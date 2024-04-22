Предварительная касса уикенда: «Сто лет тому вперед» ожидаемо оказался лидером

Новинка заработала около 300 млн рублей

Как и ожидалось, главным релизом уикенда стала отечественная фантастическая лента СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (CP). Экранизация произведения Кира Булычева освоила в первый уикенд около 307 млн рублей, что позволило ей с огромным отрывом стать лидером чарта. Впрочем, проект все равно прошел по нижней планке ожиданий.



Четвертое место чарта досталось триллеру ГОРОД ТАЙН: ИСЧЕЗНУВШАЯ (EXP). Лента с Эриком Баной в главной роли заработала за первые четыре дня проката чуть больше 15 млн рублей.



Историческая драма ПО ФРЕЙДУ (CPF) также выступила чуть ниже ожиданий и записала на свой счет лишь около 12 млн рублей. Этот результат позволил новинке стать шестой в таблице лучших релизов уикенда.



В топ-10 также пробился французский фильм ужасов ПАУТИНА СТРАХА (AK). Расположившись на восьмой строчке чарта, фильму удалось пополнить свою копилку на 9,2 млн рублей.



Фото: кадр из фильма СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД