Предпродажи уикенда: «13 изгнаний дьявола» стартует на уровне «Проклятия монахинь»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим испанский хоррор 13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА (VLG), триллер НА КРАЮ (EXP), мультфильм ТУРБОЗАВРЫ. ЗИМНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (CP).

Предпродажи фильма ужасов 13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА составили 220,5 тысяч рублей. Проект практически повторил показатели прошлогоднего январского хоррора ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНЬ (222,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,1 млн), но превзошел данные ленты ДИТЯ ТЬМЫ: ПЕРВАЯ ЖЕРТВА (155,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,2 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс рублей) ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНЬ 222,7 13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА 220,5 ДИТЯ ТЬМЫ: ПЕРВАЯ ЖЕРТВА 155,9

Триллер НА КРАЮ предварительно заработал 102,2 тысячи рублей. Это расположило новинку между другими картинами про выживание на высоте ВЫШКА (164 тысячи рублей, стартовые сборы – 27,3 млн) и ВЕРШИНА СТРАХА (75,4 млн рублей, стартовые сборы – 16 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ВЫШКА 164,0 НА КРАЮ 102,2 ВЕРШИНА СТРАХА 75,4

Предпродажи анимационной картины ТУРБОЗАВРЫ. ЗИМНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ составили 42,2 тысяч рублей. Новинка уступила похожим проектам БАРБОСКИНЫ TEAM (404 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,5 млн) и БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ (207,2 млн рублей, стартовые сборы – 13,1 млн), а также прямому предшественнику ТУРБОЗАВРЫ, ВПЕРЕД! (175,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,2 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) БАРБОСКИНЫ TEAM 404.0 БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ 207,2 ТУРБОЗАВРЫ, ВПЕРЕД! 175,8 ТУРБОЗАВРЫ. ЗИМНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 42,2

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

18.01.2023 Автор: Никита Никитин