне с участием телеведущего Василия Артемьева.

Частью деловой программы станет блок «Почти готово» – уникальный инструмент поддержки будущих релизов. В рамках секции режиссеры и продюсеры смогут презентовать фрагменты своих полнометражных, анимационных картин и сериалов, которые находятся в стадии постпродакшна.

Программа третьего «Медвежонка» целиком доступна на официальном сайте смотра.

Фото: кадр из фильма АРТЕК. СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ

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