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На Байкале завершился второй Хакатон трейлермейкеров Trailercamp’25

Автор: БК

30 мая 2025

Победителем стал ролик Марины Дубовской к сказке «Колотун»

29 мая были подведены итоги второго Хакатона трейлермейкеров Trailercamp’25 – конкурса и интенсива для режиссёров монтажа, которые готовят промоматериалы для фильмов и сериалов, выходящих в прокат в этом году.

За 10 дней участники подготовили 40 трейлеров для десяти картин, включая психологические триллеры КТО-ТО ХОЧЕТ УМЕРЕТЬ с Юлией Снигирь и БОЧКА с Тилем Швайгером, сказку КОЛОТУН, а также комедию ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ с Натальей Орейро в одной из главных ролей. 

Победителем стала работа Марины Дубовской – трейлер к фильму КОЛОТУН. До хакатона девушка уже занималась монтажом, хотя и почти не имела опыта в трейлерах. Приз зрительских симпатий, в свою очередь, получил участник, который только осваивает профессию, переходя из смежной сферы, звукорежиссуры — Михаил Макаров.

Работы участников судили как профессиональные трейлермейкеры, так и большое жюри, собранное из представителей заказчиков. Интересы продюсеров и студий представляли основатель Team Films и продюсер Теймур Джафаров, глава по кинопроизводству киностудии имени Горького Александр Бондарев и креативный директор кинопрокатной компании «Атмосфера кино» Мария Счастливая.

Фото: пресс-служба Trailercamp’25

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