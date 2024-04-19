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Министр культуры России сравнила пиратские показы в кинотеатрах с видеосалонами

Автор: Илья Кувшинов

19 апреля 2024

Ольга Любимова заявила, что ведомство с интересом следит за инициативой АВК по борьбе с пиратством

Министр культуры Ольга Любимова провела большую пресс-конференцию в МИА «Россия сегодня», где в очередной раз коснулась вопроса пиратских показов в отечественных кинотеатрах.

По ее мнению, показы с предсеансовым обслуживанием – это ничто иное, как возвращение к видеосалонам.

«Пираты работают нелегально. Контент, который они показывают – нелегальный. Неважно, откуда контент похищен. Если он показывается без авторских прав, это не только правовой вопрос. Это вопрос содержания бесконтрольного, демонстрация которого проходит в зоне публичного просмотра. И тогда мы говорим о трагическом этапе развития отрасли кинематографии с видеосалонами, когда можно было в любом подвале увидеть всякое вне зависимости от возраста – от порнографии до экстремизма… Министерство культуры продолжает быть категорически этому против», – подчеркнула Любимова.

Министр также отметила, что ведомство с интересом следит за инициативой Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), которая продлится до 12 мая.

«Министерство культуры не принимало в этом никакого участия. Просто кинопрокатчики говорят – ребята, мы научились зарабатывать сами на легальном контенте, мы платим налоги, получаем возрастные ограничения от Минкульта и прокатные удостоверения, создаем отрасль и индустрию, и, безусловно, платим вам 50% в качестве прибыли. Но если вы хотите превращаться в видеосалоны и получать 100% прибыли на чем-то ворованном, то где гарантия, что когда воровство будет допускаться и разрешаться, то не будут воровать все? Американское, итальянское, российское или сербское – украдут все и покажут непонятно в каком качестве. И тогда всей индустрии придется сделать 20 шагов назад, делая вид, что мы поддерживаем российские киносети. Государство поддерживало их всегда. Например, во время пандемии кинотеатрам было выделено 4 млрд 200 млн рублей для их поддержания и сохранения. Сейчас самое тяжелое время позади, мы видим какие невероятные успехи делает отрасль, и как российский зритель голосует и «Пушкинской картой», и своим личным рублем за то, чтобы идти на российское кино», – сказала Любимова.

Она также добавила, что горячо поддерживает идею о том, что в кино может идти только то, что получило прокатное удостоверение и то, что автоматически является легальным аудиовизуальным продуктом в России.

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