На фестивале «Новое движение» стартовала деловая программа

Первая дискуссия была посвящена поиску молодых талантов

Модератором круглого стола, получившего название «Еще больше возможностей: фестивали, прокатчики и онлайн платформы в поиске молодых талантов», выступила главный редактор программы «Кино в деталях с Федором Бондарчуком» телеканала СТС Надежда Королева. Приглашенными экспертами выступили сценарист Андрей Золотарев, продюсер, глава производства оригинального контента «Кинопоиска» Михаил Китаев, продюсер Галина Стрижевская, основатель Arna Media Арам Ованнисян, куратор КАРО.арт Антон Куприянов и директор по контентному маркетингу и PR онлайн-кинотеатра Wink Евгения Мельникова.

Надежда Королева напомнила, что в прошлом году эксперты обсуждали примерно эту же тему, и поинтересовалась у собравшихся, что изменилось с тех пор, насколько дебютное, молодое авторское кино сейчас представляет интерес для индустрии.

Евгения Мельникова подчеркнула, что, к сожалению, за дебютное кино действительно не платят, и зачастую работа с ним носит альтруистический характер. Инвестировать в молодое кино, по ее мнению – большой риск, однако она рассчитывает, что по крайней мере некоторые из этих фильмов смогут найти своего зрителя, находясь в библиотеке платформы. Фестивальные награды при этом не гарантируют коммерческого успеха, а Wink заинтересован в первую очередь в зрительском кино.

Андрей Золотарев обратил внимание на то, что молодое кино отличается задором и желанием, независимо от возраста автора. Поэтому зачастую такие проекты необходимо поддерживать более опытными кадрами.

Михаил Китаев заметил, что «Яндекс» системно поддерживает молодое кино, работая с различными образовательными институциями. Также стриминг всячески готов задействовать в своих производствах молодых специалистов. Китаев согласился с Золотаревым в том, что представители дебютного, молодого кино в значительно большей степени готовы тратить на творчество свои личные силы, деньги, нервы, и так далее. Говоря о конкретных примерах, Китаев вспомнил Олега Трофима и на его примере объяснил, что лучше всего попадать в серьезные кинокоманды через образовательный процесс, поскольку именно последний является мощнейшим механизмом нетворкинга.

По оценке Галины Стрижевской, за последний год приток молодых авторов заметно усилился, и люди идут в профессию более осознанно, будучи готовыми слушать критику и замечания. Также она заметила, что режиссеры стали стремиться снимать более коммерческое кино. От дебютантов, подчеркнула продюсер, она ждет новых свежих идей и взглядов. Говоря о финансировании, Стрижевская сказала, что готова в рамках разумного (до 40-50 млн рублей) участвовать в авторских проектах напрямую, но совместно с Минкультом.

Михаил Китаев, в свою очередь, заметил, что благодаря AI сейчас можно реализовывать небольшие проекты (на 3-5 минут) вообще без использования бюджета. Нейросети не убьют кино, по его словам, а наоборот – станут мощнейшим его инструментом.

Отвечая на вопрос Надежды Королевой о том, можно ли монетизировать авторское кино, Арам Ованнисян заявил, что хорошее кино всегда найдет зрителя, а следовательно – может быть монетизировано. Евгения Мельникова на это возразила, что монетизировать и найти зрителя – это, особенно в России, совсем не одно и то же, поскольку аудитория очень сильно привыкла к бесплатному смотрению на ТВ.

Антон Куприянов поведал, что проект КАРО.Арт регулярно занимается популяризацией дебютного авторского кино, и у него нет ощущения дефицита контента. При этом он обратил внимание на то, что востребованность событийных показов может не коррелировать с общими сборами лент в национальном прокате.

Среди минусов молодого поколения Андрей Золотарев назвал то, что оно на старте мало что умеет, среди плюсов – то, что оно очень многое хочет и многому готово учиться. Роль более опытных кинематографистов Золотарев сравнил в этом смысле с родительскими функциями.