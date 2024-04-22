top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса уикенда: «Сто лет тому вперед» ожидаемо оказался лидером

Предварительная касса уикенда: «Сто лет тому вперед» ожидаемо оказался лидером

Автор: Георгий Романов

22 апреля 2024

Новинка заработала около 300 млн рублей

Как и ожидалось, главным релизом уикенда стала отечественная фантастическая лента СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (CP). Экранизация произведения Кира Булычева освоила в первый уикенд около 307 млн рублей, что позволило ей с огромным отрывом стать лидером чарта. Впрочем, проект все равно прошел по нижней планке ожиданий. 

Четвертое место чарта досталось триллеру ГОРОД ТАЙН: ИСЧЕЗНУВШАЯ (EXP). Лента с Эриком Баной в главной роли заработала за первые четыре дня проката чуть больше 15 млн рублей. 

Историческая драма ПО ФРЕЙДУ (CPF) также выступила чуть ниже ожиданий и записала на свой счет лишь около 12 млн рублей. Этот результат позволил новинке стать шестой в таблице лучших релизов уикенда. 

В топ-10 также пробился французский фильм ужасов ПАУТИНА СТРАХА (AK). Расположившись на восьмой строчке чарта, фильму удалось пополнить свою копилку на 9,2 млн рублей.

Фото: кадр из фильма СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Касса четверга: «Сто лет тому вперед» возглавил прокат
Подробнее
Предпродажи уикенда: фантастика «Сто лет тому вперед» уступила «По щучьему велению»
Подробнее
«Триколор Кино и ТВ» займется созданием оригинальных проектов
Подробнее
Давным-давно, на неведомых дорожках: будущее отечественных киносказок
Подробнее
«Спойлер» Сергея Минаева не выйдет на «Кинопоиске» в запланированную дату
Подробнее
Квентин Тарантино решил отказаться от съемок «Кинокритика»
Подробнее
Объявлена деловая программа Московского международного кинофестиваля
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 18–21 апреля
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Падение империи» стартовало со второй строчки
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Сто лет тому вперед» уверенно возглавил прокат
Подробнее
Гильдия кастинг-директоров объявила номинантов на свою премию
Подробнее
Касса России: «Летучий корабль» остается лидером четвертую неделю подряд
Подробнее
Министр культуры России сравнила пиратские показы в кинотеатрах с видеосалонами
Подробнее
Национальная премия в области веб-контента назвала лауреатов
Подробнее
Российские кинотеатры отказались от предсеансовых показов в рамках акции «Месяц без пираток»
Подробнее
Кинокомпания Participant закрывается после 20 лет работы
Подробнее
А24 подверглась критике за использование нейросетей в промокампании «Падения империи»
Подробнее
Никита Кологривый принял решение хулиганить только в кино
Подробнее
Canneseries продолжит существование после закрытия рынка MIPTV
Подробнее
Иван Голомовзюк покидает должность генерального директора 1-2-3 Production
Подробнее