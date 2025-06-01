Обзор изменений графика релизов на неделе 26 мая – 1 июня 2025 года

Ромком «Сводишь с ума» с Милой Ершовой, «Теща 2» в марте, перевыпуск «Иглы» и другие новинки

На минувшей неделе «Атмосфера кино» заявила на 4 сентября романтическую комедию СВОДИШЬ С УМА. Главные роли в картине исполнили Мила Ершова, Юрий Насонов и Антон Васильев. Компания также сдвинула релиз комедии УКРАДИ МОЮ МЕЧТУ с 26 июня на 14 августа и хоррора КРИПЕР Осгуда Перкинса с 23 октября на 4 декабря.

Приключенческая лента ВОЛЧОК ушла с 13 ноября на 4 декабря, что делает одним из первых участников грядущей «новогодней битвы». Ранее эту дату занимала комедия ТЕЩА 2, в свою очередь, переместилась на 5 марта 2026 года.

Сразу пять новинок заявила «Кинологистика» – ЗЛАТОВЛАСКА (17 июля), ПЯТНИЦА 13. ВОЗВРАЩЕНИЕ ТВАРИ (7 августа), РУСАЛОЧКА И МОРСКОЙ МОНСТР (14 августа), АСТРАЛ. СВЕЧА ДЬЯВОЛА (21 августа) и ПО ЗАКОНАМ УЛИЦ (28 августа).

«Парадиз» передвинул релиз криминальной комедии ФОРТОЧНИК с 10 июля на 9 октября.

MVK временно убрал из прокатной сетки хоррор ПЕПЕЛ с Аароном Полом. Выход картины был намечен на 19 июня.

A-One Films поставила на 26 июня драму ЧТО ЗНАЕТ МАРИЭЛЬ из основного конкурса Берлинале. Ray of Sun Pictures, в свою очередь, заявила на эту же дату картину ЧИНГИС-ХАН.

К24 вновь покажет в российских кинотеатрах драму Рашида Нугманова ИГЛА, главную роль в которой исполнил лидер группы «Кино» Виктор Цой. Релиз проекта запланирован на 14 августа.

RWV Film нашел новую дату для мультфильма ДИКАЯ СЕМЕЙКА – теперь проект дебютирует в прокате с 3 июля. Ранее там стоял хоррор АСТРАЛ. ЗАКЛЯТИЕ МЕРТВЫХ, который теперь переместился на 17 июля.

На 17 июля также встала итальянская комедия УВИДЕТЬ ПАРИЖ И…, выпуском которой занимается «ПилотКино». Фэнтезийная драма РОДСТВЕННЫЕ ДУШИ, в свою очередь, встала на 28 августа.

Global Film убрал из графика ленту OUT OF CONTROL. Ее релиз был запланирован на 26 июня.

«Про:взгляд» выпустит австралийский хоррор ХИЩНИК. ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА на неделю раньше – 19 июня, а не 26-го.

С 18 июня «КИНО.АРТ.ПРО» начнет показы киноверсии спектакля Московского музыкального театра «Геликон-опера» ТРАВИАТА. Драма КРОВАВЫЙ МАТЧ, рассказывающая о событиях Олимпиады 1956 года в Мельбурне, вновь вернулась в график – теперь ее выход запланирован на 18 июня.

Фото: кадр из фильма СВОДИШЬ С УМА