В рамках мероприятия состоялся питчинг проектов

25 апреля на Киностудии имени Горького прошла дебютная презентация выпускников Института кино НИУ ВШЭ, в рамках которой состоялся питчинг проектов.

Мероприятие началось со вступительного слова директора института Александра Акопова. «Мы со вступительных занятий говорим, что имеем дело с массовым кино», – подчеркнул он.



В 2024 году Институт Кино выпускает первых магистров – 11 режиссеров, 15 сценаристов и 19 продюсеров. За два года учебы первым выпуском курса было подготовлено более 300 заявок. 17 из них были представлены экспертным гостям мероприятия, среди которых – известные российские продюсеры и представители онлайн-кинотеатров.

Первым проектом питчинга стало восьмисерийное драмеди «Последний шанс» Павла Винокурова, на которое его вдохновила стажировка на телеканале СТС. Действие истории разворачивается в маленьком региональном городке, где до сих пор на районе существуют гопники. В центре повествования оказывается молодой дизайнер одежды, мечатающий поехать на неделю моды в Шанхай и лишающийся своей линии одежды из-за брата – главы гопников, который сжигает его гараж, чтобы тот не опозорил район. Чтобы успеть поучаствовать в конкурсе, Саня вынужден создавать коллекцию с нуля, заручившись поддержкой семьи, друзей и даже местных хулиганов. По словам режиссера, это «новый русский БИЛЛИ ЭЛЛИОТ». По проекту готов синопсис и расписаны несколько диалогов.



Выпускник сценарного направления Даниил Симонов представил драмеди ВАС БЕСПОКОИТ, рассказывающее о телефонных мошенниках. Действие истории разворачивается в начале нулевых годов. В центре повествования – неудачливый актер-самоучка Рома, который переезжает в Петербург и создает там вместе с другом первую в России империю телефонного мошенничества. Осознав свои злодеяния, герой решает все разрушить, однако ему мешает Антон, проигравший их бизнес местным бандитам. Основной референс проекта – ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ Мартина Скорсезе, а сам главный герой чем-то напоминает Остапа Бендера. Сейчас уже готов первый драфт сценария.



Выпускник продюсерского направления Эдуард Земцов представил комедию «Полторашка», рассказывающую о невысокой неуклюжей девушке, которая устраивается администратором в баскетбольный клуб «Гиганты». Вчерашняя студентка, получившая шанс пройти испытательный срок, влюбляется в двухметрового капитана команды. Теперь Саша должна организовать подготовку «Гигантов» к матчу, завоевать сердце Андрея и стать на голову выше, пусть и внутренне. Главные референсы проекта – сериалы «Дылда» и «По колено». История сейчас находится на этапе разработки.



Сценарист Алена Юртаева представила политический триллер «Как я провела лето 1918», разворачивающийся в Москве в самый разгар Гражданской войны. Главная героиня, бывшая аристократка Зинаида Волохова знакомится с британским дипломатом Брюсом Локком и хочет связать с ним свою жизнь, но оказывается втянутой в опасные политические игры. «Это история про выбор женщины в определенный момент. Это не любовная история. Это история женщины, которой приходится лавировать между политическими событиями», – отметила автор. В числе референсов Юртаева назвала фильмы ЧЕРНАЯ КНИГА Пола Верховена и БРИТАНСКИЙ АГЕНТ Майкла Кертиса, а также сериалы «Троцкий» и «Гибель империи». Написан полный синопсис и уже есть сценарий пилота.



Сценарист Мария Дубышевская представила комедийный сериал «Подводные братки», рассказывающий о криминальном авторитете, который поднялся на мутных схемах по расхищению и загрязнению Онежского озера, а теперь погибает от рук своего партнера по бизнесу в день празднования своего 50-летия на той же Онеге. Однако Толик не умирает – он просыпается под водой в виде 25-ти летнего русала и хочет вернуться на землю, но время у него ограничено до следующего полнолуния. «Мы не делаем наш ответ АКВАМЕНУ, мы наряжаем всех в трико и отправляем гулять по экрану – в духе советских сказок», – заявила автор. В числе референсов – «Кибердеревня», «Реальные пацаны» и ШРЕК 2.



Сценарист Вероника Цукрук представила семейную комедию ПРОФЕССОР ФИБИ о депрессивном профессоре и активной таксе, которые меняются телами. Теперь Фиби придется принимать тяжело больных пациентов, а Спиридонову – научиться радоваться простым вещам. Среди озвученных референсов – ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ, ДУША, ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ и СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ. По проекту уже написан расширенный синопсис, сейчас ведется работа над сценарием.



Сценарист Анна Маркова рассказала о проекте «Темные аллеи» – неожиданной интерпретации рассказов о любви Ивана Бунина в детективном стиле. Действие проекта разворачивается во Владикавказе 1906 года, когда в город инкогнито приезжает отставной полицейский Платон Ладин, одержимый разгадкой личности маньяка, убивающего привлекательных девушек. В числе референсов Маркова назвала экранизации романов об Эрасте Фандорине – «Азазель», ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ и СТАТСКИЙ СОВЕТНИК, а также британский мини-сериал «И никого не стало». По словам автора, главный герой отличается от Фандорина своим положением в обществе, а также тем, что у него есть суперсила – он может чувствовать, врет человек или нет.



Сценарист Жанна Тимофеева представила историческую мелодраму «Курсистка», основанную на воспоминаниях Ариадны Тырковой, Надежды Крупской и других курсисток. В центре повествования – замешанная по легкомыслию в революционный заговор курсистка Ада Баркова, которая вынуждена оставить учебу и чахнуть в глухом имении. Но девушка чересчур поспешила похоронить себя: ей удаётся не только повзрослеть, но найти своё призвание в журналистике и личное счастье в сложных отношениях с земским доктором Томским. Уже написан пилот и подробный синопсис.



