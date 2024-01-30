Обзор новинок проката на уикенде 1–4 февраля 2024 года

Главной новинкой уикенда станет комедия Марюса Вайсберга КОНЕЦ СЛАВЫ (CP). В регионах стабильной популярностью пользуется исполнитель главной роли Павел Деревянко, а сценарный концепт может привлечь и публику из крупных городов. Референсами здесь могут служить фильмы БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ (107 млн рублей на старте) и НЕПОСЛУШНИК (87,4 млн рублей на старте).

Семейную аудиторию должен заинтересовать релиз Я – МЕДВЕДЬ (CRP). Центрами притяжения в данном случае выступят как медвежонок в одной из главных ролей, так и спортивная составляющая сюжета. В качестве ориентира уместно вспомнить недавних ХОККЕЙНЫХ ПАП (58 млн рублей на старте).

Молодежная мелодрама МОЯ ПРЕКРАСНАЯ СВАДЬБА (VLG) является продолжением прошлогоднего релиза МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ (38,1 млн рублей на старте). Однако у оригинала был не самый лучший сарафан, а конкурентное окружение сейчас – гораздо более серьезное. Впрочем, соперников непосредственно за целевую аудиторию у новинки не так много.

Для поклонников хорроров на уикенде выйдут в прокат два заметных проекта. БАГРОВЫЙ РАССВЕТ (GF) обладает сильным актерским составом и интригующей завязкой, ему вполне по силам повторить стартовые цифры ЗАГОВОРА ДЬЯВОЛА (8,6 млн рублей). Среди козырей релиза ИЗБАВИ НАС. ОДЕРЖИМЫЕ (EXP) – дистрибьютор, который отлично умеет работать с фильмами в этом жанре. Референсом в его случае служат ОДЕРЖИМЫЕ ЗЛОМ (10,5 млн рублей на старте).

Сразу две картины должны вызвать интерес публики, следящей за фестивальным кино. Это, с одной стороны, остросюжетная драма МАЙ ДЕКАБРЬ (ARTM), новая работа Тодда Хейнса с Натали Портман и Джулианной Мур в главных ролях, а с другой – ИДЕАЛЬНЫЕ ДНИ (AOF) Вима Вендерса, обладатель приза Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль.

Также зрители смогут посмотреть киноверсию спектакля БЕЗУМНЫЙ АНГЕЛ ПИНОККИО (KAP, с 03.02), криминальную драму БРАТ 3 (HHG), комедию МОЛЛИ И БОТАН (KNLG), триллеры В ТЕЛЕ УБИЙЦЫ (RUR) и КРИВАЯ ДОРОГА (PRD), драму ДЕТКА (KAP), мультфильм КАК ПРИРУЧИТЬ МОНСТРОВ (RWV), а также фэнтези ПРАВДА (PNR).

Фото: кадр из фильма КОНЕЦ СЛАВЫ

30.01.2024 Автор: Максим Острый