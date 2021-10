CineEurope 2021: UniFrance и StudioCanal

Возможность открывать презентационную часть нынешнего CineEurope выпала компаниям UniFrance и StudioCanal. Их презентации не были едиными, но очень плавно перетекали одна в другую – в конце-концов, учитывая происхождение StudioCanal, такая коллаборация вполне естественна.

UniFrance, как известно, непосредственным производством и дистрибуцией кино не занимается — ее задачей является популяризация французского кино во всем мире. В этом году на CineEurope компания решила «подсветить» 11 проектов: все они традиционно были представлены трейлерами. Многие из заявленных на этой презентации проектов российскому рынку в той или иной мере известны. Это ленты ЭЙФЕЛЬ (выход в прокат – 14 октября 2021 года, «Вольга»), ГОЛОС ЛЮБВИ (выход в прокат – 11 ноября 2021 года, Megogo Distribution), мультфильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИЛЬИ (выход в прокат – 18 ноября, «Централ Партнершип»).

Основу представленного пакета составляло французское кино, с успехом прошедшее на кинофестивалях, что вроде бы по умолчанию должно говорить о качестве этих картин. В частности, речь идет о лентах ПАРИЖ, 13-Й ОКРУГ Жака Одиара, ВСЕ ПРОШЛО ХОРОШО Франсуа Озона (правообладатель обоих в России — A-One Films), ЗАГАДОЧНЫЙ ОСТРОВ БЕРГМАНА (правообладатель в России — «Экспонента фильм»), УТРАЧЕННЫЕ ИЛЛЮЗИИ (выход в прокат – 21 октября 2021 года, «Белые ночи»). Часть представленных фильмов фестивального блока в России пока не заявлена: это драма о столкновении двух социальных миров QUISTREHAM с Жюльет Бинош в одной из главных ролей, участник Венецианского конкурса UN AUTRE MONDE c Венсаном Линдоном, трогательная драма EN ATTENDANT BOJANGLES c Роменом Дюрисом и Виржини Эфира в главных ролях. Впрочем, появление этих проектов в российской сетке релизов, скорее всего, лишь дело времени. Чего не скажешь о документальной картине c международным названием THE VELVET QUEEN, посвященной двум фотографам, которые занимаются поисками снежного барса.

В завершении презентации UniFrance был показан блок картин, продвижением которых занимается агентство Creative Europe Media. Здесь нашлось место и для фильма, частично снятого на русском языке. Речь о российско-финской ленте КУПЕ №6, правда представлена она была лишь небольшим тизером, плохо передавшим ее атмосферу и сюжет.

Если UniFrance делала ставку на авторское и фестивальное кино, то StudioCanal отвечала за кино массового сегмента. Компания – полноценный европейский мейджор: сама снимает фильмы, сама прокатывает их в нескольких странах мира (Франция, Германия, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Испания), а также занимается международной дистрибуцией своих и сторонних проектов. Представлявшая пакет глава компании Анна Марш отметила, что StudioCanal уверенно пережила пандемию и по мере сил помогла партнерам-кинотеатрам контентом, а дальше планирует удвоить вложения в создание фильмов. Кроме того, StudioCanal будет и дальше развивать направление по реставрации фильмов своей обширной библиотеки: за прошедшие годы она уже потратила на это больше $200 млн, освежив картинку и сделав современный звук таким хитам, как АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ, ТЕРМИНАТОР 2, МАЛХОЛЛАНД ДРАЙВ, ВСПОМНИТЬ ВСЁ и другим.

О том, какие ленты прошлых лет уйдут в работу рассказано не было, зато компания представила новые проекты, которые, как было заявлено, смогут порадовать кинотеатры. Среди таковых, например, — новая лента КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЭЙНА с Бенедиктом Камбербэтчем (выход в прокат в России – 21 октября 2021 года, «Вольга»), которую актер сам представил гостям презентации, обратившись с экрана. По проекту был показан знакомый трейлер и одна из сцен.

Эксклюзивными тизер-трейлерами и трейлерами были заявлены локальные хиты от StudioCanal: британская лента THE RAILWAY CHILDREN RETURN (продолжение популярного в Великобритании семейного проекта), британская сказка A BOY CALLED CHRISTMAS (рождественские приключения, говорящие животные, волшебство и весь актерский цвет английского кино), французский триллер ГОЛИАФ (напоминающая МИНАМАТУ лента о борьбе с корпорацией, увлекающейся пестицидами), немецкий фильм ФЛАЙ (дэнс-флик о трудных подростках, засветившийся в пакете российского «Про:взгляда» и стоящий сейчас на дате 31 марта 2022 года). О танцах и смешении танцевальных стилей должна рассказать и новая работа Седрика Клапиша THE RISE, сильно напомнившая первую часть ШАГА ВПЕРЕД.

Куда больший международный прокатный и кассовый потенциал имеют заявленные здесь же жанровые новинки на английском языке – новый фильм режиссера Нимрода Антала THE RETRIBUTION с Лиамом Нисоном в главной роли (судя по первым кадрам – смесь ПЕРЕВОЗЧИКА и СКОРОСТИ), ромком с Лили Джеймс WHAT LOVE TO DO WITH IT (типичное британское комедийное кино от создателей РЕАЛЬНОЙ ЛЮБВИ), хоррор BAGHEAD, снятый на основе одноименной короткометражки, и семейная лента THE WOLF AND THE LION о дружбе волчонка и львёнка, сделанная с явным намерением повторить успех другого хита StudioCanal МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ.

Под конец презентации компания сделала важный анонс: в начале 2022 году она приступает к работе над третьим фильмом франшизы ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА. Никаких материалов по проекту показано не было, но было обещано, что он должен стать не менее качественным и успешным, чем предыдущие две части.

05.10.2021 Автор: БК