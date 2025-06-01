В рамках фестиваля «Медвежонок» прошла деловая программа «Почти готово»

Анимационная «Манюня», приключенческий «Волчок» и многое другое

Утро 1 июня на кинофестивале «Медвежонок 3» началось с деловой программы «Почти готово», где были представлены полнометражные и анимационные фильмы и сериалы, находящиеся на стадии постпродакшна. Заявленная цель сессии – показать представителям киноиндустрии самые интересные и важные проекты грядущего сезона.

Первым проектом стал анимационный сериал «Манюня», который вышел презентовать президент фестиваля и генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев. Он передал привет от продюсера франшизы Гевонда Андреасяна и заверил, что анимационная «Манюня» – это не попытка переделать уже известный игровой сериал в мультфильм, а оригинальная история, сценарий к которой написала автор исходной книги и всех фильмов Нарине Абгарян. Участникам показали одну серию, в которой Манюня и Нарине спорят, кто красивее. Проект характеризуют наивный детский юмор, ретро-эстетика и понятные всем аудиториям темы. Длительность серии – 7 минут. Дату выходя проекта объявят позднее.

Следующий проект представила Мария Залунина, руководитель направления КСО холдинга НМГ. Это сайт подростки.рф, который родился в ответ на многочисленные письма и обращения подростков к героям популярных сериалов, таких как «Трудные подростки», «Плакса», «Слово пацана: Кровь на асфальте». Он уже открыт для пользования, но, по словам Залуниной, будет наполняться еще не один год. Сайт создан с целью рассказать подросткам, родителям, наставникам и педагогам обо всех проектах и инициативах для подростков, существующих в стране. В качестве примеров спикер привела помогающие организации, советы, как получить гранты на свое дело, пункты помощи в своем городе, аккредитованные подростковые центры. Партнерами проекта стали «Движение первых», Росмолодежь, движение «Вдохновители», Федеральный подростковый центр, Аппарат Уполномоченного по правам ребенка. Кроме того, 200 участников из движения «Вдохновители» и еще 50 подростков из различных НКО выступают создателями сайта: они писали тексты, продумывали навигацию на платформе. Кинематографистам предлагается размещать QR-код, ведущий на сайт, в тот контент, который касается подростковых проблем.

Третьим выступающим стал Дмитрий Аверкиев, директор по развитию, креативный продюсер анимационной компании «ЯРКО». Он напомнил рабочее кредо студии: «Одна из наших миссий – создавать яркие моменты. Наш зритель – наш заказчик», и представил два проекта. Первый – свежий сериал «Технолайк». Это история 11-летней девочки из будущего, в котором цифровая идентичность стала неразрывной частью жизни. Подросток мечтает стать знаменитой в Сети, и однажды в результате технического сбоя ее мечта сбывается. Череда приключений, по задумке создателей, должна помочь девочке понять, что она больше, чем ее аккаунт. Участникам показали первую серию: большая часть ее действия разворачивается внутри игры, что подчеркивается стилем анимации. Длительность серии – 11 минут, всего в сезоне запланировано 26 эпизодов.

Второй проект студии готовится к премьере 28 августа, это первый из уже заявленной серии мультфильмов ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ. Проблематика там схожая: подросток мечтает о популярности в школе, из-за чего в буквальном смысле крушит палеонтологический музей и отношения с отцом и… отправляется в эру динозавров. Динамичные, комичные, но все же опасные приключения должны помочь герою обнаружить свою уникальность и наладить отношения с близкими и далекими предками. Зрителям показали небольшой фрагмент из первого акта картины.

Самым продолжительным оказалось представление полнометражного сказочного фильма ГОРЫНЫЧ. Режиссер Дмитрий Хонин не только представил всех ключевых персонажей, но и поделился подробностями о работе над костюмами и графикой. Также постановщик рассказал несколько историй со съемок, например, как сложно было зафиксировать на быстротекущей реке построенный для картины батискаф и как разработанная для героя Александра Петрова толстовка случайно передает привет прокатному хиту КРАКЕН, где актер так же сыграл подводника. В финале презентации показали уже доступный тизер-трейлер. Прокат ленты запланирован на 23 октября, дистрибьютор – «Вольга».

Анимационная студия «Воронеж» и ее художественный руководитель Алексей Замыслов показали отрывок из нового анимационного сериала «Герои Арктики», который продолжает линейку проектов, действие которых разворачивается в реальной России. По сюжету, на острове Врангеля при раскопках обнаруживают живого мамонтенка. Одержимый ученый мечтает пустить доисторическое животное на опыты, но юный лаборант и энергичная зоозащитница намерены спасти мамонтенка и разгадать тайну его происхождения. В сериале будут показаны города Певек и Благовещенск. Проект выйдет при поддержке ИРИ и корпорации «Росатом», подробностями сотрудничества с которой поделился Замыслов. Например, это партнерство помогло привлечь к работе над мультфильмом Сергея Безрукова, который подарил персонажу не только голос, но и свою внешность с помощью технологии захвата движения. Также на экране появятся реальные локации, в которых «Росатом» ведет разработки, плавучая ядерная станция, суперледоколы, ученые корпорации и кот-талисман, который действительно живет на корабле. В проекте обещаны исторические персонажи и сюжеты по мотивам реальных исторических событий. Выход сериала запланирован на конец сентября – начало октября, сейчас студия ведет переговоры с несколькими платформами, включая «Кинопоиск», где выходили ее предыдущие многосерийные релизы.

Продюсер Игорь Гаврюшкин презентовал участникам сессии анимационный сериал «Пушкин и… Кавказ». Это логичное продолжение многосерийного проекта «Пушкин и… Михайловское. Начало», которое расскажет о жизни поэта на Кавказе и его свидетельствах об одном из этапов Русско-турецкой войны 1828-29 гг. По заявлению продюсера, это история, которой не было в учебниках. Сериал сохранил фирменную ироничную, почти немую стилистику. При этом стихотворные эпилоги озвучены Сергеем Безруковым. Все это можно было оценить по короткому тизеру. Всего запланировано 26 эпизодов по 4 минуты. Сейчас идут переговоры с платформами. Гаврюшкин не исключает, что ко Всероссийскому дню лицеиста (19 октября) из готового проекта для показа в кинотеатрах соберут полнометражную версию, как это было сделано с релизом «Пушкин и… Михайловское. Начало».

Завершила презентацию впечатляющая нарезка эпизодов из полнометражного приключенческого фильма ВОЛЧОК. На сцену вышли генеральный продюсер картины Таймураз Бадзиев и исполнитель одной из главных ролей Марк-Малик Мурашкин. Они напомнили, что лента выйдет в прокат 4 декабря, прокатчиком выступит кинокомпания «Централ Партнершип», в числе сопродюсеров – онлайн-кинотеатр Okko и «Россия 1».