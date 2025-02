«Сандэнс 2025»: достойный конкурс, тихий рынок

2 февраля в Парк-Сити завершился 41-й «Сандэнс», привычно ассоциирующийся с главной витриной американского независимого кино. Однако минувший смотр может стать переломным – несмотря на интересную и насыщенную программу основного конкурса, многие гости все же задаются вопросом: какое значение вообще сейчас этот фестиваль имеет для киноиндустрии?

ФЕСТИВАЛЬ СПОКОЙСТВИЯ

Программа фестиваля 2025 года включила в себя 88 полнометражных и 57 короткометражных фильмов из 33 стран мира. Многие рецензенты сходятся во мнении, что, несмотря на несколько громких проектов, ни один из них не вызвал и половины той шумихи, которая возникла вокруг обсуждения самого «Сандэнса» и его будущего в связи с переездом из Парк-Сити в другой город (в числе потенциальных вариантов называются Цинциннати и Боулдер).

Колумнист Variety Оуэн Глейберман отмечает, что в 2023 году, когда смотр вернулся в качестве очного мероприятия впервые со времен пандемии, он казался тенью самого себя, и отголоски этой реальности сохраняются до сих пор. «Я не увидел ни толп на Мэйн-стрит, ни пробок по всему Парк-Сити в дни открытия, как это было в девяностые и нулевые», – говорит он. «Часто можно услышать следующие фразы: «Сандэнс» перерос Парк-Сити и стал слишком корпоративным. Цены взлетели. Горнолыжное сообщество смотрит на фестиваль сквозь пальцы, а гостиницам не нравится отвлекающий фактор», – добавляет Джереми Кей из ScreenDaily. Согласна с коллегами и автор The Hollywood Reporter Миа Галуппо, которая считает, что минувший смотр выглядел сдержаннее обычного с меньшим количеством приглашенных звезд. «Все так же необъяснимо долгое ожидание самого низкопробного тоста с авокадо, который вы когда-либо ели в своей жизни. И да, он все еще обойдется вам в районе 40 долларов», – иронизирует она.

Побывавшая на фестивале киножурналист, автор Forbes и Film.ru Тамара Ходова в разговоре с БК напомнила о проблеме с посещаемостью, уже долгое время наблюдаемой на смотре, от которой особенно часто страдают ее коллеги. В первой половине фестиваля заполняемость залов и спрос остаются на высоком уровне – иногда на сеансах не хватает места даже тем, кто приобрел билет заранее. Случается, что на какой-то ожидаемый показ не попадает 150–200 журналистов – а другого шанса посмотреть фильм у них уже не будет. При этом во второй половине фестиваля многие разъезжаются по домам, открывается онлайн-доступ к большинству лент из программы, и организаторы, наоборот, не могут распродать все билеты на показы, которые в итоге проходят в наполовину пустых залах.

Директор кинофестиваля Юджин Эрнандес, занимающий эту должность с лета 2022 года, неоднократно подчеркивал в своих заявлениях, что ему хочется вернуть смотр к корням – открывать молодые таланты. Программа «Сандэнса» этого года определенно подтвердила данное начинание: в ней было много малобюджетных дебютов, однако практически не нашлось потенциальных коммерческих проектов.

«Фестиваль продолжает поддерживать малобюджетные независимые картины, произведенные за пределами больших студий. Это правило остается незыблемым со времен успеха на «Сандэнсе» дебюта Стивена Содерберга СЕКС, ЛОЖЬ И ВИДЕО. Именно такие картины попадают в основной конкурс фестиваля, – напоминает кинокритик, куратор фестивалей Егор Москвитин, также лично посетивший Парк-Сити в этом году. – И второе направление – формально независимое кино, у которого уже есть большие звезды, хай-концепты и грамотное продвижение. Подобные проекты демонстрируются на фестивале вне конкурса, они все еще дешевле блокбастеров и формально считаются независимыми, но полноценным инди-кино такие фильмы уже не назвать».

