Обзор новинок проката на уикенде 18-21 августа 2022 года

На звание главной новинки уикенда претендует хоррор ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ (EXP). У фильма хороший трейлер и верная целевая аудитория. В то же время, совсем недавно в прокате прошел аналогичный по жанру проект ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ (23,5 млн на старте), и зрители могли насытиться подобными картинами.

На внимание самой юной аудитории рассчитан мультфильм МИЯ И Я: ЛЕГЕНДЫ СЕНТОПИИ (TNL). За релизом стоит популярный немецкий сериал, что безусловно сыграет в его пользу. Референсами в данном случае могут служить картины ЗОЛУШКА И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ПРИНЦ (7,1 млн) и РУСЛАН И ЛЮДМИЛА: ПЕРЕЗАГРУЗКА (15,7 млн).

Мультфильм ИКАР (PRD) ориентирован также на детей, но скорее уже старшего школьного возраста, знакомых с древнегреческими мифами и способных оценить их использование в качестве основы сценария. Ориентиром для новинки можно назвать прошлогодний ЛИТЛ ГРОМ (4,5 млн).

Поклонники российской фантастики должны обратить внимание на проект НОЧНОЙ РЕЖИМ (CRP). У ленты крепкий актерский состав (Андрей Мерзликин, Павел Табаков, Екатерина Шумакова), однако достаточно поздно стартовавшая рекламная кампания. Референсом для новинки может служить недавняя ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ (9,7 млн).

Также зрители смогут посмотреть боевики ПОЗЫВНОЙ «БАРОН» (TVF) и РАЗВОД В СТИЛЕ КУНГ- ФУ (RWV), хоррор ПРОКЛЯТЫЙ ОСТРОВ (KNLG), мультфильмы СОЮЗКИНОМУЛЬТ ВЫПУСК 2 «ПРОСТОКВАШИНО» И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ (CP) и МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ (CS), а также перевыпуски комедии ВЕНЕЦИАНСКИЕ ЛЬВЫ (PLK), экшн-трилогии НЕУДЕРЖИМЫЕ (NKI), хоррор-комедии РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ (INK) и российской ленты ШИРЛИ-МЫРЛИ (MVK).

16.08.2022 Автор: Максим Острый