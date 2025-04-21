Названы самые популярные сети доставки контента у российских пиратов

Рейтинг был составлен на основе 1400 проанализированных пиратских сайтов

Компания F6, ведущий разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, провела исследование структуры онлайн-пиратства в России.

Согласно ему, основным хранилищем и дистрибьютором пиратских фильмов, сериалов, а также трейлеров к ним, являются CDN (Content Distribution Network, или сеть доставки контента) – они снабжают до 90% нелегальных онлайн-кинотеатров, предоставляя веб-мастерам сервис, позволяющий автоматизировать размещение видео.

По оценкам экспертов F6, российских пиратов снабжают контентом 12 основных CDN. База одного пиратского балансера может содержать более 550 тыс видеофайлов. В топ-5 самых популярных вошли – Alloha (61%), Rewall (42%), Lumex (11%), Kodik (9%) и HDVB (7%). Отмечается, что рейтинг был составлен на основе 1400 проанализированных пиратских сайтов, а при оценке учитывалась частота выбора конкретного видеобалансера для внедрения на свои ресурсы.

Помимо этого, подчеркивается, что на доменную зону .ru приходится наибольшая часть регистрируемых пиратских сайтов – 22,8%, что объясняется простотой и дешевизной регистрации. Ресурсы, входящие в инфраструктуру сети доставки контента, наоборот, чаще всего размещены не в России, а на серверах хостинг-провайдеров, зарегистрированных в Нидерландах, США, Украине, Германии, Франции, что затрудняет их блокировку.

Фото: Freepik