Предпродажи уикенда: «Нэчжа» опережает «сНежного человека»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим семейный фильм СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК (CAO), мультфильмы НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ (AK) и ГЕРОЙЧИКИ. НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ (NMG), а также хоррор ВЕРНИ ЕЕ ИЗ МЕРТВЫХ (VLG).

Лидером среди новинок по предпродажам стал мультфильм НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ, предварительно освоивший 1,967 млн рублей. Китайская анимация уступила аниме-проекту ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ» (5,9 млн рублей, стартовые сборы – 53,6 млн) и вплотную подобралась к мультфильму ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС (2,009 млн рублей, стартовые сборы – 45,2 млн). В то же время новинка оставила позади проекты ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ В КИНО (1,4 млн рублей, стартовые сборы – 13,3 млн) и ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН (771,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 27,6 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ» 5,933 ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС 2,009 НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ 1,987 ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ В КИНО 1,437 ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН 0,772

Комедия СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК, которая, вероятно, перехватит инициативу у китайского мультфильма по ходу уикенда, предварительно заработала 1,272 млн рублей. Тем самым новинка уступила аналогам ЖДУН (2,3 млн рублей, стартовые сборы – 93,8 млн), ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ (1,747 млн рублей, стартовые сборы – 69,4 млн) и ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (1,7 млн рублей, стартовые сборы – 45,2 млн), но опередила ленту Я – МЕДВЕДЬ (973,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 62,4 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ЖДУН 2,332 ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ 1,747 ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 1,698 СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК 1,272 Я – МЕДВЕДЬ 0,974

Мультфильм ГЕРОЙЧИКИ. НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ собрал 961,7 тысяч рублей. Новая анимация расположилась ниже проектов МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: ПАРК ЧУДЕС (1,02 млн рублей, стартовые сборы – 43,8 млн) и СМЕШАРИКИ СНИМАЮТ КИНО (1,01 тысяч рублей, стартовые сборы – 52,8 млн), но выше релизов МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ (672,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 29,1 млн) и БАРБОСКИНЫ TEAM (404 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: ПАРК ЧУДЕС 1,020 СМЕШАРИКИ СНИМАЮТ КИНО 1,010 ГЕРОЙЧИКИ. НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ 0,962 МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ 0,673 БАРБОСКИНЫ TEAM 0,404

Фильм ужасов ВЕРНИ ЕЕ ИЗ МЕРТВЫХ отметился предварительным результатом в 470 тысяч рублей. Тем самым новинка обошла не только предыдущую работу братьев Филиппу ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ! (330,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 39,4 млн), но и хорроры СОЛНЦЕСТОЯНИЕ (232 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,2 млн) и КОРАБЛЬ ПРИЗРАКОВ (183,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,5 млн), также выпущенные компанией «Вольга».

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ВЕРНИ ЕЕ ИЗ МЕРТВЫХ 470,0 ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ! 330,8 СОЛНЦЕСТОЯНИЕ 232,0 КОРАБЛЬ ПРИЗРАКОВ 183,7

Фото: кадр из фильма НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ

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28.05.2025 Автор: Никита Никитин