По мнению Москвитина, оценивать «Сандэнс» нужно по его основному конкурсу, а он был довольно удачным: «В этом году были потрясающие, сложные, человечные, искусно исполненные истории, при этом отступающие от классических жанровых механик, удивляющие своими интонациями, когда о сложном рассказано через легкое. Например, история о травме могла быть рассказана как комедия, как в SORRY, BABY, а история о семье – как ужастик, как в IF I HAD LEGS I’D KICK YOU. Одним из трендов этого года я бы назвал смещение внимания в известном американском сюжете – романе воспитания, вошедшем после «Над пропастью во ржи» Сэлинджера в ДНК американской культуры, – с ребенка на родителей. Вышло очень много фильмов об отцах, причем отцах-вдовцах, они предлагают новую оптику для исследования семьи. Вторая тенденция – очень много сатиры. ATROPIA – антивоенная сатира, THE UGLY STEPSISTER – лютая сатира на то, как современное общество подавляет женщину продвигаемыми идеалами красоты, хоррор TOGETHER – сатира на современные токсичные, созависимые отношения. BUBBLE & SQUEAK – политическая сатира на современное государство, напоминающая фильмы Йоргоса Лантимоса, Рубена Эстлунда и Кантена Дюпьё, ОПУС – сатира на современную американскую этику. Третий большой тренд, который можно выделить – документальные проекты, которые разоблачают жанр тру-крайма».

С коллегой Егором Москвитиным согласна Тамара Ходова: «Программа «Сандэнса» по-прежнему держится на достойном уровне. Может быть, в этом году в лайнапе не было таких явных фаворитов, как НАЗОВИ МЕНЯ СВОИМ ИМЕНЕМ или ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ, тем не менее фестиваль всегда показывает хорошее качество и умудряется делать это за счет не звездных премьер, а дебютных работ. В основном тренды все те же: в программе американского кино есть явные хиты, а международная секция, наоборот, скромная. В чем на «Сандэнсе» точно никогда не бывает недостатка, так это в отличном документальном кино, и этот год – не исключение. Я считаю, что у смотра сильнейшая документальная программа в мире (если не считать специализированные фестивали)».

СЧАСТЛИВЧИКИ И ЛЮБИМЧИКИ

Гран-при жюри за драматический фильм получила военная сатира ATROPIA Хейли Гейтс с Алией Шокат и Каллумом Тернером в главных ролях. В центре повествования картины – молодая актриса, которая работает на военной тренировочной базе США, имитирующей иракскую зону боевых действий. Волей судьбы девушка влюбляется в солдата, исполняющего роль повстанца, и тем самым ставит свою работу под угрозу. Одним из продюсеров ленты выступил Лука Гуаданьино (КВИР, ПРЕТЕНДЕНТЫ). Иронично, что обладатель главного приза вызвал довольно негативную реакцию профессионального сообщества: некоторые авторы отметили, что работа Гейтс – «несмешная комедия с растраченным потенциалом», которая похожа на «недоработанный скетч из шоу Saturday Night Live». «Как и многие сатирические проекты, основанные на реальных событиях, ATROPIA не выдерживает самой простой проверки на состоятельность – она никогда не кажется жизненнее или интереснее любого документального фильма на эту же тему», – подытоживает в своей рецензии критик Дэвид Эрлих с IndieWire.

В свою очередь, драмеди TWINLESS Джеймса Суини, открывшее фестиваль и получившее сразу две награды – приз зрительских симпатий и специальный приз жюри за актерскую работу, удостоилось положительных реакций зрителей. По сюжету, двое молодых людей встречаются в группе поддержки для близнецов, потерявших близких, и у них неожиданно возникает дружеский союз. Главные роли в картине исполнили Дилан О’Брайен и сам режиссер. С проектом, к сожалению, случился небольшой скандал: фильм пришлось удалить с онлайн-площадки «Сандэнса» из-за пиратства – спойлерные сцены разошлись по соцсетям X (бывший Twitter) и TikTok сразу же после премьеры. Еще одной лентой, которая была удалена с сервиса по этой же причине, стала документальная картина Изабель Кастро SELENA Y LOS DINOS, повествующая о жизни покойной певицы Селены Кинтанильи-Перес, признанной публикой королевой жанра «техано». Фильм был удостоен специального приза за архивное повествование в американской неигровой секции. Представители фестиваля отмечают, что подобное произошло впервые за четыре года существования площадки, которая была создана во время пандемии COVID-19 и продолжила свою работу постфактум с целью расширения доступности смотра для зрителей.

