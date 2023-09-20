Предпродажи уикенда: «Неудержимые 4» отстают от «Переводчика»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим боевик НЕУДЕРЖИМЫЕ 4 (GF), комедию Я БОГИНЯ (CP), приключенческую драму ЧУЖАЯ (NMG), мультфильм МОНСТР И МАГИ СИНИХ МОРЕЙ (EXP).

Четвертая часть знаменитой экшн-франшизы предварительно освоила 1,161 млн рублей. Это превосходит данные недавнего боевика с Джерардом Батлером КРУШЕНИЕ (848 тысяч рублей, стартовые сборы – 66,9 млн), но уже отстает от показателей ПЕРЕВОДЧИКА Гая Ричи (1,5 млн рублей, стартовые сборы – 69,1 млн). Также далеко впереди остались предпродажи боевиков ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА (3,6 млн рублей, стартовые сборы – 267,4 млн) и KING'S MAN: НАЧАЛО (3,8 млн рублей, стартовые сборы – 153,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) KING'S MAN: НАЧАЛО 3,8 ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА 3,6 ПЕРЕВОДЧИК 1,5 НЕУДЕРЖИМЫЕ 4 1,16 КРУШЕНИЕ 0,848

Комедия Я БОГИНЯ отметилась на старте суммой в 268,6 тысяч рублей. Новинка превзошла ДИКУЮ (250,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 25,2 млн), но уступила лентам ТАЙНЫЙ САНТА (278,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 31,8 млн) и МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (380,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 32,2 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК 380,8 ТАЙНЫЙ САНТА 278,9 Я БОГИНЯ 268,6 ДИКАЯ 250,1

Анимация МОНСТР И МАГИ СЕМИ МОРЕЙ предварительно собрала 71,7 тысяч рублей. Мультфильм вдвое превзошел предпродажи другого релиза компании «Экспонента» ПОБЕГ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ (36,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,1 млн), но уступила другим аналогам ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА (107,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,3 млн) и ЧАРЛИ И ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА (128,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ЧАРЛИ И ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА 128,8 ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА 107,1 МОНСТР И МАГИ СИНИХ МОРЕЙ 71,7 ПОБЕГ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 36,3

Приключенческая драма ЧУЖАЯ освоила на предпродажах 42,8 тысяч рублей. Это заметно меньше данных самых разных аналогов, среди которых ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ (190,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 37,3 млн), СНЕГИРЬ (347,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,4 млн), БЕЛЫЙ СНЕГ (459,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 19 млн) и ОДИН ВДОХ (589,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 25,9 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ОДИН ВДОХ 589,5 БЕЛЫЙ СНЕГ 459,5 СНЕГИРЬ 347,9 ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ 190,3 ЧУЖАЯ 42,8

Фото: кадр из фильма НЕУДЕРЖИМЫЕ 4

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20.09.2023 Автор: Никита Никитин