Новинки июня в онлайн-кинотеатре Start

«Высокий сезон», «Джун и Джон», финал «Чужих денег»

Одной из главных новинок июня в онлайн-кинотеатре Start станет экшн-драма «Высокий сезон». Главные роли в международном проекте от режиссера «ЮЗЗЗА» Стаса Иванова исполнили Анна Завтур, Павел Попов и Сергей Горошко.

Помимо этого, зрителей стриминга криминальная мелодрама Люка Бессона ДЖУН И ДЖОН, комедийный триллер НОЧЬ С ПСИХОПАТОМ, исторический детектив «Плевако», а также новые серии комедии «Два холма» и финал криминальной драмы «Чужие деньги».

Уже на сервисе:

«Плевако» (исторический детектив, реж. Анна Матисон)

Российская империя, XIX век. Присяжный поверенный Плевако — настоящая звезда от мира адвокатуры. Каждый процесс с его участием превращается в шоу, он берется за самые сложные дела. Вместо амбиций и жажды наживы им движет справедливость. Но чувства не чужды талантливому юристу и оратору. Внезапно вспыхнувшая запретная любовь и обостряющиеся политические расследования грозят перечеркнуть все, над чем Николай Федорович так долго трудился. А кто, если не он, протянет руку помощи людям, нуждающимся в честном суде?

С 1 июня:

ЛЕТО, КОГДА Я НАУЧИЛАСЬ ЛЕТАТЬ (семейный, реж. Радивойе Андрич)

Четырнадцатилетняя София предвкушает, как проведет незабываемое лето в компании друзей, поедет в кемпинг и обязательно поцелуется с братом лучшей подруги, в которого уже давно влюблена. Но вместо лагеря мама неожиданно отправляет ее в Хорватию в сопровождении строгой бабушки, считающей внучку ребенком. В маленьком городке Софию ждут родственники, семейные тайны и интересные приключения, о которых она даже не мечтала.

Со 2 июня:

ИГРАЙ КАК ДЕВЧОНКА (семейный, реж. Хавьер Гарсиа де Викунья)

После смерти матери Арэнэ вместе с отцом и младшей сестрой переезжает из Барселоны в тихий городок Леаро. Новая школа, новые конфликты и неожиданная дружба с, казалось бы, заклятой соперницей — местной звездой Норой. Обладая невероятным футбольным талантом, Арэнэ вдохновляет девочку и ее приятельницу Ичасо создать женскую команду. Однако президент здешнего футбольного клуба, Марчело, отказывается им помогать. Но так ли просто остановить девочек на пути к цели? Их дерзкий бунт на презентации сезона изменит все, и «Принцессы» выйдут на поле.

С 6 июня:

ДЖУН И ДЖОН (мелодрама, реж. Люк Бессон)

Джон — меланхоличный неудачник, который совершенно забыл, каково это — наслаждаться жизнью. Монотонный утренний бег на тренажере, скучная работа с дотошным начальником и неловкие беседы с гиперопекающей матерью — серые будни уныло сменяют друг друга, пока один злополучный день не выводит парня из себя. Судьба ли, но именно в самый тяжелый момент герой встречает Джун — девушку, которая отказывается следовать любым правилам и точно знает, как получать удовольствие. У них есть всего 72 часа, чтобы провести их вместе в безумнейшем приключении. И за это время Джону предстоит научиться радоваться жизни здесь и сейчас.

С 11 июня:

«Высокий сезон» (экшн-драма, реж. Стас Иванов)

Молодая пара Миша и Аня проводят свой отпуск на солнечном побережье Вьетнама. В жизни Миши все уже давно предсказуемо и понятно, но в один момент прошлое девушки накрывает пару как разрушительный прилив. После случайной встречи с бывшим, Сашей Сахаром, которого Аня считала мертвым, девушка исчезает. Столкнувшись с безразличием местной полиции, Миша решает взять поиски в свои руки, не представляя, что его затянет в стремительный круговорот перестрелок, погонь и шальных денег.

С 13 июня:

НОЧЬ С ПСИХОПАТОМ (комедийный триллер, реж. Джимми Уорден)

Настоящую любовь ничто не остановит. Даже если твоя избранница — всемирно известная поп-звезда, а ты — фанат, который вломился к ней в дом. Полгода назад Пол напугал Софию, ранил ее охранника и сдался полиции. Принудительное лечение в психбольнице лишь укрепило чувства преданного поклонника. Теперь он разрабатывает безумный план, собирает команду из пациентов лечебницы и вырывается на свободу. Дело осталось за малым — заставить Софию выйти за него замуж. Но до свадьбы дотянут далеко не все.

С 16 июня:

«Эскорт», 2-й сезон (драма, реж. Куаныш Бейсек)

Сара — заботливая сестра и гордость матери. Девушка учится в вузе, работает в банке, снимает квартиру, поддерживает младшего брата и возвращает многочисленные долги отца. Но на душе у героини неспокойно. На самом деле она оказывает эскорт-услуги, и это — секрет. Разоблачение ляжет на семью несмываемым позором. Все меняется, когда подругу и коллегу по порочному бизнесу находят мертвой, а брат погибшей обращается к Саре за помощью. Девушке по вызову все сложнее хранить тайну и прятаться от чувств к новому знакомому.

С 27 июня:

ВСЕ ОТТЕНКИ КРАСНОГО (драма, реж. Лодевейк ван Леливедьд)

Бывшая студентка колледжа Сэм болезненно переживает предательство парня, ради которого пришлось изменить свои планы на перерыв от учебы. Восстановиться и начать новую страницу жизни помогает подруга, устраивающая ее на ресепшен в престижный отель. Однако сосредоточиться на работе оказывается непросто — все из-за наглого постояльца, настойчивого и привлекательного мажора Феликса. Новому знакомому Сэм явно не безразлична, но готова ли девушка опять открыть свое сердце тому, кто способен обжечь?

«Два холма», 3-й сезон (комедия, реж. Сергей Малюгов)

новые серии 3, 10, 17, 24 июня

По сюжету действие третьего сезона разворачивается через полгода после событий второго. Приматы и подруги, объединившись на фоне энергетической диверсии «Ларисы», зимуют в московском метро под руководством Барона. Каждый переживает этот опыт по-разному, но проблемы ждут всех. Бывшего Хранителя семени Юлика, потерявшего память, эксплуатируют приматы, но он находит поддержку в лице Рады. Неожиданно объявляется бывший начальник Деда — Анатолий, который едет в столицу, чтобы написать новую нейросеть. Главные герои отправляются вслед за ним, хотя путешествие обещает быть не из легких.

«Чужие деньги» (криминальная драма, реж. Игорь Твердохлебов)

финал сезона на «Иви» и Start 5 июня

По сюжету гениальный обнальщик Алексей Воронов подается в бега. Опасаясь преследования, он решает подсадить вместо себя «дропа» — как две капли воды похожего на самого Воронова Юру Афанасьева, провинциала-неудачника. Однако идеальный план выходит из-под контроля: Воронов получает пулю в голову, а Афанасьева спасает охрана Алексея, приняв за своего босса. Теперь Афанасьеву придется занять чужое место — в просторной квартире, на встречах, в постели с девушкой Алексея Алиной. С нуля освоить навыки гениального афериста, вырваться из-под прицела криминальных структур.

Получится ли у него заполучить роскошную жизнь, о которой он всегда мечтал, и остаться человеком?

Фото: кадр из сериала «Высокий сезон»