Романтический триллер PLAINCLOTHES был отмечен специальным призом жюри за актерский ансамбль. Действие ленты Кармена Эмми, вдохновленной реальными событиями, разворачивается в Нью-Йорке 1990-х годов: офицеру под прикрытием поручено вылавливать и задерживать мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации, но есть нюанс – он сам влюбляется в одного из них. Главные роли в фильме исполнили Рассел Тови и Том Блайт.

Приз за лучшую режиссуру достался дебютанту Рашаду Фретту за драму RICKY. Она рассказывает о молодом человеке из Коннектикута, который только что вышел из тюрьмы и изо всех сил пытается найти свой путь в полном опасностей мире. Оуэн Глейберман из Variety сравнил работу Фретта с другой лентой из прошлого – СТАНЦИЕЙ «ФРУТВЕЙЛ» Райана Куглера, представленной на фестивале в 2013 году. «Для зрителя (или критика) это и есть так называемая сандэнсовская мечта: прийти на фильм, о котором ты ничего не знаешь, а через два часа стать свидетелем рождения режиссера – причем, возможно, великого. Примерно похожие ощущения я испытал и сейчас, во время просмотра RICKY», – заметил критик.

Главный фурор фестиваля произвела лента стендап-комика Евы Виктор SORRY, BABY, которую она не только поставила и написала (получив на «Сандэнсе» награду за лучший сценарий), но и исполнила в ней главную роль. По словам критиков и зрителей, трагикомичный фильм о пережитой травме очень точно описывает его логлайн: «Что-то плохое случилось с Агнес, но жизнь продолжается – по крайней мере, для всех, кто ее окружает». В актерском составе картины также задействованы Наоми Аки, Лукас Хеджес, Джон Кэрролл Линч и Келли Маккормак, а одним из ее продюсеров выступил режиссер ЛУННОГО СВЕТА Барри Дженкинс. Рецензент The Hollywood Reporter Джон Фрош назвал SORRY, BABY «выигрышным и временами поразительно сильным кинодебютом», а Пит Хэммонд из Deadline заявил, что фильм должен был появиться на свет «по многим причинам, но главная из них – рождение режиссера, чьей работой можно наслаждаться». Очевидно, что с подобными высказываниями согласилась и компания А24, которая приобрела картину Евы Виктор вскоре после премьеры – по инсайдерской информации, она обошлась примерно в $8 млн. Также в числе потенциальных покупателей были Neon и Mubi.

ЧТО ПО СДЕЛКАМ?

Кейс SORRY, BABY – одна из немногочисленных сделок, заключенных по итогам этого «Сандэнса»: как отмечают очевидцы, рынок был «леденяще медленным». Самой дорогой из покупок на данный момент стал хоррор TOGETHER с Элисон Бри и Дэйвом Франко. Инсайдеры утверждают, что дебют Майкла Шэнкса вызвал настоящую битву среди прокатчиков. Победителем из нее вышел Neon, однако точная сумма сделки не называется – по информации одного источника, она превысила $10 млн, а другой утверждает, что окончательная цифра составила $17 млн, и это делает фильм одним из самых дорогих проектов, проданных на фестивале. В центре повествования – молодая пара, которая переезжает в отдаленный сельский дом, чтобы стать еще ближе. Там они и сталкиваются со сверхъестественными силами. Neon планирует выпустить TOGETHER в кинотеатральный прокат США 1 августа.

