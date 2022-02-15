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Аналитика


Кинотеатральные сборы российских фильмов за рубежом в 2021 году снизились на 11%

Более трети международной кассы пришлось на драму "Уроки Фарси"

Общие сборы всех российских картин в международном прокате в 2021 году составили $18,2 млн. Это больше показателей испанской и итальянской кинематографий ($16,3 млн и $16,0 млн соответственно). Также позади остались заграничные сборы австралийских фильмов ($8,3 млн). Несмотря на постепенное снятие карантинных ограничений по всему миру, зарубежная касса российских картин за год сократились на $2,3 млн – в 2020 году отечественные ленты освоили за пределами России и СНГ $20,5 млн. Разница с 2019-м гораздо более существенна – тогда касса отечественной продукции за рубежом была почти в три раза выше ($52,5 млн). Самыми успешными проектами  становились Т-34 ($3,2 млн) в 2020-м и ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ ($14,4 млн) в 2019-м.

В 2021 году в тройку самых успешных проектов вошли УРОКИ ФАРСИ ($6,23 млн), Т-34 ($1,8 млн) и ЧЕРНОБЫЛЬ ($1,6 млн). Всего в прошлом году на зарубежных рынках работали 63 отечественных фильма без учета альтернативного контента и ретроспектив. Доля международных сборов российского контента относительно кассы на родном рынке по итогам года составила 13,1%. В 2020-м этот показатель достиг 12,2%, в 2019-м – 28,4%.

Тенденция сокращения зарубежных сборов не носит однозначно негативного характера: на фоне снижения прокатного результата можно увидеть резкий рост интереса к отечественной продукции со стороны зарубежных стримингов. Они не раскрывают суммы, которые платят российским правообладателям за контент. Речь, например, о таких релизах, как СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ и МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР. За пределами СНГ эти фильмы практически нигде не демонстрировались на больших экранах из-за сделок продюсеров с видеосервисом Netflix.

Топ-20: Самые успешные российские фильмы в зарубежном прокате в 2021 году

* По имеющимся данным.

 Название фильма

Сборы, $ млн

 Зрители, млн
1 УРОКИ ФАРСИ 6,235 1,044*
2 Т-34 1,774 0,223*
3 ЧЕРНОБЫЛЬ 1,554 0,476
4 ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ 1,188 0,150
5 ВДОВА 1,041 0,366
6 ПАЛЬМА / ИСТОРИЯ ХАТИ И ПАЛЬМЫ 0,921 0,091
7 ВТОРЖЕНИЕ 0,856 0,289
8 ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ 0,396 0,118
9 БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 0,373 0,042*
10 ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! 0,366 0,036*
11 ГРЕХ 0,350 0,045
12 БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ 0,350 Нет данных
13 ОГОНЬ 0,331 0,075
14 ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА 0,329 0,114
15 СПУТНИК 0,183 0,056
16 ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ 0,145 0,046
17 ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ 0,136 0,019
18 ЕЛКИ 8 0,133 0,005*
19 РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ 0,105 0,022
20 ГУРВИНЕК. ВОЛШЕБНАЯ ИГРА 0,092 Нет данных

Более подробную информацию о сборах российского контента на международной арене можно найти в печатном выпуске «Бюллетеня кинопрокатчика» №1-2 (175-176), который все подписчики получат на этой неделе.

15.02.2022 Автор: Максим Острый

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