Кинотеатральные сборы российских фильмов за рубежом в 2021 году снизились на 11%
Более трети международной кассы пришлось на драму "Уроки Фарси"
Общие сборы всех российских картин в международном прокате в 2021 году составили $18,2 млн. Это больше показателей испанской и итальянской кинематографий ($16,3 млн и $16,0 млн соответственно). Также позади остались заграничные сборы австралийских фильмов ($8,3 млн). Несмотря на постепенное снятие карантинных ограничений по всему миру, зарубежная касса российских картин за год сократились на $2,3 млн – в 2020 году отечественные ленты освоили за пределами России и СНГ $20,5 млн. Разница с 2019-м гораздо более существенна – тогда касса отечественной продукции за рубежом была почти в три раза выше ($52,5 млн). Самыми успешными проектами становились Т-34 ($3,2 млн) в 2020-м и ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ ($14,4 млн) в 2019-м.
В 2021 году в тройку самых успешных проектов вошли УРОКИ ФАРСИ ($6,23 млн), Т-34 ($1,8 млн) и ЧЕРНОБЫЛЬ ($1,6 млн). Всего в прошлом году на зарубежных рынках работали 63 отечественных фильма без учета альтернативного контента и ретроспектив. Доля международных сборов российского контента относительно кассы на родном рынке по итогам года составила 13,1%. В 2020-м этот показатель достиг 12,2%, в 2019-м – 28,4%.
Тенденция сокращения зарубежных сборов не носит однозначно негативного характера: на фоне снижения прокатного результата можно увидеть резкий рост интереса к отечественной продукции со стороны зарубежных стримингов. Они не раскрывают суммы, которые платят российским правообладателям за контент. Речь, например, о таких релизах, как СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ и МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР. За пределами СНГ эти фильмы практически нигде не демонстрировались на больших экранах из-за сделок продюсеров с видеосервисом Netflix.
Топ-20: Самые успешные российские фильмы в зарубежном прокате в 2021 году
* По имеющимся данным.
|
№
|Название фильма
|
Сборы, $ млн
|Зрители, млн
|1
|УРОКИ ФАРСИ
|6,235
|1,044*
|2
|Т-34
|1,774
|0,223*
|3
|ЧЕРНОБЫЛЬ
|1,554
|0,476
|4
|ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ
|1,188
|0,150
|5
|ВДОВА
|1,041
|0,366
|6
|ПАЛЬМА / ИСТОРИЯ ХАТИ И ПАЛЬМЫ
|0,921
|0,091
|7
|ВТОРЖЕНИЕ
|0,856
|0,289
|8
|ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ
|0,396
|0,118
|9
|БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
|0,373
|0,042*
|10
|ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
|0,366
|0,036*
|11
|ГРЕХ
|0,350
|0,045
|12
|БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ
|0,350
|Нет данных
|13
|ОГОНЬ
|0,331
|0,075
|14
|ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА
|0,329
|0,114
|15
|СПУТНИК
|0,183
|0,056
|16
|ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ
|0,145
|0,046
|17
|ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ
|0,136
|0,019
|18
|ЕЛКИ 8
|0,133
|0,005*
|19
|РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ
|0,105
|0,022
|20
|ГУРВИНЕК. ВОЛШЕБНАЯ ИГРА
|0,092
|Нет данных
Более подробную информацию о сборах российского контента на международной арене можно найти в печатном выпуске «Бюллетеня кинопрокатчика» №1-2 (175-176), который все подписчики получат на этой неделе.
15.02.2022 Автор: Максим Острый