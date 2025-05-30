В Перми открылся международный фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок 3»

Смотр пройдет до 1 июня

30 мая в Перми начался международный фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок». Церемония прошла во дворе ТЮЗа на импровизированной автобусной станции, откуда смотр отправляется в Большое кинопутешествие. Основной площадкой кинофестиваля традиционно станет Пермь, фестивальные городки откроются, а также пройдут показы в Москве, Яхроме, Новосибирске, Белгороде, Алчевске, Владикавказе и других городах.

Церемония открытия вовлекла зрителей, как взрослых, так и маленьких, в увлекательную игру: всем предстояло надуть шарик, крикнуть команду «Мотор!» в рупор и проложить маршрут по программе смотра. После чего на площадку вышли все члены как детского, так и взрослого жюри. Слово взял сценарист и режиссёр Руслан Братов. Он пожелал взрослым лучше понимать детей, а детям - взрослых. «А кино в этом может помочь».

После чего на импровизированную сцену вышли президент фестиваля Гавриил Гордеев и генеральный продюсер Алёна Семерикова. Гордеев сказал слова благодарности губернатору Пермского края, который активно поддерживает кинопроизводство в регионе, министерство культуры, и отметил активную работу местной кинокомиссии. «Любовь, которую вызывает кино, она больше всего запоминается и нужна детям. За три года мы видим что детского кинематографа создаётся в России всё больше и больше, видим желание зарубежных коллег принимать участие в фестивале». Его речь подхватила Алёна Семерикова: «Мы придумали этот фестиваль для того, чтобы объединить детей и родителей, чтобы создавать общий досуг».

В этом году к попечительскому совету кинофестиваля присоединились губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, министр культуры РФ Ольга Любимова и уполномоченная при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова. Именно она записала обращение к гостям и участникам фестиваля. «Институт уполномоченного по правам ребёнка уделяет особое внимание вопросам детского и семейного контента. Это значимые темы с точки зрения государства, общества и киноиндустрии. Многочисленные исследования показывают, что популярность семейного контента год от года растет. И важно, чтобы он был направлен на сохранение, укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Нам очень нужны объединяющие добрые фильмы, которые интересно смотреть и маленьким, и взрослым».