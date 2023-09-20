Предпродажи уикенда: «Неудержимые 4» отстают от «Переводчика»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим боевик НЕУДЕРЖИМЫЕ 4 (GF), комедию Я БОГИНЯ (CP), приключенческую драму ЧУЖАЯ (NMG), мультфильм МОНСТР И МАГИ СИНИХ МОРЕЙ (EXP).
Четвертая часть знаменитой экшн-франшизы предварительно освоила 1,161 млн рублей. Это превосходит данные недавнего боевика с Джерардом Батлером КРУШЕНИЕ (848 тысяч рублей, стартовые сборы – 66,9 млн), но уже отстает от показателей ПЕРЕВОДЧИКА Гая Ричи (1,5 млн рублей, стартовые сборы – 69,1 млн). Также далеко впереди остались предпродажи боевиков ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА (3,6 млн рублей, стартовые сборы – 267,4 млн) и KING'S MAN: НАЧАЛО (3,8 млн рублей, стартовые сборы – 153,5 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|KING'S MAN: НАЧАЛО
|3,8
|ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА
|3,6
|ПЕРЕВОДЧИК
|1,5
|НЕУДЕРЖИМЫЕ 4
|1,16
|КРУШЕНИЕ
|0,848
Комедия Я БОГИНЯ отметилась на старте суммой в 268,6 тысяч рублей. Новинка превзошла ДИКУЮ (250,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 25,2 млн), но уступила лентам ТАЙНЫЙ САНТА (278,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 31,8 млн) и МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (380,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 32,2 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
|380,8
|ТАЙНЫЙ САНТА
|278,9
|Я БОГИНЯ
|268,6
|ДИКАЯ
|250,1
Анимация МОНСТР И МАГИ СЕМИ МОРЕЙ предварительно собрала 71,7 тысяч рублей. Мультфильм вдвое превзошел предпродажи другого релиза компании «Экспонента» ПОБЕГ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ (36,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,1 млн), но уступила другим аналогам ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА (107,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,3 млн) и ЧАРЛИ И ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА (128,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,5 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ЧАРЛИ И ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА
|128,8
|ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА
|107,1
|МОНСТР И МАГИ СИНИХ МОРЕЙ
|71,7
|ПОБЕГ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ
|36,3
Приключенческая драма ЧУЖАЯ освоила на предпродажах 42,8 тысяч рублей. Это заметно меньше данных самых разных аналогов, среди которых ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ (190,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 37,3 млн), СНЕГИРЬ (347,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,4 млн), БЕЛЫЙ СНЕГ (459,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 19 млн) и ОДИН ВДОХ (589,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 25,9 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ОДИН ВДОХ
|589,5
|БЕЛЫЙ СНЕГ
|459,5
|СНЕГИРЬ
|347,9
|ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ
|190,3
|ЧУЖАЯ
|42,8
Фото: кадр из фильма НЕУДЕРЖИМЫЕ 4
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20.09.2023 Автор: Никита Никитин