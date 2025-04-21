top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Названы самые популярные сети доставки контента у российских пиратов

Названы самые популярные сети доставки контента у российских пиратов

Автор: Илья Кувшинов

21 апреля 2025

Рейтинг был составлен на основе 1400 проанализированных пиратских сайтов

Компания F6, ведущий разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, провела исследование структуры онлайн-пиратства в России.

Согласно ему, основным хранилищем и дистрибьютором пиратских фильмов, сериалов, а также трейлеров к ним, являются CDN (Content Distribution Network, или сеть доставки контента) – они снабжают до 90% нелегальных онлайн-кинотеатров, предоставляя веб-мастерам сервис, позволяющий автоматизировать размещение видео.

По оценкам экспертов F6, российских пиратов снабжают контентом 12 основных CDN. База одного пиратского балансера может содержать более 550 тыс видеофайлов. В топ-5 самых популярных вошли – Alloha (61%), Rewall (42%), Lumex (11%), Kodik (9%) и HDVB (7%). Отмечается, что рейтинг был составлен на основе 1400 проанализированных пиратских сайтов, а при оценке учитывалась частота выбора конкретного видеобалансера для внедрения на свои ресурсы.

Помимо этого, подчеркивается, что на доменную зону .ru приходится наибольшая часть регистрируемых пиратских сайтов – 22,8%, что объясняется простотой и дешевизной регистрации. Ресурсы, входящие в инфраструктуру сети доставки контента, наоборот, чаще всего размещены не в России, а на серверах хостинг-провайдеров, зарегистрированных в Нидерландах, США, Украине, Германии, Франции, что затрудняет их блокировку.

Фото: Freepik

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Стали известны лауреаты фестиваля «Святая Анна»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Кракен» уступил «Красному шелку»
Подробнее
Стал известен шорт-лист и состав экспертной комиссии питчинга дебютантов в рамках ММКФ
Подробнее
В ожидании холодного лета: итоги Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес»
Подробнее
Касса России: «Батя 2. Дед» уверенно держится в лидерах
Подробнее
Касса четверга: «Кракен» возглавил прокат
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Кракен» вырвался в лидеры
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 17-20 апреля
Подробнее
Кинотеатральную версию «Звездных войн» впервые за 47 лет покажут публично
Подробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» объединит цифровые активы под брендом Rutube
Подробнее
Турция готова продолжать сотрудничество с Россией в сфере кино
Подробнее
Premier и Rutube станут доступны в голосовом управлении «Яндекса»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 17–20 апреля
Подробнее
Стали известны победители документального конкурса ФПРК «Россия – взгляд в будущее»
Подробнее
Capella Film рассказала о кадровых изменениях в компании
Подробнее
«Громовержцы*» и Looney Tunes получат релиз в Китае на фоне торговой войны с США
Подробнее
Официальная касса России: дедушка на миллиард
Подробнее
Премия кинооператоров «Белый квадрат» назвала номинантов
Подробнее
Стал известен актерский состав грядущего сериала по «Гарри Поттеру»
Подробнее
В Москве прошла премьера драмы «На этой земле»
Подробнее

Новости по теме

Названы самые популярные у пиратов фильмы в марте 2025 года
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в феврале 2025 года
Подробнее
Рынок онлайн-пиратства сократился на 4% в 2024 году
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в январе 2025 года
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в декабре 2024 года
Подробнее