Netflix, в свою очередь, приобрел лирическую драму TRAIN DREAMS с Джоэлом Эдгертоном и Фелисити Джонс. Экранизация одноименного романа Дениса Джонсона рассказывает о лесорубе, который работает на строительстве железных дорог по всей Америке, из-за чего ему приходится проводить много времени вдали от жены и дочери. По мнению критиков, у проекта, напоминающего фильмы Терренса Малика, есть серьезный наградной потенциал. Стоимость сделки не разглашается, однако инсайдеры утверждают, что речь идет о довольно высоких цифрах.

Еше одна картина, которую, по информации инсайдеров, планирует приобрести Netflix – документальный фильм THE PERFECT NEIGHBOR, где рассматривается доктрина уголовного законодательства США «Право на защиту территории» в штате Флорида. В ленте Гиты Гандбир, получившей высокую оценку критиков, используются записи с нательных полицейских камер, чтобы рассказать о том, как соседская ссора постепенно переросла в шокирующий акт насилия. Утверждается, что стриминговый сервис находится на финальной стадии переговоров о покупке проекта, который обойдется Netflix в $5 млн, однако сделка еще не завершена. Сама платформа пока никак не комментирует данную информацию.

Стриминговая платформа и дистрибьютор Mubi добавила в свой пакет драму Алекса Рассела LURKER – напряженную историю об амбициозном работнике розничной торговли и восходящей поп-звезде, которую тот эксплуатирует в поисках славы и признания. Точные цифры сделки не разглашаются, однако инсайдеры уверяют, что речь идет о семизначной сумме. Помимо этого, Mubi взяла на себя серьезное обязательство по выпуску картины в американских кинотеатрах.

Байопик PETER HUJAR’S DAY Айры Сакса в Северной Америке выпустят компании Sideshow и Janus Films. Лента представляет собой дословное воспроизведение разговора между фотографом Питером Худжаром и писательницей Линдой Розенкранц о нью-йоркской арт-сцене 70-х годов. Главные роли в проекте, который также будет показан в рамках Берлинале, исполнили Бен Уишоу и Ребекка Холл.

Компания Autlook Filmsales приобрела ленту CUTTUNG THROUGH ROCKS, получившую получивший главный приз жюри конкурсной секции документального мирового кино на кинофестивале «Сандэнс». В дебюте Сары Хаки и Мохаммада Резы Эйни рассказывается об иранке Саре Шахверди, которая становится первой женщиной в совете своей деревни. Героиня бросает вызов укоренившимся патриархальным нормам, однако ей противостоят агрессивно настроенные мужчины. Ожидается, что Autlook проведет специальный показ фильма в рамках кинорынка EFM в Берлине.

Стоит подчеркнуть, что многие проекты с «Сандэнса» этого года пока так и не проданы: на момент написания материала без дистрибьюторов остаются как бόльшая часть победителей, так и просто громкие премьеры. Инсайдеры отрасли подчеркивают, что замедление темпов сделок – это отражение «новой нормы» в индустрии, когда прокатчики и студии подходят к делу более взвешенно. Тем не менее в числе причин также называется и слабая с точки зрения коммерции программа самого фестиваля – выбор оказался слишком нишевым, нет практически ни одной сенсации или же горячего проекта от фестивальных любимчиков вроде Стивена Содерберга или Ричарда Линклейтера. Помимо этого, заметное влияние на рынок оказали масштабные пожары в Лос-Анджелесе, которые не позволили многим байерам сосредоточиться на покупках. А кто-то из отрасли оказался недоволен и тем фактом, что у некоторых премьерных картин уже были дистрибьюторы: так, например, тепло принятое драмеди IF I HAD LEGS I’D KICK YOU принадлежит A24, а документальный сериал Pee-wee as Himself о покойном комике Поле Рубенсе – HBO.

