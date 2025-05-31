На фестивале «Новое движение» начал работу кинорынок авторского кино

В первый день на мероприятии было представлено восемь проектов

Кинокартину ЛЮБОВЬ представил режиссер Никита Миклушов и продюсер Елена Гладкова. Основанная на реальных событиях история рассказывает про двух людей, чьи отношения завершены, но разъехаться они никак не могут. Показанные трейлер и несколько сцен создают впечатление камерной драмы, которая своей откровенностью может шокировать зрителей. Создатели не пытаются создать интригу в рамках кинорынка, заранее описывая, чем закончится история главных героев. На данный момент фильм находится в постпродакшне. Гладкова рассказала, что завершение всего постпродакшна планируется к 1 августа.

Ленту ЧУЧЕЛО режиссера Ильи Хотиненко представила продюсер Елена Гликман. Она отметила, что это первое публичное представление новой экранизации повести Владимира Железникова. Также она подчеркнула, что тема буллинга, магистральная для фильма, за последние годы стала только более актуальной. По жанру новая версия «Чучела» будет в том числе мюзиклом. Кроме того, в картине планируется оптимистичная концовка. Показанные материалы, в том числе музыкальный номер, позволяют представить киноязык проекта и его звездный каст в лице в частности Кирилла Кяро и Кристины Асмус. Подростки в новой версии чуть старше, они учатся в 8 классе. Фильм находится на стадии завершения производства, музыки и графики. Проект будет участвовать в конкурсе «Окна в Европу» этого года.

Ленту НЕПОДВИЖНЫЕ ЗВЕЗДЫ, участвующую в конкурсе «Нового движения», представила продюсер Яна Юрышева. Ранее БК уже писал об этой картине. По словам Юрышевой, ЗВЕЗДЫ станут первой частью диптиха. Фильм был представлен несколькими обширными фрагментами.

Еще один участник конкурса «Нового движения», проект ИНОГДА МЫ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ, со сцены кинорынка представили его создатели – Даниил Прасолов и Михаил Кононов. По фильму были продемонстрированы несколько фрагментов.

Драму Савелия Осадчего МАЛЬЧИК-ПТИЦА на кинорынке представил продюсер Иван И. Твердовский. Он отметил, что создание кинорынка именно авторского кино – это большое и важное событие. Что касается самого фильма, то это и продюсерский, и режиссерский дебют. Картина находится на стадии завершения производства, она поддержана Министерством культуры. Показанный трейлер не раскрывает подробности сюжета, но в целом из него понятно, что это семейная драма взросления, в списке тем которой – токсичная маскулинность. Твердовский рассчитывает, что фильм удастся спозиционировать как арт-мейнстримную любовную и подростковую историю. Из показанной сцены становится понятно, что у главного героя ленты не сломался голос; технически персонаж был озвучен при помощи нейросети. МАЛЬЧИК-ПТИЦА приглашен на один из августовских фестивалей.

Презентацию проекта ВТОРАЯ ТАНЯ провели продюсер Юлия Мишкинене и режиссер Алиса Ерохина. Это история начинающей актрисы, которая учит монолог своей тезки, пережившей блокаду Ленинграда. Мишкинене отметила важность субъективной оптики, через которую можно представить события того времени. Ерохина, в свою очередь, рассказала, что ей было важно не играть в реконструкцию, а отразить в фильме художественно и визуально опыт современной Тани, ее представления о том, как жила другая Таня. По картине были представлены материалы, связанные с исторической частью, но в финальной версии они будут перемежаться с современностью. Роль обеих Тань исполнит Полина Лиске. Картину планируют закончить к следующему 9 мая.

Фильм В ГОРАХ. ОНА представили режиссер Саид Толгуров и продюсер Артем Темичев. Картина участвует в конкурсе «Нового движения». По словам постановщика, его задачей было снять кино в рамках максимально разумного бюджета. Представленные материалы заявляют разговорную и визуально лаконичную стилистику проекта.

Завершил первый день кинорынка документальный проект БЕСКОНЕЧНЫЙ ДЕНЬ ВЛАДИМИРА КАЛЯЕВА, режиссер – Сергей Петрига и Юлия Киселева. Лента об экологической катастрофе в Анапе была представлена пронзительными материалами, рассказывающими об отчаянной и методичной борьбе людей с трагедией.