Сценарист Софья Малукало представила романтическую драму ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ, повествующую о девушке, которая всю жизнь ищет легендарный корабль «Черный принц», чтобы исполнить мечту погибшего возлюбленного. Правда, тот оказывается жив и работает против нее. По словам автора, корабль реально существовал – во время Крымской войны он перевозил золото и затонул. В числе референсов были упомянуты АНЧАРТЕД, ЛАРА КРОФТ, ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ и ТИТАНИК.



Сценарист Мария Шахнович представила мокьюментари-комедию «ЛжеДимка», действие которой разворачивается в Смутное время и рассказывает известную историю о Григории Отрепьеве и его борьбе за престол. Правда, зрители узнают все это из уст самого Гришки – ведь съемочная группа из будущего снимает документальный фильм о Лжедмитрии. По словам автора, сейчас уже написан пилот и готов посерийный синописис. Среди референсов называются РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ и сериал «Чума». Шахнович считает, что формат мокьюментари позволяет взглянуть на историю России изнутри и дает большой потенциал для злободневного юмора.



Сценарист Михаил Мануйлов представил полнометражную комедию ДЕВИЧНИК ПО-РУССКИ – роуд-муви о сумасшедшем девичнике под палящим сочинским солнцем. Главная героиня истории – с детства мечтающая об идеальной свадьбе официантка-неудачница, которой наконец выпадает счастливый билет: она спасает жизнь подавившемуся едой красавчику-миллионеру и скоропостижно получает от него предложение руки и сердца. Но в последний вечер перед свадьбой Свете снова не везёт: на девичник заявляется будущая свекровь, планирующая сорвать свадьбу, а сам вечер быстро превращается из «сказки про Золушку» в закрученный триллер. По словам автора, это история о дружбе, которой сейчас так не хватает. Уже написан синопсис и около тридцати сцен. «Можно сделать тонко, смело и в пределах законодательства», – отметил Мануйлов.



Продюсер Мария Войтенко рассказала о приключенческом фэнтези-сериале «Аптека доктора Пеля», действие которого разворачивается в конце XIX века. Главный герой, ученик медицинской академии Александр Пель, сын аптекаря и алхимика-сумасброда доктора Вильгельма Пеля получает тревожное известие о неожиданной болезни отца. У Александра в распоряжении всего пара недель, чтобы найти лекарство, но есть проблема – он всю жизнь сторонился алхимии. Теперь, чтобы спасти отца, ему необходимо пробудить в себе алхимический дар и принять свою чудоковатую, но добрую семью. В числе референсов – мультфильм ЭНКАНТО и сериал «Уэнсдей».



Режиссер Анастасия Денисова представила сериал «Спасти Еву». Драматический боевик рассказывает о бывшем охраннике президента, который устраивается на работу в ЧОП и попадает в неофициальную резиденцию бывшего пресс-секретаря президента. Вадим случайно выручает дочь хозяев дома Еву из неприятностей и теперь вынужден прикрывать избалованную девочку. Однако ситуация кардинально меняется, когда Еву похищают. Синопсис проекта сейчас находится в разработке. Среди референсов Денисова отметила ЛЕОНА и ЗАЛОЖНИЦУ.



Комедийный детектив «Метод Хромова», написанный Валерией Гребенниковой, рассказывает о чудаковатом следователе, который работает со своим напарником. Однако здесь есть нюанс – Соловейкин умер и существует только в голове Хромова. А главному герою, тем временем, нужно разоблачить один из самых обширных наркокартелей, который отравляет город изнутри знаменитого пельменного завода. Среди референсов проекта – «Бруклин 9-9», ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГАВЫЕ, БЕРДМЕН и КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ.



Сценарист Максим Тонких рассказал об анимационной комедии БРАКОВАННАЯ ПРИНЦЕССА, повествующей о высокой принцессе Гигантелле, которой не только удастся найти своего принца, но и научиться принимать себя такой, какая она есть. История вдохновлена книгой Даши Чекаловой «Бракованные принцессы королевства Фьёнс» и является ее своеобразным приквелом. В числе референсов автор назвал ШРЕКА, КАРЛИКА НОСА и РАПУНЦЕЛЬ.



Сценарист Дарья Алиева представила полнометражный триллер ИНОГДА ЗДЕСЬ ПОЮТ СОЛОВЬИ. Главный герой истории решает воскресить свою погибшую девушку Миру с помощью VR-технологий, однако цифровая копия оказывается поврежденной, о чем Алексея пытается предупредить разработчица программы Лика. Мира начинает ревновать к Лике и решает отомстить Алексею. Синопсис проекта находится в разработке.



Заключительным проектом питчинга стала полнометражная фэнтезийная мелодрама ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС, которую представила креативный продюсер Ульяна Винтовкина. Главный герой истории одержим желанием достичь бессмертия. Поэтому, когда он узнает о якобы бессмертной хозяйке загадочного отеля в Санкт-Петербурге, Илья отправляется туда, чтобы разгадать ее тайну. Познакомившись с Матреной, молодой человек влюбляется в нее и узнает, что 170 лет назад она продала свою душу и теперь она привязана к отелю. Среди референсов – КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ, ПРИЗРАК, МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ, ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ.



В завершении питчинга была представлена онлайн-база более чем ста сценарных лонглайнов студентов Института кино НИУ ВШЭ, получить доступ к которой можно, зарегистрировавшись на официальном сайте.