То, что многие проекты приехали на фестиваль, уже находясь в пакетах крупных прокатчиков, отметил и Егор Москвитин. «Важно, что суммы проведенных сделок стали чуть меньше, чем в эпоху, когда стриминги закупали все подряд. Например, CODA, будущий оскаровский чемпион, если помните, был куплен Apple TV за 25 миллионов долларов. Из-за этого тогда пришлось разрывать некоторое количество сделок по всему миру, которые уже были заключены с обычными прокатчиками, – продолжает Москвитин. – То есть если раньше Netflix мог потратить на закупки за время одного «Сандэнса» больше 100 миллионов, то теперь произошла определенная гармонизация. Раньше стриминги перегревали рынок, а теперь тоже стали считать деньги. И это усиливает позиции независимых дистрибьюторов, которые в пору «золотой лихорадки» не могли конкурировать со стримингами».

Наиболее ироничной ситуацией (правда, не для продюсеров проекта, а ведь в их числе Бен Аффлек и Мэтт Дэймон) выглядит отсутствие прокатчика у мюзикла Билла Кондона KISS OF THE SPIDER WOMAN с Дженнифер Лопес в главной роли. Экранизация бродвейского мюзикла и одноименного романа, по слухам, обошлась в $60 млн и, вероятнее всего, является самым высокобюджетным фильмом, премьера которого происходила в рамках легендарного фестиваля независимого кино. Утверждается, что на самом первом показе присутствовала бόльшая часть закупщиков, включая Searchlight и Mubi, однако реакция зрителей и критиков на ленту оказалась чересчур неоднозначной.

Очевидно, именно в такие моменты у дистрибьюторов включается режим осторожности. По крайней мере, в этом уверен агент компании Gersh Жюльен Левеск – по его словам, терпение и есть ключ к понимаю происходящего на рынке в этом году. «Надежды на ажиотаж, связанный с заключением сделок, всегда велики, но сейчас гораздо большее количество сделок заключается именно в конце фестиваля и на неделе после. Покупатели стали более внимательно относиться к тому, что и как они приобретают. Процесс принятия решений стал демократичнее, а количество сиюминутных покупок уменьшилось», – сказал Левеск. Он также отметил, что фестивальные байеры обычно делятся своими рекомендациями с вышестоящими инстанциями, где уже и принимаются решения – именно это и приводит к замедлению скорости заключения сделок.

ЧЕГО ЖДАТЬ В РОССИИ

Тамара Ходова отмечает, что в этом году на «Сандэнсе» больше преобладает социально ответственное кино про обычный народ, который бедствует, но тем не менее находит силы на родной земле и в своем комьюнити: «Таких фильмов в программе было много, в отличие от типичных для «Сандэнса» инди о поиске себя, самоопределении, поиске идентичности, исследовании сексуальности. Еще один заметный тренд как на фестивале, так и в киноиндустрии в целом – кино про травму и скорбь. THE THING WITH FEATHERS, RABBIT TRAP; SORRY, BABY; TWINLESS, JIMPA – все тем или иным образом исследуют травму. Только вот англоязычные режиссеры часто это делают с бόльшим юмором, чем европейцы».

Егор Москвитин согласен, что в этом году на фестивале радикального кино было меньше, чем обычно: «Что касается пропасти между американским индикино и российским, то я не согласен с тем, что она есть. В этом году в программе было множество картин о том, что можно назвать фундаментальными ценностями, то есть фильмов об отцах, матерях, детях и семье. Такое кино сегодня в каком-то смысле даже напоминает советское. Я сторонник того, что всегда можно найти хорошее, душевное кино, которое можно будет показать в России. В этом смысле никакой цивилизационной пропасти между нами не существует. Есть нюансы, но кардинальных различий нет».

Тем не менее, разумеется, не все из премьер «Сандэнса» могут быть сегодня восприняты в России широкой аудиторией. «Мне очень понравился боди-хоррор TOGETHER. Считаю, что это очень сильная режиссерская работа и фильм с большим прокатным потенциалом, но в Россию его купить будет сложно из-за цензуры. В картине есть сюжетная линия, которую в российский прокат не допустят, а вырезать ее всю без вреда для сюжета будет очень сложно, – размышляет Тамара Ходова. – Комедийная драма про абьюз SORRY, BABY вполне подошла бы для российского проката, но не могу себе представить, чтобы подобный фильм мог собрать у нас большую кассу. TRAIN DREAMS, с другой стороны, вполне мог бы выйти в российских кинотеатрах, но его приобрел Netflix, поэтому для нас скорее всего путь закрыт».

По мнению Москвитина, ощутимым успехом в российском прокате вполне могли бы пользоваться несколько премьер последнего «Сандэнса». Например, THE BALLAD OF WALLIS ISLAND – музыкальная комедия с Кэри Маллиган о паре музыкантов, которые раньше были вместе и расстались, но в какой-то момент приезжают на остров чудака-богача, их поклонника, чтобы дать для него частный концерт. Это комедийное кино, которое и в России может собрать много денег, считает Москвитин. BUBBLE & SQUEAK – абсурдистская комедия о паре молодоженов, которые приезжают в тоталитарное государство. В нем запрещена контрабанда капусты. Так как капуста у них как раз есть, их медовый месяц превращается в постоянную беготню от спецслужб. Съемки ленты проходили в Эстонии. IF I HAD LEGS I’D KICK YOU – хоррор с Роуз Бирн об ужасах материнства. Со слов Москвитина, это страшная и пронзительная история о том, что такое послеродовая депрессия и каково одной воспитывать ребенка с особенностями. Ею вполне может заинтересоваться кто-то из постоянных российских партнеров компании A24.

«Когда ты отбираешь американское кино для потенциального проката в России, то сразу отметаешь те релизы, которые не получат здесь прокатное удостоверение, – рассуждает Егор Москвитин. – Например, на протяжении 90 минут одного из пронзительнейших фильмов программы, SORRY, BABY Евы Виктор, ты думаешь, как здорово будет его привезти в Россию, но в последние десять минут происходит сюжетный поворот, после которого становится понятно, что у нас его не допустят к прокату. Мне кажется, большинство дистрибьюторов в подобные моменты понимают, что можно, а что нельзя брать, так что рисков и ущерба не возникает».

При всех этих сложностях и нюансах уже сейчас в российском графике релизов значится несколько фильмов, премьера которых состоялась на последнем «Сандэнсе». Ближайшим из них станет сатирический триллер ОПУС. Картину в отечественных кинотеатрах выпустит компания «Атмосфера кино» 13 марта. По сюжету, журналистка Эриел приезжает в особняк легендарного поп-певца Моретти (Джон Малкович), который тридцать лет назад загадочным образом исчез. На месте девушка осознает, что находится в самом сердце безумного культа.

8 мая «Экспонента Фильм» выпустит семейное фэнтези ОЧИ от студии А24. В его центре – девочка Юри, которая находит в лесу потерявшегося детеныша загадочного существа, очи, и решает вернуть его родителям.

У компании «Иноекино» на 2025 год назначена премьера картины THE UGLY STEPSISTER. Это переосмысление сюжета «Золушки» от норвежского режиссера Эмили Блихфельдт в стилистике современного «бьюти-хоррора». Фильм открывал жанровую секцию Midnight в этом году.

Еще один арт-хоррор из полуночной секции «Сандэнса», RABBIT TRAP, к российскому прокату готовит компания «Про:взгляд». Действие картины разворачивается в 1973 году. Дев Патель и Рози Макьюэн играют супружескую пару, чья жизнь меняется после переезда в уединенный домик в Уэльсе. Также в картине занят Элайджа Вуд.

Драму THE THING WITH FEATHERS в России выпустит дистрибьютор RWV Film. Главную роль в картине исполнил Бенедикт Камбербатч. Он сыграл художника-вдовца, вынужденного с нуля начать новую жизнь.

